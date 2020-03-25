【新冠肺炎】接管意大利ICU的首選不是中國

如果說歐洲是當下全球新冠肺炎疫情的「震中」，而意大利是歐洲的「震中」，那麼意大利的「震中」便在北部倫巴第大區（Lombardy）。該區死亡人數已經高達3,000多人，佔意大利死亡人數的一多半，正在面臨嚴重的醫療資源擠兌狀況。

3月23日，中國首批赴意大利抗疫醫療專家組組長梁宗安在中國國家電視台的採訪中證實，意大利紅十字會和倫巴第大區的衛生行政部門提出了希望中國專家們接管他們的ICU（Intensive Care Unit）病房的要求。

梁宗安稱，「這需要很多因素決定。我們到這十多天了，從了解的情況看，意大利醫院的救治系統準備還是比較充分的，當然他們也存在醫療物資短缺的問題，包括防護物資、呼吸機，但是我們看到的這些醫院，所有的醫務人員救治的相關工作是井井有條的，也達到了能夠把病人處置得非常好的狀態。關於ICU的問題，我覺得如果我們接管，他們肯定是需要的」。

梁宗安並未確定中國是否同意接管倫巴第ICU，但很明顯意大利有這方面的需求。中國接下來做出何種決定，各方都十分期待。

意大利建立臨時醫院來緩解醫療資源不足的狀況，圖為3月20日工作人員為臨時醫院消毒。（AP）

在分析人士看來，接管意大利倫巴第ICU的首選有關方，不應該是中國，而是世界衛生組織或者國際紅十字會，中國可以作為重要的成員參與其中，而非做出單獨接管的決定。

全球疫情持續發酵，除了意大利，全世界諸多國家都將面臨醫療資源擠兌的狀況，向中國求援的聲音未來會愈來愈多，中國若有求必應，什麼都接管，無疑分身乏術，憑中國一己之力無法完全支援全球嚴重地區的抗疫。

世界衛生組織和國際紅十字會向有需要的國家和地區提供人道主義援助，已經有成熟的國際操作慣例。中國作為重要的國家參與這些組織的活動，是對多邊主義的身體力行的支持。

意大利是歐盟成員國、北約（NATO）成員國、七國集團（G7）成員國，意大利的生死存亡，意大利能否戰勝疫情，對西方世界來說意義重大。即便是要提供援助，中國也不會是主力。

除中國外，古巴俄羅斯等國都已經開始援助意大利。圖為3月21日，古巴醫生們在前往意大利前舉行告別儀式，醫生們舉着已故古巴領導人卡斯特羅的畫像。（路透社）

值得注意的是，當地時間3月23日德國薩克森州州長邁克爾・克雷奇默（Michael Kretschmer）表示，應意大利方面請求，該州醫院將接收6名從意大利轉移來的新冠肺炎患者。這是意大利首次向歐盟其他國家轉移新冠肺炎病人。23日晚首批部分意大利患者將乘飛機從倫巴第大區轉移到德國。

可以看到，德國作為歐盟的領頭國家已經向意大利伸出了援手。中國作為域外國家應首先尊重歐盟的決定。

更何況，意大利距離中國十分遙遠，人員轉運到中國並不現實，意大利倫巴第大區的疫情高峰和拐點並未到來，何時結束疫情並不明朗，而中國赴意大利的專家人數有限，如果中國要在當地接管ICU，現有的專家會超負荷運轉，要考慮後續的醫護人員支援、後續的防護物資供應、中國醫生在意大利行醫的法規適用等問題。兩國緊急情況下的醫療處置方法和程序不盡相同，各種應急方案都需考慮到位。這是一個相當複雜的問題。

且不說中國是否有能力接管倫巴第ICU，即便是物資供應等各方面可以實現接管，也應該以意大利人或者是熟悉意大利情況的歐洲人為主，來處理相關的醫療事宜較為適宜。

退一萬步說，若意大利的疫情發展到非常需要中國接管時，中國不會置之不理。但中國亦應該做好受到非議的準備。今天的中國，做任何事情都會被貼上某種標籤，願意做就需承擔風險，這在所難免。