美國2萬億救市前所未有　民主黨「大蕭條」逆流中的堅持

美國為應對新冠肺炎疫情（COVID-19）而預備的、總額達2萬億美元的經濟刺激計劃，未能在周一（3月23日）的參議院第二次程序性投票中通過。

按照共和黨多數的設想，參議院應停止有關法案的辯論，這就可以使法案在3月23日經簡單多數票即可通過。最終，投票結果為49票同意，46反對，未達到60票的程序性門坎而未能通過。

這項緊急計劃的規模已經超過2萬億美元，包括向很多美國成年人派發$1,200美元（兒童$500美元）現金，向中小企業提供$3,500億美元的借貸支援，並對企業及州市政府提供約$5,000億美元的緊急貸款及援助。失業保險、醫院及醫務人員將是重點扶持對象。

前所未有的2萬億 由特朗普親自監督？

最後這5,000億的部分，也成了兩黨爭執的要點。因為這筆資金的發放權並未詳細註明，財政部也即特朗普政府會有很大決定權，且缺乏監督。當特朗普周一（3月23日）被問及該情況時，特朗普甚至直接表示「我就將是監督人」（I'll be the oversight）。

美國政府發布指引要求民眾在家工作，3月23日加州洛衫磯101公路較平日車流量少了很多。（Reuters）

很顯然，兩黨在經濟刺激方案上分歧。民主黨此前公開表示共和黨該計劃對大企業的援助優先於對中小企業的援助，對企業的援助又優先於對工薪階層的援助。目前，白宮與民主黨在小規模抗疫資金問題，乃至後續大規模經濟刺激措施方面，是有共識的。但民主黨對於如何釋放這些刺激，向誰釋放這些刺激，有明顯的理念差異。此外，基於選舉現實，後者也不再願意全面支持這一套明顯會對執政者短期有利的方案，避免為特朗普競選連任積累經濟資本和政治背書。

民主黨籍的西弗吉尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin III）便表示，該救市計劃的5,000億部分看來會更重視大企業和華爾街的健康，而非美國鄉鎮地區人民的衛生醫療。

特朗普自己的言行，更是為民主黨這種擔憂火上澆油。除了那句「我就將是監督人」以外，特朗普還在3月21日被問及他旗下酒店會否受益時表示，「我不知道政府會為我所擁有的企業提供怎樣的援助」，可是就在不久前，特朗普卻在白宮會見了美國旅遊協會（U.S．Travel Association）和美國酒店住宿協會（American Hotel and Lodging Association）等行業代表。更早前的3月11日，美國銀行（BOA）、花旗集團（Citigroup）、富國銀行（WELLS FARGO）、高盛集團（Goldman Sachs）和Truist Financial Corp的首席執行官也前往白宮與特朗普進行了交談。

3月20日，特朗普針對疫情召開記者會，期間宣布將報稅截止日由4月15日延遲到7月15日。圖為白宮首席科學顧問福奇（Anthony Fauci）望向正發言的特朗普。（Getty）

逆流中力爭 民主黨值得肯定

有鑒於此，民主黨領袖、眾議院議長佩洛希（Nancy Pelosi）終於在3月23日當天召開了新聞發佈會，宣佈民主黨自己的經濟刺激計劃，涵蓋2.5萬億美元，包括向每位美國人發放$1,500美元，為醫療、失業保險及學校提供補助，而據一份當日流傳的草案顯示，該計劃也會包括要求收到援助的航空公司等企業支付$15的最低時薪。

當然，這份「民主黨版本」更多只會是一種政治表態，類似於民主黨2020總統競選人拜登（Joe Biden）召開記者會介紹自己的抗疫政綱。畢竟美國經濟的情況已經萬分焦急。

據美國政府公開數據，截至3月14日，美國失業率同比前一周暴增33%。據《華盛頓郵報》引述諸多經濟學家的預估，僅僅在15日至22日的一周內，全美便有超過300萬人失業。3月22日，美國聖路易斯安納聯邦儲蓄銀行行長布拉德（James Bullard）在接受採訪時預測，美國失業率將於今年第二季度達到30%——此次新冠肺炎疫情對美國經濟的影響，將大概率遠甚於1929年開始的「十年大蕭條」，彼時失業率巔峰也不過25%。

在新冠肺炎疫情誘因影響下，美股近兩周已三度觸發熔斷機制。（新華社）

這也更加說明了民主黨在這個時候的行為着實難得，面臨巨大的經濟壓力，還能痛批特朗普政府及共和黨議員偏袒大企業，為中小企業和普通僱員不惜在國會相互對罵，不得不說很具有勇氣。

不過，念及巨大的經濟壓力，相信兩黨很快便會有妥協，且最快將於美國時間周二早揭曉，待得參眾兩院的法案版本統一，再由總統簽字後，便可落實成為法律。據《華盛頓郵報》引述一位民主黨顧問透露，當地時間周一晚，兩黨待解決的問題，只剩下涉及州政府及航空等大型產業的大筆援助借貸，以及尚待參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會敲定的關乎學生貸款等細節。

畢竟，美國人民是真的即將面臨巨大經濟困境。面對疫情這種突發且影響巨大的事件，選民的選擇也將更多受到社會及個人情緒所影響，在大選臨近的2020年，無論民主黨還是共和黨，無論拜登還是特朗普，都擔不起人們的埋怨、罵名與選票。