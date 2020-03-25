駐美大使答問獲好評　特朗普不再使用「中國病毒」一詞

就在中美圍繞新冠肺炎病毒發源地的「陰謀論」展開輿論戰之際，3月22日，美國新聞網站Axios公布了其和美國HBO電視網在3月17日對中國駐美大使崔天凱的聯合採訪。採訪中，崔天凱回答有關新冠疫情、中美媒體關係、新疆等話題的提問。其中，崔天凱明確提到，散播「新冠狀病毒源頭來自美軍」的謠言是瘋狂且十分危險的。這和他2月接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「面對國家（Face the Nation）」訪問時的回答一致。

對此，華府輿論普遍認為，崔天凱這一言論專業且成熟，和中國外交部發言人趙立堅3月12日有關「病毒可能來自美軍」劃清了界限，特朗普政府也應該藉機對「中國病毒」的說法進行降温。

譬如，卡內基國際和平基金會高級研究員史文（Michael D. Swaine）認為，崔天凱在華府廣受尊重，明確否認了「病毒源於美軍實驗室」的荒謬言論，這才是真正的勇氣可嘉，作為回報，美國官員也應該拒絕「病毒源於中國實驗室」的陰謀論。

布魯金斯學會外交政策項目研究員瑞恩（Ryan Hass）也認為美國應該做出積極回應，譬如白宮應杜絕「中國病毒」的措辭，同時美國也可以藉機要求北京停止全球範圍內的假信息宣傳。然後，中美可以將重心放在共同合作抗疫方面。

就連特朗普的前國安顧問博爾頓（John Bolton）也發布Twitter認為，崔天凱否定此類陰謀論的做法是中國政府邁出的正確的第一步。

如果追蹤此次有關病毒起源的陰謀論發展，以及美國輿論對崔天凱答問的這些反應，不難發現美國一些微妙的心理變化。

趙立堅3月12日發表「病毒可能來自美軍實驗室」的言論後，美國國務院的一位助理國務卿立即召見了崔天凱。3月18日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也和中國國務委員楊潔篪通話，各自表達立場，未達成任何共識。同日，特朗普及白宮上下棄用「新冠病毒」，改稱「中國病毒」。

特朗普甚至說：「中國說病毒可能是由我們的士兵引起，這不可能，只要我是總統，這絕對不可能。病毒來自中國」。由此可以看出特朗普的怨氣。

美國之所以有如此大的反應，一方面是他們無法適應中國新任的外交部發言人對美國極具諷刺意味的「反駁」言論。在他們看來，美國借中國疫情防控漏洞指控中國是理所應當的，中國外交部發言人公開指控美國就是「不正常的」。他們無法適應中國的這種指控，更不希望中國因此把握輿論戰的主動權和話語權。

另一方面也和特朗普政府應對疫情不力有關。趙立堅的言論恰好給了特朗普將國內危機轉嫁給中國的藉口，畢竟這是他入主白宮以來的一貫的做法。2018年中期選舉面對共和黨不利選情，特朗普就曾指控「中國干涉美國民主選舉」。

但是，當他們熟悉的中國資深外交官表達更為温和的看法後，他們又認為，中國內部對如何應對特朗普政府存在「分歧」。採訪崔天凱的Axios網站分析稱，崔天凱這次明顯與他的同僚劃清界限，是中國政府駐美最高官員發出的一個重要信號。彭博社一篇報道也認為，這體現出中國政府的「深思熟慮」。

這其實是一種誤解。對美國一些官員和學者來說，趙立堅完全是一個未知數。他們只能從趙立堅過往任職經歷和發布的Twitter當中尋找蛛絲馬迹，難免會誤判他個人的角色。美國輿論將崔天凱和中國外交部發言人的表態差異過度放大，才有了中國內部存在分歧的結論。

一些美國觀察人士認為，中國外交部網站刊登崔天凱答問記錄不同尋常，說明中國有意對爭議進行降温。事實上，除了崔天凱的採訪，中國外交部前後幾日還公布了中國駐沙特、俄羅斯、剛果、阿爾巴尼亞、丹麥等國大使的採訪或署名文章，都和疫情的防控和公共衛生安全有關。

當然，趙立堅的發言不可能是無計劃的。在特朗普政府要和中國打貿易戰、技術戰和輿論戰的大背景下，中國政府提拔趙立堅充實發言人隊伍肯定是有原因的。中美輿論戰當中，中國有「忍」的一面，當然也會有「爭」的一面。這是很正常的。趙立堅就扮演了這樣的角色。難道只允許特朗普及其幕僚利用推特發表各種不着邊際的話，而不允許中國強力反駁一句？

美國要真正適應中國外交團隊輿論戰線的這種新變化。

當美國保守派議員和媒體從1月底開始宣傳有關「病毒來自武漢實驗室」的陰謀論時，美國輿論似乎有些「習以為常」的態度，中國官方駁斥和譴責後也未上升到外交層面，畢竟相關表態不代表「特朗普政府」。但是那些議員和媒體的影響力絲毫不亞於政府官員，他們助推的陰謀論效應不可小覷。

當中國政府出面反駁此類輿論時，美國保守派輿論卻接受不了。趙立堅懷疑「美軍可能是病毒來源」後，美國保守網站「華盛頓時報」甚至呼籲驅逐中國駐美國大使崔天凱。想當初，特朗普及其保守派政府集體指控中國干涉美國選舉時，中國輿論當中有提出驅逐美國駐華大使的選項嗎？

美國保守派參議員科頓多次稱肺炎病毒可能來自中國生化實驗室。（Getty）

但無論如何，兩國利用陰謀論升級輿論戰的做法是不可取的，不利於雙方重新建立互信。既然美國輿論認為崔天凱此次答問是一個好的開始，特朗普政府就應該以此為契機做出調整，為「中國病毒」這樣的說法降溫。雙方在疫情防控層面開展合作、積累互信才是正確的選擇。

值得注意的是，就在23日崔天凱答問被公布後的第一天，白宮上下並沒有使用「中國病毒」一詞。美國抗疫工作組組長、副總統彭斯（Mike Pence）同一天接受霍士新聞（Fox News）採訪時，甚至再次稱讚了中國的透明度，提到和中國的合作。

彭斯提到，雖然中國起初本可以遏制病毒的爆發，但事實上，和前幾次處理疫情相比，中國此次防控保持了更大的透明度，美國在2月也派遣了醫療專家團隊赴中國查看一手數據、了解中國疫情。彭斯說：「我們將繼續在合作的基礎上開展工作」。

3月24日，特朗普在接受霍士電視台採訪時表示，他決定不再使用「中國病毒」這一說法。不過，特朗普似乎是從保護國內亞裔視角做出這一決定。目前尚不清楚美國在疫情防控方面對中國的姿態是否真正發生轉變。