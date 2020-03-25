三組數據透視疫情：紐約、倫巴第等多地慘狀都將遠甚於武漢？

本月以來，全球新冠肺炎（COVID-19）病例激增，逐漸變成一場全球公共衛生危機。隨着中國社區感染狀況的好轉和新增病例的減少，外界更多地把目光投向了其他地區的防控情況，特別是疫情嚴重的意大利、美國以及其他歐洲國家。

疫情在武漢爆發之後，確診病例的激增、醫療系統的不堪重負、無數家庭經歷生離死別，讓中國乃至全世界都不由唏噓。截至3月24日，海外確診病例已經超過25萬人，累計確診人數逼近30萬人，累計死亡人數超過13萬人，三項數據均以遠遠超過中國。對比疫情嚴重的國家和地區，全球又出現了多少個「湖北」和「武漢」呢？

全球多地社會感染率已超過中國

雖然按累計比例數來看，中國仍然是累計確診病例最多的國家，但是多國的社會感染率都已經超過中國，甚至逼近或者超過疫情最為嚴重的湖北。

截至3月23日，中國累計確診新冠肺炎病例81,116例，其中湖北67,800例，在中國龐大的人口基數下，全國每百萬人的確診病例在56例，湖北地區每百萬人確診1,141例，湖北之外的地區則為每百萬人10例。

然而，同一時間歐盟的每百萬人病例數是375例，是中國內地的2.05倍；美國每百萬人確診126例，是中國的2.25倍；英國、荷蘭、澳洲、瑞典、法國等國家的全社會感染率都已超過中國。

其中，意大利每百萬人已有1,057例感染，為中國約19倍；瑞士則為每百萬988人，均已逼近中國重災區湖北的水平。一些人口基數很小的國家，如聖馬力諾、冰島、安道爾、盧森堡的感染率則都超過了湖北。

更重要的是，中國的病例數在2月一個月內已經到達高峰，並看到明顯拐點，此後得到了相當穩定的控制。然而從2下旬到3月下旬，歐洲和美國的病例數仍然在不斷上漲，還未能看到明顯的拐點，這將對感染率有進一步的拉升。

歐盟死亡率超過湖北

令外界更為震驚的是歐洲居高不下的病死率。截至3月23日，歐盟國家的病死率達到5.72%，已經超過了中國全國的4.03%，甚至超過了湖北的4.65%。歐盟每百萬人病死數為21.46，中國則為2.27。

意大利病死率全球最高，圖為意大利北部的一座火葬場內等待火化的遺體。（AP）

其中意大利的情況尤其觸目驚心。截至3月23日，意大利的病死率達到9.51%，每百萬人就有100.53人因新冠肺炎死亡，死亡率接近SARS的9.6%，這一數據是中國湖北的2倍。其中倫巴第大區的死亡人數已經超過了中國全國的死亡人數，病死率達12.7%。

根據倫巴第大區貝加莫市市長的說法，通過對貝加莫所轄12城鎮的死亡病例進行分析，醫院每有1例新冠肺炎死亡病例，該市境內就有3例患者未確診而死於家中。倫巴第大區疫情之慘烈可想而知。

另外，英國、西班牙目前的死亡率均超過湖北，法國、荷蘭、匈牙利的病死率超過或逼近了中國內地。整體看來，歐洲之內雖然多數國家保持了較低的病死率，但是疫情嚴重的國家除德國之外，醫療體系已經出現不堪重負的局面，這也解釋了意大利尋求他國接管ICU病房並輸送病例至德國的做法。

從社會整體的感染情況來看，西方很多國家的數據則更不樂觀——按照每百萬人的病死數來看，英國、瑞典、丹麥、荷蘭、法國、瑞士的數據都超過了中國內地，而這些國家都是在全球衛生安全指數（GHSI）中，對流行病準備最充分的國家前13名之列。

可見，西方國家雖然具有相當完備的醫療應急機制和更為充沛的醫療資源，但是在「真槍實戰」中，仍然暴露出缺陷，這背後的諸多制度和治理問題都值得反思。

美國紐約曼哈頓的大都會博物館門口，本來熙熙攘攘的人群已經不見。（新華社）

疫情拐點普遍未到

最後，以上所提到的感染率和死亡率，隨着疫情的發展還將不斷變化，而從現在的情形來看，不同於中國內地，海外多數地區還未看到疫情拐點。

湖北疫情爆發之後，到2月末已經基本得到控制，每日新增病例從峰值降至了3月的200人以內，目前除了外來輸入病例以外，中國內地已經基本沒有新增病例。而意大利疫情爆發已有一個月時間，直到3月23日還有約5,000人的新增病例，不僅戰線更長，且情況比湖北嚴峻得多。

疫情爆發更晚的美國、西班牙、英國等國家，則仍然處於疫情擴散的初期。美國病例增長的曲線幾乎和意大利一致，增加速度比10天前的歐盟還要快。意大利、法國、德國的日新增病例均保持在千人以上，是否能很快出現減速還難下結論。

隨着感染率的繼續攀升，更多國家的醫療系統將面臨中國在2月面臨的嚴峻挑戰。如美國紐約州的病例佔到全國一半，3月24日已累計確診25,665例，且按州長的說法，「確診人數每三天便翻倍」。紐約市的主要醫療用品已經告急，並將會展中心改造為醫院。

疫情當前，任何國家和地區都不想重蹈武漢的覆轍，然而從現在情況來看，海外可能出現更多類似武漢一樣的疫情「中心」。是否能夠避免這種情況，還要看各地已經迅速出台的防控和診療方案是否奏效。