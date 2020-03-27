【新冠肺炎】為何美國疫情規模迅速成為世界第一

截至當地時間3月26日晚，美國至少83,000人確診新冠病毒肺炎疫情（COVID-19）疫情，死亡人數過千，成為疫情規模最嚴重的國家。Twitter上，「We are Number One」一時成為熱詞。

當日早些時候，美國總統特朗普在白宮疫情工作組例行發布會上，回應記者對美國超越中國成為最大疫情國的問題，「我認為這是由於我們的檢測工作。首先，你不知道中國的數據是多少，那是中國宣布的」，「我認為這主要源於檢測。我們正每天檢測超級多的人」，「我知道你無法確定中國是否在做檢測，我覺得這有些難度」。

針對美國疫情的提問，特朗普轉為質疑中國疫情規模，這並沒有什麼奇怪。中國政府所面臨的信任問題，自有時間去證明。不過特朗普的表態並沒有完全回答該記者乃至各界對美國疫情的疑問。最核心的問題在於，美國疫情規模為何如此迅速地成為世界第一？或許，這可用三個原因來總結。

首先，美國一系列社會原因有利於病毒的傳染。與歐洲、澳洲及拉美各國情況一樣，美國人很不喜歡戴口罩，這是根深蒂固的文化原因，「只有患病者才需戴口罩」是最常見的看法。新冠肺炎患者中，無症狀攜帶病毒者是少數（以中國為例，截至2月11日，中國內地共報告72,314例病例，其中無症狀感染者僅為889例），且以疫情相對嚴重的加州為例，當下確診人數約為萬分之一，為了這個比例讓社會大眾戴口罩，難以被美國人所接受。事實上，美國目前也沒有那麼多的口罩，需要預留給醫務人員、公共服務人員等需求更大的人群。再者說，由於對病毒的輕視，美國社會直到近幾周已然有大量社交活動，嚴重加劇了病毒的傳播。這也與當下美國患者中年輕人比例居多的數據相符（這也是美國死亡率低於意大利等國的原因之一）。

其次，美國對新冠病毒的檢測規模正迅速擴大。就在特朗普質疑中國確診數據，表示美國大量檢測病毒的前一天，白宮疫情工作組協調人波克斯醫生（Dr. Deborah Birx）表示，美國已經展開37萬次病毒檢測，其中有22萬次是在過去8天內進行（也即自3月16日起）。根據世界衛生組織（WHO）3月17日統計的數據，美國3月16日確診人數為3,503人。過去這些天以來美國確診人數的激增，與美國大幅加大病毒檢測規模直接相關。

其三，疫情在美國傳播時間長，第一例可追溯的病例於1月20日確診。而在1月下旬至3月下旬的兩個月時間裏，美國各級政府並未落實嚴格的社會管制措施，在人們對之甚為輕視的情況下，病毒有大量傳播的時間。

綜合上述三個原因，以及一些其他相關信息，可以得出幾點總結。一，美國疫情當下傳播速度依舊很快；二，美國檢測速度非常快，這也顯示了美國的科技力量；三，美國較低的病死率，說明即使是重症也能得到相對比較好的治療，這一點優於歐亞不少國家。

所以，美國疫情規模之所以迅速成為世界第一，一方面與檢測規模迅速提升有關，一方面也說明美國染病規模很大，目前確診的只是其中一貌。而這也就說明，或是美國政府存在嚴重的瞞報情況，或是美國政府一直未有統計國內疫情，直到最近才開始了解實際情況。在這過程中，聯邦、州、縣各級政府的抗疫工作依舊不同步，能否有效控制疫情，取決於其後續應對方式。

末尾，回到特朗普對中國確診規模的質疑，值得一提的是，就在波克斯醫生通報美國檢測規模的同一天，中國國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，通報截至3月24日24時，累計報告確診病例81,218例，累計死亡病例3,281例；累計追蹤到密切接觸者693,223人，尚在醫學觀察的密切接觸者13,356人——這69萬餘人接受醫學觀察的人，在結束觀察時皆需接受檢測，呈陰性且無症狀才可解除醫學觀察。而這還不包括自行前往接受檢測的人。

因此，美國當下檢測依舊遠小於中國，而之所以感染人數超過中國，相信與其未執行嚴格社會管制措施，以至於病毒大量傳播有關。