【新冠肺炎】中美角力　中國轉守為攻的本錢

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）誠可謂各國的一張考卷。小至新加坡、香港、台灣，大至歐盟、美國、中國，都必須參加考試。全世界都在看誰答得更好。

如今東亞各地似乎都已取得不錯的成績，而以往東亞所仰視的西方各國卻不甚樂觀，尤以歐洲和美國為甚。

與此同時，中美之間的大國角力不僅沒有減弱的態勢，反而正藉着疫情於輿論、外交、物資外援等多方面發酵。在此過程中，中國似乎開始採取愈發主動的「攻勢」。

60天，輿情翻天

時光回到2月初，中國疫情仍未看到拐點，治愈率雖開始上升，卻遠跟不上每日新增確診和死亡人數的漲幅。被迫居於家中的人們，一面憂心每日物資的不足，一面將家中僅有的寥寥幾片口罩或水洗或微波，期待着能重複使用，然後再於氛圍抑鬱的微信朋友圈和微博上，翻看着一篇篇文章。

「官方12月便已知道疫情的傳播，意識到病毒的嚴重性，竟隱瞞不報，否則怎至於這麼嚴重？」即使是最樂觀的人，也少不了憤怒與憂慮。恍惚間，「中共的切諾爾貝利時刻」的說法，在防火墻內外的網絡，都一度成為熱詞。

可在短短兩個月內，情形全變了。

為應對疫情，武漢興建了大量方倉醫院。（資料圖片）

人人居家隔離，令社區感染急速下降；火神山、雷神山醫院及方艙醫院的建立，各省醫務人員的馳援，讓確診者很快得到了看護；疫情拐點的出現，令十數億人逐漸心安；各大國有私有企業轉產口罩，官方派遞果蔬米肉，令物資很快不再緊缺；雖然社區管制依舊嚴格，雖然依舊吃不到火鍋，上不到街，但網絡上的「正能量」文章視頻，正得到愈來愈多人的按讚。

「瘟疫始於大雪，發於冬至，生於小寒，長於大寒，盛於立春，弱於雨水，衰於驚蟄，完於春分，滅於清明」，古老的節氣規律，似乎已在華夏大地得到驗證。隨着天氣轉暖，3月下旬的中國大陸，已然邁入親友相約去踏青的暖春。

可是，中國之外，世界疫情卻是截然不同的另一幅景象。兩個月前中文網絡世界的焦慮、憂心與憤怒，正在英文、法文、德文、意大利文、西班牙文的網絡世界爆發。當中國大陸乃至臨近的香港、台灣、韓國、日本、新加坡都已邁過上一個階段的挑戰，頗有餘力地應對國際疫情，東亞人心目中的歐美「模範國家」，卻正成為負面範本。

2020年1月22日，中國河北省邯鄲市，工人們在一家工廠裏製作防護口罩。（路透社）

中國犯錯 他國有過之而無不及

面臨這份考卷，歐盟顯然因應對遲緩而喪失了凝聚成員國的機遇，反而面臨着2014年難民潮之後的又一次解體危機。以至於法國廣播電台3月24日刊布「誰是意大利的朋友？法國反思中俄援助」一文，直言「這場疫情帶來的健康危機，很可能是歐盟致命性的打擊」。

美國在疫情和2020年總統大選的交織下，白宮一再朝令夕改、自我矛盾，國會則黨爭依舊，只得依賴民間及各州縣擔起抗疫工作。紊亂的現況亦正加速消磨國際社會對美國領袖地位的信任，加速美國政要對美國軟實力的擔憂，亦加速美國與中國乃至各國的衝突。

還記得兩個月前「中共的切諾爾貝利時刻」的說法嗎？步入3月下旬，「美國的蘇伊士危機時刻」也開始受到愈來愈多的討論——1956年的蘇伊士運河危機（即第二次中東戰爭）被視為英國全球統治地位終結的標誌。《紐約時報》便在3月23日一篇「面對新冠危機，美國不再是一個慷慨的全球領導者」的文章中直言，「面對這個病毒，一個更民族主義的美國正把其領袖角色讓渡給中國」。

相形之下，中國國民已經在準備報復性消費，詳列美食清單和旅遊目的地；各地政府亦與商家合作派發消費券，政府官員帶頭去餐廳就餐；各省市皆將重點放在復工復產。

可以預估，隨着歐美邁入疫情高發期，未來數周，國際主流媒體將一面報道歐美各國的社會慘狀和對政府的批評，一面報道中國社會走出陰霾。再待數月後歐美走出疫情，又將面臨嚴峻的經濟問題，屆時已然貼近零利率，大發QE的各國，又有何工具走出經濟大蕭條的陰霾？中西鮮明的對比，勢必激起更多討論。

外援模式開啟 中國合縱連橫？

雖然中國在疫情初期犯了瞞報疫情、應對緩慢等巨大錯誤，但這是各國都犯下了的錯誤，甚至有過之而無不及。當下的情況是，中國很快有效地管理了危機，正為其他國家在隔離措施等方面提供學習經驗。

與此同時，中國還向近百個國家和歐盟等多邊組織提供急需的口罩、檢測工具、呼吸機，派病毒專家和醫療團隊予以支持等等。雖然近日曝出「西班牙、荷蘭等商家買到質量不合格的核酸檢測盒及口罩」等新聞，但也是極個別案例，不影響中國逐步樹立起的領導性角色，也無怪《紐約時報》會發出那種感歎。

有意思的是，在此輪高調的外援模式中，中國似乎有意區別對待美國。

對內，各大官方賬號在微博、微信、抖音上在報道西班牙、意大利、塞爾維亞等國疫情時，皆有濃郁的人道主義關懷意味，可是在報道美國疫情時，卻更多展現部分美國政客的偏激主張、白宮「不可思議」的諸多表態，以及美國在醫保、社會安全等方面的缺陷。

對外，習近平主席頻頻與各國通話，「關懷備至」，可直到3月27日G20特別峰會之後才與疫情最嚴重的美國總統特朗普通話；而外交部等對外部門在提及他國時，也多是「相互合作、共渡難關」的語調，在提及美國時，卻是好一番明槍暗箭。

紐約民眾仍有外出到公園草地晒晒太陽。（路透社）

在上文提及的《紐約時報》同一篇報道中，該媒體提到，這場危機也可能標誌著一個全球發生根本性轉變的時刻，並進而引述德國國際與安全事務研究所（German Institute for International and Security Affairs）國際安全分析師梅傑（Claudia Major）的話問到，「這對未來五年的大國競爭意味著什麼？」「我們會在10年後說，『這是中國崛起、美國衰落的時刻』嗎？還是美國的地位會重新回升？」

該問題的答案有待歷史的答復。不過當下我們隱然能看到的是，中國在經歷了至少十數年的美國攻勢後，已經開始「轉守為攻」。

工業生產力才是最強大的保護傘

近幾日，美國紐約州州長與白宮圍繞呼吸及採購的問題吵得不可開交；大洋彼岸的西班牙，有醫生痛哭「我們必須拔下年長患者的呼吸機，給治癒機會更高的年輕人使用」。醫生們並非不想救人，可是醫院僅有極少數的呼吸機，在老人和年輕人之間，只能忍痛選擇年輕人……種種慘狀，不禁令人愴然動容。

真實世界是非常殘酷的，能多一台呼吸機，就能多救一個重症患者的命。沒有呼吸機，就很可能值得在人命間做出這種殘酷而無奈的選擇。

中國醫生協助意大利治療後，對危重病人加大用氧已經成為治療常規，圖中右下角就是一個醫用氧氣瓶。（美聯社）

當下，歐洲疫情嚴重，可是從數據而言，德國卻可謂一枝獨秀，雖然確診58,000餘人（截至3月29日），但病死人數卻不到500人。不到1%的病死率，遠低於世界各國。這一方面或許是因為大量患者皆為近期確診，但另一方面也是因為德國是全球醫療級呼吸機的主要生產國之一。這個老牌工業強國，再次展現出了其厚實的實業基礎。

中國的情況其實也是類似，1月2月期間，湖北在短時間內面對大量病患對醫療體系的擠兌，情形一度異常慘烈，最終能夠越過難關，與魚躍醫療、邁瑞醫療這些廠家加班加點地生產呼吸機密切相關。

在這場危及全球的「抗疫戰爭」面前，人們得到了一個難得的審視機會，得以清晰地意識到，所謂抗疫，拼的既是行政效率、決策力、人力動員、資源調配等「政治治理能力」，更是樸實無華的工業生產力。其實不僅是呼吸機，檢測工具、口罩、手套、消毒液等等，都是工業生產力的體現。

近期有大量海外華人華僑回國。（中新社）

中國憑什麼轉守為攻？

生死關頭，正是一個國家的工業生產能力為其國民提供了強大的保護機制。每一個痊癒的患者，每一個因有足夠防護物資而未被感染者，都是工業能力的受益人。

可是，工業生產能力又豈是說有就有的？任何一套醫療設備的生產系統，都需要至少三四年的時間方能搭建。而支撐醫療設備製造的相關產業，又需要更長時間的積累。

二戰之後，尤其是冷戰之後，國際社會邁入資本全球化時代，「富國」大多追求利益最大化，將產業鏈向低生產成本的國家轉移；有資源的「窮國」大多仰仗自然資源，產業單一；沒資源的「窮國」，則陷入了或出口勞工，或依賴旅遊的窘境，乃至依舊仰仗人力農業。為何僅有極少數國家成功構建起了成體系的工業實力？

歸根結柢，社會的安全、政治的穩定、政策的延續性和可預測性、勞動力的充沛及教育水平、出口渠道的暢通、資金技術及人才的流入，這些都是決定一個國家能否順利構建工業生產力的基礎。

在這些領域，中國通過過去數十年的耕耘和鋪墊，確實取得了令國民滿意的成績。而正是這些「成績」，讓國民在面對此次疫情的考驗時，獲得了相對較好的保護，尤其是考慮到中國是首個遭受疫情肆虐的地區，沒有其他可供參鑒的案例。

國力是外交的支撐。中國得以「轉守為攻」的本錢，庶幾在此。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】從身陷旋渦到領導G20 中國為何能奪取主動

在G20提要求 中國對世界形勢的一次進攻性表態

【新冠肺炎】全球疫情告急 中國危與機並存

【新冠肺炎】中國的對外援助不是在贖罪