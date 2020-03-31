【新冠肺炎・美國疫情】白宮透明度的最大障礙

自從3月27日美國新冠肺炎確診病例首次全球第一後，特朗普政府及地方一些疫情嚴重的州面臨的挑戰更為嚴峻。其中最大的疑問就是聯邦政府如何保持疫情防控方面較高的透明度。目前，新型冠狀肺炎病毒疫情在美國的蔓延並沒有緩解的迹象。原本誓言要在數週內重啟經濟活動的美國總統特朗普（Donald Trump）3月29日決定，將保持社交距離的規定延長至4月30日。可以看出，特朗普一直在根據疫情的發展調整自己的立場，態度基本上在幾天內就可能發生轉變。

總體上，美國保持了相對的透明度。但是，在疫情蔓延的不同階段，美國決策者難免會有不同的考慮和利益平衡。加上不必要的黨爭和疫情防備方面的不足，美國也很難在透明度方面做到盡善盡美。

當然，美國疫情防控的透明度問題不一定指「隱瞞不報」，而是更多體現在美國民眾在疫情蔓延速度、防控力度及物資儲備、病毒致死率、疫苗的研發、病毒檢測標準等方面，很難及時獲取可信的真實權威信息。數月以來，特朗普低估疫情的嚴重程度，誇大他本人採取的初步舉措的效力和美國整體疫情防控協調能力，甚至轉嫁危機、混淆視聽或尋找替罪羊，都不利於展現美國在疫情防控方面真正的「透明度」。

淡化病毒威脅及嚴重程度

當2020年1月美國出現首例新冠肺炎確診病例時，美國疾病控制與預防中心（CDC）曾警告，美國可能會有更多病例，而特朗普則說「完全可控」。1月24日，特朗普稱稱讚中國為應對新冠肺炎疫情方面的努力和透明度。

1月末至2月，特朗普堅持認為「美國沒有什麼大問題」。3月5日，美國確診病例達到120多例，特朗普依然認為「可控」。3月12日，美國確診病例超過1,200時，特朗普認為，和其他國家相比，美國病例很少。隨後，特朗普還將新冠病毒肺炎形容為「新冠流感」（Corona flu），並且認為新冠肺炎的致死率沒有流感病毒致死率高。但科學家和世衛專家則認為，新冠肺炎病毒的致死率明顯高於季節性流感。

隨着加尼福尼亞州、紐約州、伊利諾伊州、新澤西州、賓夕法尼亞州以及內華達州等州推出高於聯邦政府水平的封鎖措施，特朗普仍然淡化新冠肺炎的威脅，稱「經濟衰退比新冠病毒更致命」。

直到3月29日，特朗普還在就致死率淡化一些來自專業人士的警告。他在當日的新聞發佈會上說，自己預測美國的新冠病亡人數將在兩週後達到高峰，並強調如果全美能將新冠病亡總人數控制在10萬至20萬人之間的話，那就能代表「美國新冠防疫成效很好（a very good job)」。

誇大防疫及治療舉措

在疫情防控方面，特朗普一直保持特有的「樂觀」態度，從來不承認自己政府在疫情防控方面存在漏洞或者不足。從2月末至3月初，在新冠病毒疫情開始在美國蔓延期間，美國公眾警覺度不是很高，此時的特朗普多次公開強調，「疫情可控且疫苗很快就會問世」。3月7日，他說，「很快，我們就會有疫苗」。而醫療專家和科學家一致認為，疫苗的研製和問世至少要花費1年或1年半的時間。

再比如，面對病毒檢測方面的不足，特朗普在3月14日提到Google正在建立一個全國性網站，並將包含有關新冠病毒檢測的詳細信息。特朗普此言讓Google意外，Google隨後被迫稱其正在進行的項目不同於特朗普此前做出的重大檢測承諾。特朗普還宣稱美國的汽車製造商也正在大量生產呼吸機。而直到3月27日，特朗普簽署行政令，啟動《國防生產法》之後才要求通用汽車生產呼吸機。

另外，特朗普還將及針對中國、伊朗和其他一些歐洲國家的旅行禁令等同於「封鎖國境」，將二者概念混淆。因為旅行禁令僅僅限制外國人進入美國，對於海外美國公民並沒有限制。

轉嫁危機和找替罪羊

另一種模糊表態的做法就是轉移公眾注意力，將問題矛頭對準不相關的第三方。比如，2月核酸檢測試劑的緊缺問題，3月份依然存在。比如，究竟誰能夠接受檢測、滿足什麼樣的症狀才可以接受檢測以及檢測試劑能否滿足需求，特朗普及其團隊並沒有給出統一標準或答覆。

相反，特朗普則將責任推給了前任奧巴馬（Barack Obama）政府，錯誤地追究於2014年奧巴馬政府的一項實驗室開發檢測的指導草案。該草案要求實驗室向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交某些高風險測試的證據。而事實上，這一草案並未付諸實施。特朗普還將矛頭對準世界衛生組織（WHO），認為該組織從未向美國提供檢測試劑，而且該組織的檢測試劑「很糟糕」。但特朗普並沒有提供證據證實這一說法。

除了前任外，特朗普還將矛盾對準民主黨對手、自由派媒體或假新聞以及地方個別州長。

特朗普也曾「怪罪」於中國，將新冠病毒稱為「中國病毒」，以此「掩蓋」聯邦政府在疫情防控方面的不足。不過，經過兩國高層溝通和彼此外交公關，白宮最後選擇淡化這一說法。負責疫情防控的副總統彭斯（Mike Pence）甚至肯定了中國此次疫情防控方面保持的透明度。

關鍵看特朗普個人的「透明度」

從以上特朗普的應對舉措可以看出，美國疫情防控的透明度大小主要取決於特朗普個人。雖然美國重視信息的公開透明，但疫情防控透明度的大小，也要看總統本人的表現。

2020年3月23日，美國總統特朗普在白宮就冠狀病毒疫情在美國的蔓延發表演講並回答記者提問。（AP）

特朗普自執政以來，透明度問題一直備受質疑。比如，他拒絕公布自己的納税報表，要求白宮僱員簽署保密協議，以及消極應對國會的調查等。唯一透明的表現可能就是他的發言，真可謂言無不盡，個人情感的表露相當透明，毫無保留。

眼下，特朗普保持透明度的主要方式就是頻繁發佈推文和召開記者會。這一方面是為了回應社會關切，回擊批評和安撫市場，另一方面也是他在大選年唯一能夠開展的政治公關。但如果能夠及時提供準確無誤信息的話，白宮對外的透明度就能夠得到保證。

當然，新冠肺炎疫情事關民眾身體健康與安全，保持透明是任何一個國家在應對「全球大流行病」都該堅持的原則。特朗普和他的團隊也沒有隱瞞疫情必要，因為民眾為特朗普政府打分的最終標準還是看聯邦政府能否聯動一切資源，有效控制住疫情。