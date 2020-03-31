【專家有話說】G20能再一次拯救世界嗎？

新冠疫情蔓延全球之際，人們寄希望於國際合作來應對這一場全球公共衛生危機，二十國集團峰會（G20）在2008年金融危機之中恰好扮演了這樣一個角色，只不過，在這次由疫情引發的全球系統性風險中，各國的體制、抗疫思路以及資源調動能力並不相同，G20能否再一次有效運作起來，還未可知。 中國常駐日內瓦聯合國代表團前副代表周小明在接受香港01採訪時提到，心不齊是當前多邊合作中面臨的最大問題，疫情應當促使國際社會反思。

01：中國已經向83個國家提供了援助，隨着疫情全球擴散，率先走出疫情的中國將會在全球抗疫中發揮更重要的作用，中國是否在全球抗疫中重新掌握了主動權？這次疫情暴露出了全球治理中的哪些問題？

周小明：無論是國內還是國外，抗擊疫情都有個雙重目標：一個是遏制疫情蔓延；另一個是，穩定經濟。中國將首先走出疫情，應該並且有能力幫助其他國家走出危機。當前，疫情對經濟的衝擊凸顯。很多國家都已經意識到問題的嚴重性，出於穩定經濟的目的，採取了力度很大的經濟救助計劃。美國、德國、意大利等出台的計劃超過了國民生產總值的10%。貨幣政策也在被用到極致。 美國聯儲局幾乎用盡了所有子彈，歐洲中央銀行則表示，為穩定經濟豁出去了，「需要多少給多少」。

2008年，中國為應對全球金融危機，實施了4萬億人民幣的經濟刺激計劃。這相當於當年中國GDP的13%，幫助中國在經濟上打了個翻身仗， 使得中國的綜合國力和國際威望都得到大幅提升。相信中國在這次抗擊疫情中也會有出色的表現。至今，中國已經向80多個國家提供了援助。盡自己所能幫助其他國家，體現了人類命運共同體的理念。同時，在經濟全球化的背景下，中國的發展離不開世界。只有世界好，中國才能更好。就抗疫來說，目前中國處於「打掃戰場」的階段。但這場戰役遠遠沒有結束。

國內一些地方存在疫情死灰復燃的風險，國外輸入病例似乎仍然是方興未艾。隨着全球疫情的持續發酵，中國將面臨嚴峻挑戰。出於捍衛國內的抗疫成果，也出於對全人類福祉的考慮，中國有必要繼續、甚至擴大對外援助。援助可以多方面的，包括同其它國家分享疫情防控的經驗和做法，提供醫療設備和物資，派遣醫療隊，培訓醫護人員等等。例如，中國口罩的產能已經突破了日產一億隻。

隨着中國境內疫情的逐漸平靜，中國可以騰出手來，急其他國家之所急，滿足它們的需要。更重要的是，我認為，疫情給全球開闢了一個新的合作領域，就是全球公共衛生。以前，國際社會全球公共衛生體系重視不夠，應該反思，做些改變，把它作為全球治理體系的重要組成部分，提升到同應對氣候變化一樣的高度。疫情爆發大大提升了國際社會對全球公共衛生體系的重要性的認識。

在這個新領域裏，中國可以有所可為，發揮一些引領作用。這次疫情把世界衛生組織推到第一線。但由於職能和資源的制約，世衛組織顯得力不從心。美國還要減少繳納世衛組織的會費。這對世衛組織來說，無異於釜底抽薪。如何加強國際公共衛生組織的作用，完善全球傳染病防護體系，是國際社會需要認真思考的問題。

在G20視頻會議上，中國國家主席習近平再次強調人類命運共同體理念，並表示願意和各國分享疫情防控經驗。（AP）

01：作為全球最重要的多邊機制之一，3月26日，二十國集團峰會（G20）首次召開視頻會議，討論應對全球性危機。G20在2008年的金融危機中發揮了巨大作用，在這次席捲全球的新冠肺炎疫情中，像G20這樣的多邊體制如何能更好的協調全球抗疫？

周小明：疫情發展到3月底，二十國集團峰會（G20）千呼萬喚始出來。此前，七國集團（G7）開了個視頻峰會。發達國家希望單獨決定全球的命運。G20是在G7指揮不靈的情況下誕生的，並且在2008年金融危機發生後，成了全球經濟政策協調的主要平台。今天，發達國家仍想撇開新興國家，壟斷全球大事的決策權，已經很難做到了。

G20還能發揮金融危機時期那樣大的作用嗎？很難說，因為成員之間心不齊。在發達國家看來，G20其實是備胎。美國在抗疫中夾雜了太多的私益，包括大國競爭和意識形態的考量。這些都不利於全人類的團結，去應對共同的敵人。

在中國全力以赴抗擊疫情時，美國也沒閑着，忙着給中國添亂。特朗普總統上週在同習近平主席的通話中，同意加強中美合作。希望美國能說到做到，停止對中國的攻擊。這對G20發揮作用大有好處。人們常說「人心齊，泰山移」。當地緣政治成了制定、實施抗疫策略中的重要考量時，全球抗疫的協調難度就會加大，效果也大會打折扣。

除了抗疫外，穩定經濟也是G20峰會的另一重要目標。疫情對全球的生產和需求將造成重大衝擊。當年，中國曾為全球戰勝金融危機立下了汗馬功勞。中國2008年經濟刺激計劃的投入相當於美國的四倍，日本的六倍。這回，國際社會對中國的期望值也很高。雖然眼下的中國宏觀經濟環境同12年前大不相同，但是中國的表現仍然會有不少可圈可點之處。該出手時，中國會出手的。

01：疫情對全球秩序造成了很大衝擊，包括全球價值鏈、國際關係等方面在內，在你看來，疫情拉開了國際政治和經濟變革的序幕嗎？疫情是否加速了百年未有之大變局的過程？

周小明：毫無疑問，疫情是百年變局中的一個重要變量。疫情爆發前，這場變局已經在醖釀中。突如其來的疫情帶來了新動能，有可能加劇新國際格局的形成。

首先，美歐關係會如何演變？美歐的裂縫在疫情發生前已經顯現。歐盟已經意識到，在安全領域，不能完全依靠美國，歐洲必須有自己的軍隊；在經濟領域，歐洲與美國是競爭對手，歐盟應該團結一致，以便更好地與美國進行有效競爭。

疫情期間，美國對待歐盟不太像隊友，歐盟很受傷。疫情加劇了美歐的裂痕，提升了歐盟脱美的意識。相反，中歐在抗疫中相互支持，有助於增進彼此間的了解。在歐盟處於水深火熱之中時，中國伸出了援助之手，有可能促使歐盟進行一些反思。中歐關係向好的可塑空間擴大。

2008年金融危機之後，中國以及其它新興國家崛起，大大改變了世界經濟的版圖。新冠肺炎疫情的影響面之廣，使得世界上所有國家無一倖免。但是，到目前為止，同歐美相比，東亞和東南亞國家所受打擊較輕，疫情持續時間也較短。

它們的經濟和社會生活將較快恢復正常。如果能採取並且實施正確的宏觀政策，這些國家的經濟有望捷足先登。這樣的話，全球經濟重心東移的趨勢不但會持續，還有加速的可能。為抗擊疫情，中國經濟付出了巨大代價，第一季度遭受了重創，今後一段時間，還將面臨很多新挑戰。但中國率先走出疫情，而且正在迅速「康復」，具備逆勢中的一些先發性戰略機遇，有條件在世界經濟恢復增長中領跑。

中國會緊緊抓住這個機會，加快發展自己。如果說2008年金融危機後，中國經濟讓世人驚歎不已的是它巨大的量變，那麼，疫情後中國將依然是世界經濟增長的主要動力，而且，它的質變也十分值得期盼。隨之而來的是，中國在全球治理中的話語權可望繼續得到提升。