過去一周，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的「震中」從亞洲轉向了歐美國家，其中美國的確診人數更超過中國內地，截至上周六（3月28日）已超過12萬人，每日確診病例的增加也是全球最多。

世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾在3月中旬表示，現在要向各國傳達的資訊非常簡單，那就是「檢測、檢測、檢測，對每一名疑似患者進行檢測」；上周三（3月25日），他再度強調各國應「加大檢測試劑生產，並提高檢測能力及其可用性」。

然而，檢測能力不足成為了西方不少國家的一大難題。上周一（3月23日），法國衞生部表示新冠病毒日均檢測能力只有9,000人，希望在本周擴大到29,000人。截至上周二（3月24日），英國日檢測能力還未能超過8,400次，上周五（3月27日）確診感染的首相約翰遜（Boris Johnson）承諾將提升至每日25,000人。同時意大利病毒檢測能力已達極限，無法保證主動檢測所有密切接觸者。

當中遭到最多批評的是美國。美國在承認檢測能力不足後，撥款採購檢測試劑盒、下放檢測權力、放鬆檢測範圍，檢測量在過去一周得到極大提升，截至上周六的七天已增加超過45萬次。美國兩家大型私人實驗室LabCorp和Quest Diagnostics表示，未來不久就能達到每日30,000的檢測量。然而，這使得疫情爆發初期只能提供日均不到100次檢測量的美國疾病控制與預防中心（CDC）更加難辭其咎。

美國新冠病毒檢測之難

在美國進行新冠病毒檢測有多難？近來輿論曝光了不少確診病患的「漫漫檢測路」。

英國廣播公司（BBC）追蹤了賓夕法尼亞州一名確診病人的檢測全程。69歲的巴托里克（Claudia Bahorik）在2月最後一周開始出現症狀，3月先後被該州的衞生部、病毒檢測中心兩次拒絕測試，因病情加重進入急診室之後，化驗結果又被推遲，本來三到五天可以完成的化驗被延長到十天。

美國有線新聞網絡（CNN）報道了西維珍尼亞州居民維吉爾（Carolyn Vigil）幫助丈夫獲得檢測的過程。其中官方公布的熱線電話無法接通、家庭醫生拒絕病患求診、急診室接待員也無法處理檢測的問題，最終得到核酸檢測後，又出現樣本送錯地方、必須重新檢測的波折。

北京市疾病預防控制中心此前披露一個長居美國麻省的華人輸入病例，該病人自述曾經三次就診當地的醫院，三次申請核酸檢測均被拒絕，最終吃退燒藥瞞報登上飛機，回到中國就診，成為內地輿論眾矢之的。這也側面反映出美國此前糟糕的檢測狀況。

美國CDC前期的檢測不力對疫情的擴散有負面作用。（AP）

檢測不力是美國無法有效追蹤疫情、病例迅速激增的原因之一。即便現在已經提升了檢測能力，但仍無法完全滿足檢測需求。按照美國上周六（3月28日）的整合數據，全國累計檢測約73.5萬人，累計確診近12萬人，檢測陽性率仍高於15%，可見仍然需要提高檢測的規模。

程序繁冗拖累研發生產

對於美國和歐洲而言，要製造大部份核酸檢測使用的聚合酶鏈反應（PCR）難度不高，且病毒的基因資訊早已公開，以發達國家的技術水平，無論是試劑盒的原材料、設計還是生產都不成問題。然而疫情爆發後，這一本來非常簡單的過程卻一波三折。

從檢測工具的開發到使用，每個環節在美國都出現了重重阻礙。CDC在疫情之初出現很多失誤，比如堅持不使用世衞提供的德國產試劑盒，而是研發準確率更高的工具；本該更為準確的檢測盒在2月下發到各州實驗室後，因使用步驟複雜等問題，出現檢測結果無法確定的情況，只得回收；最初檢測指南相當嚴格，只有出現嚴重呼吸疾病和有明確病毒暴露史或相關旅行史的病人才有檢測資格。這一系列原因導致從1月中旬到2月底，CDC僅僅完成了不足4,000份檢測。

美國疫情初期私人實驗室無法進行檢測開發。圖為特朗普參觀美國國立衛生研究院病毒致病實驗室。（AP）

據悉，3月之前美國只有12家實驗室具備檢測病毒的能力。美國各大學、研究機構和私人實驗室開發檢測工具的過程，則從一開始就被CDC和美國食品藥品管理局（FDA）的壁壘掐斷。如華盛頓州立大學臨床病毒學實驗室早已開發自己的檢測試劑，並於2月18日開始向FDA申請批准使用的許可，但直到2月29日FDA放寬標準，允許各個州實驗室在得到「緊急使用許可」之前開發使用試劑，這些試劑盒才投入使用。同樣，美國大型醫療測試企業Thermo Fisher 和瑞士藥企Roche生產的檢測盒直到3月中旬才被美國FDA認可。

對於CDC和FDA在初期未能開放檢測程序，華府無清晰的解釋。總統特朗普和CDC主管曾一度把責任推給奧巴馬政府對開發病毒檢測的「管制」，但後來被美國公共衞生實驗室協會發言人福爾曼（Michelle Forman）反駁。可以肯定的是，檢測工具遲遲無法到位，明顯是缺乏政治領導的聯邦機關官僚主義所造成。

供應不足阻礙檢測使用

檢測工具的開發得到放寬後，檢測困難並沒完全得到解決。隨之而來的是實驗室檢測用品不足，包括收集病人樣本所需的化學成分和基本拭子、樣品提取試劑盒等等，還出現了檢測人員不夠的情況。美國公共衞生實驗室協會首席項目官布蘭克（Eric Blank）3月20日表示，進行檢測所需的供應「全面嚴重短缺」，「大家都在搶購這些輔助材料，我們從成員實驗室獲悉，很多材料現在已經訂不到了。」

CDC推薦的RNA提取試劑盒只能由少數的製藥商生產。但早有媒體發現，由於過去數周全球都在加速新冠病毒的檢測，這些試劑盒目前已處於待補貨狀態，同樣缺貨的還有自動化RNA提取設備和RT-PCR儀器。另外，COVID-19專用棉簽（鼻咽拭子）短缺也備受關注，美國生產該棉簽的最大企業是緬因州的清教徒醫療產品公司，雖然訂單不斷，但是產能仍不足。此前，美軍從意大利空運50萬個檢測套件，其實就是為供應這種專用棉籤。

檢測不僅需要試劑盒，還有一系列輔助的設施。（AP）

檢測人員除了試劑盒和配套設施之外，更需要手套、口罩、防護服等保護措施，以避免感染。供應鏈的中斷也加劇了美國和其他地區醫療防護用品的短缺，給檢測帶來更大困難。美國政府已於3月10日和12日表示可以暫時豁免對中國輸美部份醫療產品加徵的關稅，但這對於疫情的需要來講還非常有限。

逐利的資本和消逝的生命

看似小小的一項檢測，折射出的問題是美國醫療系統和醫藥產業的弊端。美國以企業為主導的醫療系統，因在科技水平和服務品質上領先而被美國政府引以為傲。但是，資本逐利的本性還是在疫情之下暴露出來。

《紐約時報》稱，白宮、CDC和FDA的一系列失敗，造成了在美國廣泛進行病毒檢測的「棘手的延誤」。當然，美國的地方分權制度使它不可能複製中國對大學、醫院、實驗室和企業的強大動員能力及執行速度，但是，聯邦政府對市場上的相關企業和供應商提前佈局，是完全可能的—韓國與德國的經驗正是如此。

然而，這背後美國極度失調的醫療產業結構也有責任。

在政府的支持和如此大的需求量下，檢測用品仍然產能不足，只能說明長期以來行業資源沒有向這些公共衞生必需的產品傾斜。當國會議員們抱怨美國藥品、手套、口罩過度依賴中國時，可知道美國缺少這些生產線的真正原因？FDA的監管從上世紀六十到七十年代開始趨向嚴格，使藥品和醫療器械開發和審批成本升高，造就了一批贏得暴利的跨國醫藥企業，然而犧牲的又是誰？當罕見病藥、抗癌藥成為資本寵兒，政府和監管部門有沒有從公共衞生的角度考慮美國醫療行業的供應鏈？

華盛頓大學生物工程系教授耶格爾（Paul Yager）曾於2017年開發出如今有助加快新冠病毒檢測效率的系統，當時卻因商業夥伴拒絕將測試商業化，導致其成果付諸東流。由此可見，資本的短視可造成長遠難以計量的風險。

隨着疫情擴散，新冠病毒檢測又成為行業逐利的目標，特朗普表示從一家德國生物技術公司購買一種COVID-19疫苗的獨家經銷權的意願；英國一間診所出現售價375英鎊（約3,362港元）的檢測工具。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）警告「不能將公共醫療交給市場」，都說明資本在疫情之下需要善用，其負面力量值得警惕。

新冠病毒檢測暴露的公共衞生危機，其實並不陌生，在伊波拉（Ebola）、愛滋病流行病的應對上，都能看到今天危機的影子。檢測之「難」，不僅難在疫情的嚴峻，也難在行業利潤和公共衞生安全的選擇。

上文刊登於第207期《香港01》周報（2020年3月30日）《新冠肺炎缺檢測 歐美之難難在人為》。

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