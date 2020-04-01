紐約州的疫情防控給中國的省長們上了一課

伴隨着中國的疫情防控告一段落、美國成為新的全球疫情震中，中美的形象在各路媒體的筆下正在形成鮮明的對比。

比如《紐約時報》中文網3月23日在首頁顯著位置如此評論中美全球領導力。一篇文章題為《中國援助各國抗擊疫情 打造全球領導者形象》，另一篇文章題為《面對新冠危機 美國不再是一個慷慨的全球領導者》。

《外交政策》雙月刊網站3月25日發表題為《新冠病毒是美國歷史上最糟糕的情報失敗》文章。《華爾街日報》同日的一篇報道直接批評西方政府手段不夠嚴厲。《紐約雜誌》3月18日刊文《面對目前的困難，我們唯一的出路是與中國合作》，《紐約時報》網站3月29日發表題為《白宮從中國空運抗疫物資》的文章指出美國各界競相從中國購買防疫物資。

一時間，美國疫情防控失敗、中國疫情防控成功，由此引發的中美兩國在世界的影響力存在感對比討論開始增多。但我們也不禁要問，美國的疫情防控真的如此不堪嗎？

特朗普作為商人出身的總統，經常朝令夕改。但是紐約州的州長科莫作為傳統建制派精英，非常懂得如何從政。（AP）

實際上，疫情防控考驗的是各國的治理能力。中美所處的疫情階段不同，體制不同，並不能簡單拿美國政府的表現同中國政府橫向對比。美國疫情防控成敗的關鍵在各州。以疫情最為嚴重的紐約州為例，其州長科莫（ Andrew Cuomo）的記者會表現、資源籌集的能力，堪稱在面臨自然災害和重大公共事件時政府官員與公眾溝通的樣板。這一點中國任何一個省份都很難與之相媲美。

紐約州每日的疫情發佈會，會通報最新的疫情數字，在匯報這些數字時，官員用幻燈片現場演示。除了公開基本的數據，州長科莫還坦言正在面臨什麼樣的問題、正在如何解決問題。

比如紐約州正在為疫情高峰做準備，科莫承認未來可能需要14萬張病床。他給出的方案是：改造現有醫院增加病床數，通過聯邦政府援助搭建臨時醫院，將校舍改造成臨時病床，考慮徵用酒店和療養設置。

3月2日紐約州州長科莫（左）在紐約和同事們討論疫情防控工作。（AP）

針對醫護人員短缺，已經動員了已退休的醫生護士、有尚未畢業的醫學院學生、有曾經當過醫生護士但現在已經轉行的人、也有來自其他州的醫護人員，足足四萬人報名作為儲備。醫療物資籌集方面，已有多少、聯邦政府籌措多少、未來的缺口還有多少，都如實告知。呼吸機缺口很大，科莫除了表示正在全球蒐羅，也沒有辦法解決。

儘管情況嚴重超乎想象，但是發生了什麼，做了什麼，能夠做什麼，還沒做到什麼，一目瞭然，非常有序。民眾不會感到恐慌，反而很踏實。

面對民眾質疑日常生活受到影響，科莫直言，「我為此負全責。如果有人不高興，想要撒氣，想要抱怨，那就來怪我吧，沒有任何其他人需要為此承擔責任」。這種擔當精神更是迅速成了亂局下團結人民的利器。

處理疫情這樣的公共衛生危機，需要民眾的理解配合。如何同民眾溝通、如何說服民眾配合，需要高超的政治技巧。幻燈片展示數據是為了讓民眾能夠聽得懂發生了什麼，完全是從對方立場出發的溝通。科莫面對電視鏡頭侃侃而談，絲毫沒有拘謹不適，任何記者拋出來的刁難問題照單全收。信息的透明度高，溝通的誠意大。每天美國各大電視網聯機同步播出紐約州的新聞發佈會，收視率非常高。現在，科莫已經成了全美國最火的政治人物。

疫情之下，往常繁華的紐約曼哈頓第七大道非常空曠。（AP）

同樣是疫情嚴重的地區，中國湖北省領導人的表現和紐約州州長的應對形成鮮明的對比。湖北前省委書記蔣超良在記者會上照單念稿、答非所問的情況令人印象深刻。一開始湖北的官員們在記者會說湖北物資非常充分，事實卻是各大醫院緊缺防護物資不得不網上求援；官員們一邊在記者會上宣布入戶排查率98%，一邊卻是大量的病患並沒有收治。各種亂象頻發。

中國的一省主官權力並不小，可能他們真的做了很多事情，只是不善言辭，並有體制內的難言之隱，比如即便是要求中央政府支援也不會公開像美國州長一樣向聯邦政府求援。但不得不說，單就如何安撫民眾的恐慌情緒，取信於民來講，紐約州州長的水平遠超中國很多省長書記的水平。

疫情期間中國各省大多都有記者會，除了公布具體的數據，有幾場記者會是幻燈片演示數據？有幾個官員敢於承認還有做得不到位的地方？還有哪些困難是有待解決的？很多時候，並不是一味報喜就能夠讓民眾相信的，坦誠交流反而可以贏得理解。

在同民眾溝通方面，紐約州州長科莫給中國的省長們上了一課。美國發生了什麼，中國不可能視而不見，中國的民眾不可能看不到。在疫情防控告一段落時，中國需要進一步反思疫情防控期間的各種亂象，其他國家做得好的地方也同樣值得中國學習。

治理能力的現代化不是一蹴而就的，疫情防控成果顯著，並不能掩蓋疫情防控期間的各種不足，中國需要有不斷自我改革、提高的勇氣。