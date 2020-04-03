美國確診病例40萬宗全球最多：特朗普急脱罪　民眾憂生死

美國的新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢愈見嚴峻，按照約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）大學統計，當地的累計確診病例在4月8日升至399,979宗，累計死亡個案12,912宗。就公布的數據來看，美國目前的確診人數不單全球最多，也遠遠多於第二的西班牙（截至4月8日為14.7萬宗）。

面對如此嚴峻的疫情，美國總統特朗普（Donald Trump）4月1日在白宮記者會上首次承認了新冠病毒的「嚴重性」。此前特朗普曾試圖淡化此病毒的嚴重性，將其與流感歸類。而在這次記者會上，他改變了口徑說道：「我在看待這種傳染病的方式（有所改變）——它的傳染性是這麼的強，從來沒有人看到過這樣的情況……流感（暴發時）從來沒有發生過這樣的情況。」

感染病例的上升雖說是美國政府之後加大檢測力度的一個證明，但21萬的感染病例還是讓美國的防疫工作和醫療資源承受着不少的壓力和負擔。值得注意的是，就在這要緊的時刻，特朗普政府和部分政客的注意力似乎並不在防疫工作之上，而是在「美國疫情誰之過」的輿論混戰中。

由於美國大面積爆發新冠肺炎疫情，醫療機構容量日漸告急，為了擴充床位，美國洛杉磯市中心的會議中心被改造為新冠肺炎患者臨時安置點。（AP）

兩黨紛爭：美國疫情誰之過？

這一問責出現的源頭要從美國的確診人數成為全球首位說起。由於美國疫情之初，確診人數並不多，特朗普並不以為意，堅稱美國人感染風險較小。隨着疫情形勢越演越烈，美國3月27日的確證病例就達到了82,404例，超過了中國當時的81,340，成為了全球首位。這樣的排名讓美國國內驚憤，不少輿論將此次的情況歸責於特朗普政府不作為的結果。

美國國會聯合經濟委員會民主黨眾議員拜爾（Don Beyer）則批評特朗普「將經濟置於人命之前，刻意淡化疫情影響的做法，是極為不負責任的」。

前副總統拜登（Joe Biden）3月18日在Twitter上批評特朗普稱，「誠實做人，承擔責任，做你的本職工作」。眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）更直指特朗普是疫情「觀念販子」。她警告稱，特朗普的做法會搞亂這個國家。

美國知名智庫布魯金斯學會近日更是發佈長文梳理了美國政府在今年前3個月對新冠肺炎疫情的應對舉措，並最終將美國疫情的大面積暴發歸咎於特朗普政府的判斷失誤和不作為。

面對民主黨以及主流輿論的抨擊，特朗普政府自然不會就此沉默。從3月開始，特朗普便企圖將此次疫情的罪責轉移至中國的身上。3月12日，特朗普在Twitter上將COVID-19稱為「中國病毒」，並在3月19日記者會的講話稿中親自將COVID-19改成「中國病毒」，美國國務卿蓬佩奧（Mike Peopom）和多名共和黨議員也屢次將新冠病毒稱為「中國病毒」或「武漢病毒」，企圖用這樣的觀念將病毒罪責歸咎於中國。

除此之外，部分共和黨更是在國會提出議案，要求調查中國對新型冠狀病毒的「不足和可疑態度」。並要求追究「中國給國際社會帶來的傷害」，成立一個機制確保流行病受害者從該國得到賠償。「中國數據不可信，美國並非全球確診首位」的言論也由此出現。

特朗普3月26日就在記者會上強調，他對北京公布的新型冠狀病毒感染病例提出質疑，並強調新冠病毒起源於中國，還指責中國在這方面不夠透明。美國媒體也乘勝追擊，彭博社4月1日引述了三名美國官員的話說，白宮上周收到情報機關提交的機密報告中，認為中國隱瞞COVID-19國內疫情，確診個案和死亡數字也有漏報的情況。

和中國國家主席習近平進行通話之後，特朗普4月1日在白宮記者會上還是對中國的確診數據發出了質疑：「我們真的不知道，我們怎麼會知道他們瞞報還是實報了。」

新冠肺炎：紐約市衛生部門數據指出，當地年輕確診者住院比例出奇地高。紐約州皇后區的民眾終於在嚴峻發的疫情影響下戴上了口罩。（AP）

揪出「禍首」非民眾當務之急

由上可知，比起協助各州防疫，特朗普政府和一些國會議員似乎更願意把心思都放在了找出「罪魁禍首」的工作上。這簡直就像是911在接到救火電話後，比起讓消防員先去滅火，他們更想讓警察先去排除火災與政府失責的所有證據。如此不知輕重緩急的做法實在讓人不解。

要知道，美國現在的疫情已經是刻不容緩了，感染人數還會在未來幾周繼續飆升。各大州政府已經在鉚足了全力，為抗擊疫情四處籌集醫療物資，但即便如此，許多州依舊處於物資緊缺狀態，例如重災區紐約州，其3萬台呼吸機的缺口仍未得到解決，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）4月1日又再次向聯邦政府發出求援信息：紐約醫院本周日前急需330萬個N95口罩、210萬個手術口罩、10萬件隔離服、400台呼吸機。

在這樣的危機情況下，查出「罪魁禍首」對於美國民眾而言並非要務，如何活下去才是他們的頭等大事。無論是特朗普團隊還是聯邦政府 ，此時此刻應該為這樣的目標而傾盡全力向各州提供抗疫助力，而非是為「美國確診人數居世界首位」糾結，關注他國數據是否真實的問題，用推卸責任的方式去維護其自身政治利益和形象，特朗普政府的做法顯然是將重點放錯了地方，是不體恤「民情」忽視「民意」的最大體現。

更令人唏噓的是，縱觀美國近日因疫情遭受窘迫，不禁讓人感到些許諷刺。幾十年來，由於美歐的介入讓中東國家戰火紛飛，敘利亞、阿富汗、伊朗克等國家的難民們天天想着如何在戰爭中保全性命，活下去。誰曾想，風水輪流轉，山水有相逢，在COVID-19的肆虐之下，保命如今也成為了美國心中最強烈的念想和願望。