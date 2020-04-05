【新冠肺炎】10萬人將病亡超乎想像　美國必須採取更嚴格管控措施

截至4月4日，美國新冠肺炎確診人數以日增兩萬多的速度飆升至了27萬，在全球109萬的確診病例中，美國佔比已經超過四分之一，人數是中國的三倍多、意大利的兩倍多。意大利確診人數從1萬增至10萬用了20天，而美國確診人數從1萬增至10萬，用了10天，從10萬增至到20萬，僅用5天。作為後爆發疫情的國家，是什麼導致美國的嚴重程度、蔓延速度遠超中國、意大利？

白宮應對疫情小組成員比克斯（Deborah Birx）日前在新聞發佈會上稱，在對疫情進行管理干預的情況下，美國新冠肺炎死亡病例有可能達到10萬至24萬。而與此同時，聯邦政府正在準備10萬屍體袋。在目前全球死亡人數5萬多的情況下，美國為什麼做出本國可能有10萬人死亡的判斷和預案？美國疫情真的失控了嗎？到底該如何控制疫情？下一步該怎麼辦？

美國一些媒體認為是特朗普（Donald Trump）政府延誤了防控黃金時機，而特朗普政府則認為中國隱瞞疫情導致美國浪費兩個月的時機。簡而言之，一些人認為是特朗普的錯，一些人認為是中國的錯。中美目前的外交爭吵也是圍繞這些話題展開的。而不管是誰的錯，接下來美國採取何種防控措施才是關鍵。

美國慈善家比爾・蓋茨（Bill Gates）4月1日在《華盛頓郵報》上發表一篇專欄文章，提出關閉國家「所有的地方」，而且是「立刻」採取行動，以遏制新冠病毒的傳播。此言一出立刻引發熱議。畢竟目前的封鎖禁令已經讓諸多人感到不適。

「在全國範圍內採取統一的關閉措施」，這被很多人認為不適合美國人。特朗普此前3月28日稱擬對紐約州等疫情重災區實施強制隔離，紐約州長立刻反對，表示強制隔離就是對紐約州宣戰，足可見關閉一切的阻力重重。

但蓋茨提的措施是理性的。正如他所說，「儘管有公共衛生專家的敦促，但一些州和縣仍未完全關閉。在某些州，海灘仍然開放。一些餐廳仍然提供堂食服務。這是『災難的秘訣』。人們可以跨州自由旅行，因此病毒也可以。」

美國之所以這麼多人確診，一方面和開足馬力檢測有關，另一方面和沒有做到完全的隔離有關。此外還同沒有做到集中收治有關。

2月26日，特朗普在白宮新聞發佈會上走過副總統彭斯。（路透社）

大部分美國人確診之後並沒有入院治療，而是居家隔離。以疫情嚴重的紐約州為例，4月2日紐約州累計確診病例92,381例，其中只有13,383例入院治療。剩餘數萬人居家隔離。

歐洲大部分國家也都沒有對確診患者集中收治。比如，截至4月2日法國確診病例升至59,105例，住院治療的患者只有26,246名，其餘一多半的人都在居家隔離。

歐美的邏輯是輕症患者無需住院治療，也沒那麼多的醫療資源供這麼多人同時住院。而從防控疫情的角度看，集中收治才有利於阻斷病毒傳播。

意大利全國封鎖3周後，疫情進入平穩期，每日新增確診患者趨於穩定的同時也仍在高位運行。意大利帕多瓦大學微生物學教授安德烈亞・克里桑蒂3月30日說，意大利阻止新冠病毒傳播的措施看起來不起作用，應當改變策略。克里桑蒂表示，「是否有人問過，為什麼儘管採取了這些限制措施，感染仍在發生？這些在家生病的人是否正在傳染他們的家人？……在我們看來，這些感染髮生在家中。」

中國武漢兩個月控制住疫情，也在於採取了應收盡收、應治盡治、入戶排查的嚴格防控政策，阻斷了病毒在家庭、社區的進一步傳播。

疫情之下，往常繁華的紐約曼哈頓第七大道非常空曠，但也有三三兩兩出行的人。（AP）

早發現，早報告，早隔離，早治療，環環相扣。如果一邊是開足馬力檢測，另一邊卻是鬆鬆垮垮的禁足令、漏洞百出的隔離政策，那麼整體防控效果無疑會大打折扣。

關閉一切、集中收治病人，這樣的決定很難。但在疫情面前，想辦法克服困難才是上策。

兩個月前世界熱議中國的封城舉措，冷嘲熱諷、批之為不民主、集權的聲音不絕於耳。一個月前意大利開始封城，諸多國家在討論時直接說不適合本國。而半個月以來歐美大部分國家開始封城封國。在2月，美國疾病控制和預防中心（CDC）主任總監雷德菲爾德（Robert Redfield）被問道是否建議一般人戴口罩時斬釘截鐵地說不。但到了3月31日，他再被問道同一條問題，已變得猶豫，更稱有必要檢討佩戴口罩的指引。以色列、法國、奧地利等多國開始要求人們在公眾場合必須佩戴口罩。

不能接受之舉慢慢變成了疫情防控必須採取的措施，這背後是人們在疫情面前的務實選擇。如果不做出重大決定，只會逐步浪費機會，深陷疫情失控的泥潭無法脱身。疫情總會控制，只是早晚而已，但如果太晚，代價必然慘重，最後埋單的只能是自己。