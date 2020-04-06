沙特「鎖喉」特朗普　油價關鍵在4月

原定於4月6日召開的OPEC+會議正式被推遲至4月9日。據報道，目前關於減產的具體分配細節仍不明朗。

毫無疑問，不論沙特、俄羅斯還是美國，都不希望國際油價在如此低價的位置徘徊，但這場博弈正處最關鍵的時間點。各方的要價與底牌都愈發清楚，答案即將揭曉。

沙特開價 特朗普威脅加徵關稅

為何原定於4月6日召開的OPEC+會議會延遲到4月9日召開？恐怕還需從4月2日找答案。

4月2日，特朗普（Donald Trump）親自與沙特王儲穆罕穆德（Mohammed bin Salman）通了電話。通話後特朗普對外宣稱，沙特和俄羅斯已經相互洽談，雙方都想要達成減產協議，可能減產1,000萬桶/天以上，他本人則希望減少力度達到1500萬桶。此話一出，國際油價一度暴漲近50%。

若真是特朗普所說的每天減產1,000萬桶，就相當於全球供應量的10%-15%。也幾乎是要讓沙特和俄羅斯減少近45%的產量。激動過後仔細判斷，特朗普很可能是在信口開河。市場在「興奮」過後，也立刻冷靜下來。隨後，油價便大幅回落。

沙特和俄羅斯也迅速做出了表態。俄羅斯斷然否認普京（Vladimir Putin）與穆罕穆德王儲通過電話；OPEC代表則稱沙特和俄羅斯沒有達成任何規模的減產協議，並隨即表示，全球原油減產1,000萬桶/天是一個現實的目標，沙特希望非OPEC+產油國也能參會，「美國應該加入新的OPEC+減產協議」。

可見，沙特呼籲的「非OPEC+的產油國」不單指俄羅斯，還有美國、加拿大、巴西。而後，有媒體消息稱，只有不屬於OPEC+的一些大型產油國加入減產，沙特才會準備減產。

基本上，這等於是沙特最清晰的價碼：美國亦需減產。

回望過去幾年，由沙特領銜的OPEC以及俄羅斯等非OPEC產油國聯合減產確實顯著推高了油價。然而，這些產油國最終發現，事實明顯偏離了當初的預期。美國趁着油價走高大肆擴產，產量增長到創紀錄的1,300萬桶/天，搶奪了愈來愈多的市場份額，成了豪奪巧取的勝利者。

在沙特亮明價碼後，特朗普態度反而轉為強硬，於上周六（4月4日）的記者會上聲稱「如果我們需要向外國進口的石油加徵關稅，從而保護我們成千上萬的能源工人以及提供這些就業的偉大企業，我會做我需要做的事」。

威脅加徵關稅非常符合特朗普的風格。但別忘了，沙特穆罕默德王儲和普京是兩位政治強人，這種「硬碰硬」的招數好用嗎？不得不提醒特朗普的是，莫要一不小心反而被他們推至風口浪尖。

美國的左右為難 特朗普如何選

其實，這場價格戰明顯是沙特、俄羅斯兩國的默契「逼宮」，就看特朗普在壓力之下如何出牌。特朗普急於宣布勝利，急於放狠話，都反映出他愈來愈焦慮。

2月12日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo，左）在華府與沙特外長朱拜爾（Faisal bin Farhan Al Saud ）會晤。數日前，俄羅斯與沙特石油企業展開密切會晤，洽談規模百餘億美元的合作項目。（Getty）

毫無誇張地講，如今油價價格在20美元上下，美國頁岩油幾乎「全軍覆沒」。 4月的第一天，美國頁岩鑽探公司Whiting Petroleum就向法院申請破產保護。這是科羅拉多州和北達科他州巴肯頁岩地質帶最大的石油企業。Whiting Petroleum只是倒下的第一張多米諾骨牌，如果油價持續低迷，將導致更多頁岩油生產商破產或者重組。

挪威能源業諮詢公司Rystad Energy在沙特剛剛開打價格戰的時候就警告：在31美元的油價上，絕大多數頁岩油開採商無法盈利，數量有100多家。據悉，像Whiting Petroleum的開採成本就在每桶50美元上下，其他頁岩油公司的成本在50至55美元之間。

頁岩油行業十多年來都是靠大量借債來提高產量。當行業不景氣的時候，高負債自然意味着更高的風險。比起財務實力有限的能源企業倒下，更讓人擔心的是能源債券。

油價暴跌考驗着能源公司的債務狀況。幾家信用評為BBB級的能源企業發行的投資級公司債已經開始遭遇拋售，收益率升高至類似垃圾債的水平。一旦BBB級能源債券被降到垃圾級，同時公司債利率暴漲、企業借款成本高企，形成惡性循環，就有可能加速企業走向死亡。

因此，特朗普若想避免美國頁岩油走向滅亡，就必須對沙特及俄羅斯的「價碼」，也即減產，做出回應。可是，相較於沙特和俄羅斯政府對國內原油產強大的控制力，特朗普可做不到這一點。

俄羅斯與沙特近期就石油減產一事遲遲未能達成協議。圖為普京及穆罕默德2018年11月在阿根廷G20峰會上的互動。（Getty）

美國國內大小油企、產業鏈上下游公司各自有各自的利益。要協調所有人利益，弄出一套大家認可的減產方案，難度堪比登天。特別是，已經進入大選期，特朗普還想收穫這一群人的選票。再退一步講，如果特朗普真的能拿出減產方案，那就是對沙俄做了重大讓步，民主黨必會就此大做文章。

可見，眼下最扛不住低油價的，並非穆罕穆德王儲和普京，而是特朗普。沙特與俄羅斯已然做出「默契棋局」，就看特朗普如何接招。

穩定市場的協議遙不可期

因此，4月9日（周四）的會議未必能促成減產協議，但4月期間一定會見分曉。最終，相信各國會達成一個協議，至於會否如特朗普所說的減少1,000萬桶至1,500萬桶/日之間？這將會是博弈的結果。

但更需要看到的是，按照荷蘭托克（Trafigura）首席經濟學家Saad Rahim的預測，4月份原油需求將減少2,500萬桶至3,000萬桶/日之間，相當於全球消費的三分之一。這是有史以來最嚴重、速度最快的需求破壞，至少是金融危機最嚴重時期的6倍。

也即表示，考慮當下全球石油需求所面對的嚴重衝擊，穩定市場所需的那種協議是遙不可及的。