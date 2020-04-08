【新冠肺炎】慢半拍的安倍能否驅散日本疫情迷霧

4月7日，日本首相安倍晉三終於如駐日美軍、路透社、法新社等各機構預估的那樣，發佈了「緊急事態宣言」，宣布東京、千葉、埼玉、神奈川、大阪、兵庫和福岡七個地區將實施為期一個月的「國家緊急狀態」。

根據日方資料顯示，進入緊急狀態後，目前疫情較為突出的上述七個地區可以臨時開設醫療設施；亦可強制使用土地和建築物用於修建醫院等。在醫療物資保障、人員出入、關閉學校等設施上，日方的措辭已提升為「要請」與「指示」，即要求和命令。

由於安倍當局的「緊急狀態」計劃早在3月上旬就有相關動向，一時間，這種頗具延時效應的方案就令外界頗為期待，似乎日本的希望真的出現了。可當安倍也同時強調此舉並非「封城」，且不具備強制力時，長期籠罩在日本疫情問題上的一團迷霧也由此越發突出。

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每況愈下的疫情發展

從2月中旬以來，以東京為爆發中心的日本疫情讓外界一直琢磨不透。一方面，東京當局在「鑽石公主」號事件上的優柔寡斷和無所作為已經很明顯，更不用說新冠患者也已滲透到包括的士司機、新聞記者、政府職員的日本各界人士。

但另一方面，從2月到4月間的兩個月裏，日本並沒有發生如同歐美國家一樣的大規模確診激增，其社會秩序也基本如常，雖然到四月上旬，日本全國的累計確診人數已達3,865例，其中東京都累計確診病例已超千例，但日方的增長曲線仍較為平緩，這種現象讓此前預言日本會發生大規模疫情的觀察人士一頭霧水：莫非日本的防疫鬥爭已經成功了？

就當下的日本疫情現狀來說，上述問題的答案無疑是否。

疫情期間，東京地區的日本企業職員仍維持加班至深夜的工作生活方式。（美聯社）

首先，在兩個月的時間內，日本的感染源已經愈發難以追溯。根據日本廣播協會（NHK）電視台披露的數據顯示，在東京地區4月5日新增的143例患者中，新增病例中有約90例感染途徑不明，且年輕人感染比例較高，這顯示感染源愈發難以追蹤。這較之2月時日方仍能追溯病源的情況有本質差異。

其次，日本並未對染病規模展開全面調查，公布的患者人數仍經過仔細篩選。到3月下旬，日本檢測的總人數仍不超過兩萬。從2月上旬到3月中旬，根據日本「厚生勞動省」統計資料，在東京地區聯繫第二級醫療機構，即保健所的疑似患者中，只有1.5%的人得到檢測機會；在大阪地區，這個比例為3.5%；在大阪周邊的兵庫縣，這個比例也只有1.8%。而這些區域都是日本目前疫情的重災區。

再次，東京方面在2、3月期間仍未能阻止人口的大規模流動，每天仍有上百萬人乘坐通勤列車等公共交通工具前往東京等地工作，東京各大車站均可見摩肩接踵的上班族穿行其中。儘管東京方面對國民的海外出行、聚集等行為均表示反對，但這種反對也僅僅停留在不具備強制力的「要請」，即請求上。以至於從3月下旬進入「春假」以來，大學生前往英國旅遊染疫、大學醫院醫生聚餐導致集體感染等現象比比皆是。

三月下旬的東京下了一場大雪，這種反季節的場景令日本人頗有感觸。（美聯社）

日本的選擇與付出的代價

當然，東京這種一切如常的情況是事出有因的。日本直到3月25日前，仍對按期舉行2020年東京奧運會抱有希望。安倍當局從2月上旬開始，一直宣布東京奧運會「不會被疫情影響」，到2月下旬，日方還拒絕國際奧委會建議，強調東京奧運會「不會推遲或者取消」，3月中旬時，安倍仍堅持強調「奧運會不會縮小規模」。

但隨着歐美疫情的突然爆發，加之日本國內確診感染者也在3月下旬終於突破一千人，安倍當局最終和國際奧委會在3月25日達成一致，確認2020年奧運會延期一年舉行，東京方面在防疫行動中終於一塊石頭落了地。很快，日本國內檢出患者便在3月31日後的一周內翻了一倍，從超過2,000人升至接近4,000人。

就目前來說，東京方面似乎已經打算放開檢測了。安倍已在4月6日召開的「新型冠狀病毒感染症對策本部會議」上表示，日本將加大新冠病毒的檢測量，從此前每天數百或數千不等的檢測量增加至每天兩萬份，這一舉措有可能會造成確診患者的大幅增加。

此外，安倍還確認了日本將增加空置病床，用以安置輕症患者的策略。根據其方案，日本目前的空置病床將由2.8萬張增加到5萬張。考慮到日本目前感染病床的佔用率已達62%，且東京地區也開始徵用空置酒店作為「方艙」來收治患者，此舉對日本疫情的發展無疑將起到正面作用。加之東京方面還在徵調呼吸機，不僅已確保1.5萬台設備中的8千台，還準備加大產能，這就讓加大收治範圍的東京暫時不至於捉襟見肘。

安倍當局的很多政策都帶着「要請」一詞，即非強制性的請求。（美聯社）

但是，東京的緊急狀態方案仍然是一個缺少強制性保障的措施。這種政策也和日本的國情有關。在奧運會延期導致直接損失超過60億美元后，有日本經濟學家指出，如東京封城1個月，日本會減少2.5兆日元（約合261.3億美元）的個人消費。以2019年的國民生產總值（GDP）來計算，則相當於減少了0.4%。這種巨大的經濟損失是安倍方面不能接受的。因此，這使得東京即便能加大監測力度，其控制人口流動性的強制措施仍然有限。

其次，即便東京當局加大了檢測患者的範圍，日本醫療系統的拒檢行為仍然突出。譬如在疫情惡化的兵庫縣地區，當地媒體在4月7日指出，大醫院提出的檢測請求有90%能得到許可，小診所發出的檢測請求就只有30%能獲批准。

當然，無論東京選擇怎麼做，留給他們的選項和前景都已經很明顯了，英國巴克萊（Barclays）銀行和日本政府已經確認了有關日本經濟的不利消息。前者在一份長約20頁的報告中指出，在冠狀病毒疫情的影響下，日本的復甦期有可能會因此推遲，日本更有可能進入技術性衰退。後者公布的數據也顯示，在2019年第四季度，日本國內生產總值（GDP）按年萎縮6.3%，創2014年二季度以來最大降幅，遠大於市場預期。

在新冠病毒疫情損害了日本的產出和旅遊業之際，日本經濟可能連續兩個季度下滑，從而陷入技術性衰退的風險就越來越大。當安倍和東京當局在歷經兩個多月仍然只能拿出一份如此的方案時，他們恐怕也要為自己的選擇付出代價。