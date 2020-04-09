【新冠肺炎】世衛組織遭質疑　以「中國為中心」的反而是特朗普

美國總統特朗普（Donald Trump）4月7日通過Twitter批評世界衛生組織（WHO）是以「中國為中心」（China-centric）運作，指責該組織給了美國錯誤的建議。他還藉此宣揚自己在疫情防控方面的功勞，稱「幸運地是，我早些時候拒絕了世衛組織有關美國保持對中國開放邊境的建議」。特朗普支持者和極端保守派人士瞬間轉發該推文（tweet），要求美國對世衛組織撤資或凍結相關資金。

在7日晚的白宮新聞發佈會上，特朗普也明確表示要控制花在世衛組織的錢。但在被記者追問的時候，特朗普態度又發生了變化，承認目前全球大流行「可能不是」（maybe not）凍結世衛組織資金的最佳時機。

根據特朗普政府2021財年聯邦政府預算報告，美國計劃2021年向世衛組織提供的資金支持僅為5,800萬美元，而美國國會明確要求的對世衛組織的支持金額則為1.2億美元。所以，特朗普削減對世衛組織的支持資金，還需得到國會的批准。考慮到疫情肆虐，國會將大概率支持增加此類撥款。所以，特朗普若凍結或削減世衛組織資金，將會製造更多內部政治壓力。

特朗普「離不開」中國

早在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球開始蔓延之際，美國乃至各國就有指控世衛組織指控偏袒中國的言論。一些共和黨議員認為，世衛組織偏袒中國，並且幫助中國「隱瞞」了一些關鍵的疫情數據，從而讓美國毫無防備且受損嚴重。這是首次由特朗普撿起這種指控，將矛頭對準世衛組織。

但對特朗普而言，抨擊世衛組織這樣的聯合國機構，還有另一個維度。他上任以來，凡是他認為不利於美國的聯合國機構或組織，都應該失去美國的資助，或者美國可以選擇退出。譬如，中美貿易戰期間他曾批評「正是世衛組織允許中國成為巨大的經濟體」，一些世貿組織（WTO）規則明顯有利於中國。

而指控世衛組織偏袒中國，是繼有關「中國病毒」的輿論操作之後，白宮又一種怪罪中國的做法，目的還是為了轉移公眾注意力，將問題矛頭指向中國，以此緩解國內對共和黨政府的不滿。

所以，與其說特朗普通過指控世衛組織「以中國為中心」表達不滿，還不如說是特朗普面對國內危機時始終堅持「以中國為中心」，尋找藉口，製造輿論矛盾。

世衛總幹事譚德塞由於多次稱讚中國疫情防控進展而遭受質疑。（Reuters）

內部防控紊亂的外在表現

無論特朗普指控世衛組織，質疑中國，還是怪罪他口中「危險的外國」，都無法掩蓋其內部疫情防控決策的混亂。白宮不同幕僚間的意見分歧、華府不同的利益群體以及特朗普的猶豫不決或掉以輕心，都讓美國此次疫情的防控工作看上去無法平順開展。

比如，白宮高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）博士圍繞抗瘧藥物羥氯喹療效和推廣力度上的爭吵，也暴露了白宮內部疫情防控的分歧。

值得注意的是，特朗普發布這條關於「世衛組織以中國為中心」的推文時機，適逢愈來愈多證據指向他在1月和2月低估甚至無視疫情危害，包括他不顧情報機構早期的判斷。這也是美國疫情加重之後，美國輿論的主流看法。

譬如，納瓦羅在1月下旬的內部備忘錄中警告稱，新冠肺炎可能會成為「全面大流行病」，但這一警告遭到了忽視。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）4月7日明確表示，自己並沒有讀過該備忘錄，稱特朗普政府內部有很多建議，總有輕重緩急。而特朗普在4月7日召開的新聞發佈會上表示，自己直到「一到兩天前」，才看到納瓦羅在1月份寫的新冠病毒預警備忘錄。

由此可以看出，美國疫情如此嚴重的原因，更多在於特朗普政府的決策失誤，而非外界因素。在國內疫情瀕臨失控的背景下，特朗普卻依然將過錯歸咎於外部因素，對世衛組織1月2月期間對美國的警戒耿耿於懷，並藉機放大自己防控舉措（旅行禁令）的效力，掩蓋了白宮未在境內採取措施，徒浪費兩個月防疫時間的事實。

亡羊補牢，為時未晚。拒絕認清自身問題，或拒絕承認自身問題，這或許是選舉體系下的常態，但這只會讓白宮在疫情防控方面走更多彎路。