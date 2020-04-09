【新冠肺炎】西方想要的不止是第二次「庚子賠款」

隨着新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，中國官方正努力通過對外援助展示大國承擔，唯獨其所收穫的成績就不那麼令人滿意。西方社會向中國索要「賠款」的聲音正變得愈來愈多。

總部位於英國倫敦的新保守主義智庫亨利・傑克遜學會（Henry Jackson Society）日前發佈研究報告，認為中國「瞞報疫情信息」違反《國際衛生條例》，對新冠病毒擴散負有責任，國際社會應介入調查，以向中國「索要賠償」。

這篇報告還給出了具體金額，稱中國欠英國3,510億英鎊（3.37億港元），涵蓋「英國推出的經濟救助措施的全部成本，以及國民保健署（NHS）為應對這場危機增加的開支」。

同時研究人員還不忘給盟友算算賬，稱疫情給七國集團（G7）國家造成的經濟損失約為3.2萬億英鎊（約合30.86萬億港元），「如果中國能公開疫情，這些損失本可以避免」。

向中國「索賠」的聲音並非第一次出現，一名土耳其大學生3月曾致函中國駐土耳其大使館，要求中國政府「承擔隱匿新冠肺炎疫情的責任」並賠款，此後美國佛羅里達州一律師事務所向法院提出針對中方的集體訴訟，美國參眾兩院也有議員在推動相關決議。最新報道顯示，有印度的社會組織向聯合國人權理事會提出申訴，要求中國「賠償國際社會因新冠疫情造成的損失」。

賠償的聲音愈來愈多，且輔以報告做出量化分析，事情似乎愈發不那麼簡單。

按照2007年生效的《國際衛生條例》要求，締約國需及時有效地向世衛組織通報在本國出現的、可能構成國際關注的突發公共衛生事件。如不履行此義務，將會引發相關國家責任問題，從而帶來受害國或受影響國對該國追究責任的嚴重後果。不過自條例生效以來，還沒有過因公共衛生事件對特定國家和民族「索賠」的先例。

對於相關指控，中國官媒「央視新聞」反擊稱，去年12月31日中國向世衛組織駐華辦事處通報、2020年1月3日完成正式上報程序，與各國分享相關信息和經驗，1月7日分離出新冠病毒、12日將病毒全基因組序列與世衛組織分享，每天發佈最新數據，「中方通報新冠疫情信息的快速、公開、透明有目共睹」，很多疫情防控舉措甚至遠遠超出《國際衛生條例》的要求。亦有中國學者指出，世衛組織曾明確表示中國在履行國際義務方面為全球樹立了新的標杆，中方不存在《國際衛生條例》所列不當行為，那種以「法律」為由追責中方的邏輯是不成立的。

互聯網上，各國網友既有支持「賠償論」者，亦有認為「索賠」的說法很可笑者。刊登亨利・傑克遜學會「索賠報告」的英國媒體《星期日郵報》的編輯在Twitter賬號上載該報道，不但引發網友的冷嘲熱諷，還直接開啟了「前殖民地是不是也應該找英國索賠」的話題。來自印度、非洲國家甚至愛爾蘭的網友紛紛在評論區喊話英國政府賠錢，並提醒歷史上英國兩次對中國發動鴉片戰爭、掠奪圓明園財富，「這筆賬該怎麼算」。

"China owes us £351 Billion"@MoS_Politics on our report 'Coronavirus Compensation?', released tomorrow. pic.twitter.com/SKYFviJJUp — Henry Jackson Society (@HJS_Org) April 4, 2020

有中國學者表示所謂的賠償「通常意味着國家信譽喪失與鉅額賠償，其後果不亞於一場大規模戰爭中失敗方所承擔的責任」。不少西方媒體解讀為這是將「賠款說」暗中類比為1901年清政府與西方11國達成的「庚子賠款」。

中國駐英使館網站4月6日專門發佈了駁斥函，稱中國第一時間甄別病原體，第一時間與世界衛生組織共享病毒全基因序列，第一個採取最有力、最嚴格、最全面的防控舉措，第一個取得疫情防控階段性成果，第一個毫無保留地與有關國家分享抗疫經驗，第一時間向包括英國在內的120多個國家和4個國際組織提供抗疫援助。「我們敦促英國有關媒體和某些政客，摒棄傲慢與偏見，客觀看待中國抗疫努力與成效，為維護全球公共衛生安全貢獻正能量，而不是相反。」

「中國索賠說」並未在英國成為主流。（AP）

事實上近一段時間以來，西方媒體以及一些西方國家政客，在疫情問題上對中國批評甚多。來自中國的醫療物資多次被質疑存在質量問題，中國對外援助的行為本身也被拿來當作質疑中國的政治武器。此前歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell），對中國「慷慨解囊的政治權術」發出警告，呼籲歐盟「捍衛歐洲免受詆譭」。德國一家媒體刊文稱，「中國正扮演雪中送炭的角色，同時也在攻佔一個又一個歐盟橋頭堡」。英國《每日郵報》則援引英國政府人士的話說，中國向各國提供的援助是「掠奪性援助」。

而對於中國國內的疫情防控，西方媒體與政客也沒少「指指點點」。法國《費加羅報》日前評論稱，中國似乎戰勝了新冠病毒，但是中國耽誤了全球疫情防控的時機，現在用中央帝國的姿態吹噓「中國方案」，是發動一場「全球性的反攻」。法國《世界報》把中國給法國輸送物資的活動描繪為了宣傳「中國在拯救世界」， 而目的是「掩蓋他們否認疫情，說了兩個月謊話的行為」。英國內閣辦公室部長高文浩（Michael Gove）日前在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示「去年12月中國就出現首個新冠病毒病例，但來自中國的報告並沒有清楚地說明疫情的規模、特質和傳染性。」美國總統特朗普（Donald Trump）甚至在4月1日白宮疫情記者會上說，中國的新冠疫情數據記錄看上去「輕微」，「誰知道北京是否瞞報」。

而現在要求中國「賠償」的聲音，則是「中國拖累世界」的升級版。有評論指出，「索賠」試圖將中方扭曲刻畫為病毒，而不是專注解決對世界帶來巨大損失的新冠病毒本身。通過質疑中國、指責中國、要求中國擔責來證明自己國內的防控沒有犯錯，是最為便利的推卸責任的做法。

當然，這些西方媒體與政客的選擇有着深刻的必然性。民主、自由、人權是西方國家最重要的紐帶，但在此次疫情的衝擊下，這一「想象的共同體」正趨向於破滅，出於抱團取暖的本能，「反中共同體」隨之建立起來。疫情帶來的焦慮與恐慌的情緒無處安放，而「中國」這一疫情最先爆發地，就成了最好的宣泄口，本是無稽之談的「中國賠償論」正是源於這一「剛需」。而且經過「索要賠償」的共振，「反中共同體」不僅得以成型，在一浪高過一浪的輿論聲討中看上去還頗為穩固。

但不得不說，部分西方媒體與政客以特定國家為敵人，嘗試將全球抗疫導向「國際反華陣線」的做法，實則是在製造國家間新紛爭，更會帶來對國際防疫合作帶來嚴重負面後果。

指責中國導致疫情蔓延全世界，可以適當轉移不少國內矛盾。（AP）

更需要指出的是，要求中國「賠款」的聲音並不只是單純的「反華慣性」，更是「影響疫情後世界秩序演變進程的一個重要環節」。美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）4月3日投書媒體，認為這場疫情將很大可能促成國際關係格局的根本性轉變。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東認為，索賠者以「封閉信息」、「掩蓋疫情」等理由向中國追責，客觀上也是為打造一個「後疫情時代」的世界秩序，為之構建正當性基礎。如果持「中國賠償論」的人們，是嘗試令中國接受類似一戰之後嚴酷懲罰戰敗國的「凡爾賽式」和平秩序，那恐怕真的是誤讀了疫情，誤讀了時代，也誤讀了中國。

面對這類國際輿論，中國必須堅持的理念是：除了軍事戰，什麼「戰」都可以。這麼說並非是小覷意識形態、貿易戰、金融戰等的威力，更非是好戰分子的鼓動宣言——中國絕不應自大到不懼與美國一戰的程度，民族性中更沒有好戰的基因——而是在中國遭受不公正指責與不公平待遇的時候，更需要保持清醒的、基於未來國際格局演變及中國現實處境的自我認知。

部分輿論不認可中國、批評中國、質疑中國、乃至詆譭，這都是正常現象。對於建設性的、積極的建議，中國大可接受並改進，但更應認識到，疫情並不會中斷政治鬥爭，全球「大變局」甚至因此加速。中國改善民生，發展國家的客觀結果，必然是成為世界第一強國，這是中國人口規模所決定的。而在這過程中，中國也必然被推上風口浪尖。這是中國必須走過的歷程。世界也必然會有一個接受中國的過程，這亦是檢驗中國能力的一次考驗。

能否捱過這個階段，還需做到「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」。這也就包括以科學結論為基準同「賠款說」展開辯論，盡早在法律維度着手預案應對，「講好中國故事」，承擔大國責任，這些都值得中國官方認真、有效地施行。