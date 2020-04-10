令人唏噓的時勢：美國真正的衰落從尋找「替罪羊」開始

「世界衛生組織（WHO）在新冠肺炎疫情（COVID-19）全球蔓延時被推上了前台，但由於其本身的職能和資源所限，顯得有些力不從心。」中國常駐日內瓦聯合國代表團前副代表周小明此前在接受01新聞採訪時這樣指出。

最新消息是，美國總統特朗普（Donald Trump）猛烈抨擊世衛組織在阻止疫情的全球蔓延上「搞砸了」。他的補充說明也被外界解讀為，作為一個基本由美國出資的國際組織，世衛組織卻表現了「親中國」的姿態。特朗普還一度威脅停止繳納世衛組織會費來表達不滿。

無論出於何種緣由，世衛組織之後要從美國拿到足額的會費恐怕更難了。全球疫情肆虐，美國的感染人數遠超他國，當局緊迫的心情似乎可以理解，在公眾的記憶中，上一個被特朗普批評的對象還是「中國病毒」，此事引起巨大輿論聲浪，中美關係在你來我往的輿論較量中更加劍拔弩張。壓力之下，特朗普改了口，但在很多觀察人士看來，特朗普的心態並沒有改，美國的對華整體戰略也沒有變。

剝開層層外衣，重壓之下特朗普急於為這場災難找到一個可供責備的對象，比起從疫情泥潭中抽身所需要的巨大努力，轉移矛頭要來的簡單粗暴些，無論是對世衛組織的責備還是「中國病毒」的指代，都可從中找到緣由。

除此之外，對中國抗疫成效的質疑與各國所遭受的慘狀，正形成一股新的暗流，在中國打掃戰場之際，西方社會要求中國賠款的聲音越來越多。起初，有學者指出，中國應該做好應對與疫情有關的複雜事件的準備，美國就有律師事務所準備對中國提起訴訟，指責中國未能迅速報告和遏制病毒。發展到現在，印度、英國、美國都已經在不小的層面掀起了要中國賠償的聲浪。

譚德塞4月8日表示，「所有政黨的關注焦點應該是救助本國國民，請不要將這個病毒政治化，這是在利用國家層面的分歧，請不要將這個病毒政治化，除非你想看到更多裹屍袋」。（新華社）

「賠款論」的討論本身是沒有意義的，一是歷史上從未有因公共衛生事件對特定國家和民族「索賠」的先例；二是也沒有任何國家敢於設立這樣的先例，畢竟任何國家未來都有可能爆發疫情；三是中國在掌握一定病毒信息後，早於12月便開始向世衛組織通報疫情。不過，當下的態勢卻反映了中國所處的國際輿論環境，疫情只不過是催化劑。

中國認為自己也是這場疫情的「受害者」，卻不乏有人認為中國是「加害者」。中國因自己疫情前期通報機制不順暢、反應不及時等問題，承受了巨大代價；而當其他國家犯下同樣的錯時，卻要讓中國承受代價。這在中國人看來是不公而虛偽的，更何況相較於中國，各國還有中國採取巨大犧牲，落實令人咋舌的防控手段，為之爭取來的防疫時間。

世界衛生組織這次很明顯是認可中國的，但這究竟是因為政治原因，亦或是因為中國「做得對」？此事自有公論，意見相左的人註定無法相互說服。事實是，世衛總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）先後多次公開肯定中國的防疫工作，從而招致反對者的嚴厲批判甚至人身攻擊。

無論是中國還是美國，民間都會有各種各樣的輿論情緒，但官方只能秉持一個立場，這是國家之間互動的主要基礎。因此，一旦民間情緒或者未經證實的陰謀論凌駕於國家立場之上，其造成的後果將會是災難性的。

回到問題的起點，對於世界而言，當前最主要的任務依舊是阻擊疫情而不是煽動對立和仇恨，病毒的狡猾之處在於，它利用了國家之間體制的不同，以及人類的偏見和懷疑。在這一點上，特朗普總統通過各種動作在國內和國外尋找怪罪對象，令美國的情況尤其值得關注。

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）4月3日在《華爾街日報》刊佈「新冠病毒將永遠改變世界秩序」一文中寫道「我們生活在一個新的時代。各國領導人面臨的歷史性挑戰在於，要應對危機的同時建設未來。而失敗可能會讓世界萬劫不復」，他同時呼籲，國內政治和國際外交中，各方都必須克制，將控制疫情置於首要位置——在基辛格的言語中，我們可以清晰察覺到他對「美國大國身份正日漸衰落」的感知。

基辛格時年96歲，是美國資深政治人士，亦是中國官方口徑中的「中國人民老朋友」。然而如今無論是美國還是中國，他都遠不再有昔日影響力，其政治建議也不再如昔日般受到建議，乃至讓一些人發出「廉頗老矣」的唏噓。可這也並非絕對，美國政府在此次疫情中所展現出的領導力不足，正令愈來愈多的人感歎大國的衰落。或許，這才是更大的唏噓。