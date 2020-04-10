【新冠肺炎・中美角力】美國國務卿變臉

美國國內的新冠肺炎（COVID-19）疫情還在惡化，中國向美國提供了防疫物資，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月8日就此表示，中國一直在許多領域與美國展開合作，我們對此「深表感謝」。對於「中國是否隱瞞相關數據」，蓬佩奧表示：「現在不是報復的時候。」

而同一天（4月8日），蓬佩奧接受了媒體的採訪，稱美國正面臨新冠肺炎的巨大挑戰，這「始於中國武漢，美方當時試圖到中國進行調查，但未能成功；隱藏數據、混淆視聽、懲罰說真話的人，這在任何一個國家都是不可接受的；危機時刻顯示保持信息透明度的重要性以及美式自由民主的價值」。

一邊對中國與美國所展開的合作「深表感謝」，表示「不是報復的時候」，一邊將美國疫情歸咎於中國，蓬佩奧的真實態度究竟是感謝還是不滿？

如果從過去一段時間裏他的表態來看的話，顯然是後者。

蓬佩奧：都是中國的錯

4月1日，他在接受霍士新聞網採訪時表示：「因為中國在疫情上沒有做好才讓無數生命處於危險之中。」

3月30日，他接受了多個亞洲媒體的採訪，稱各國抗疫的同時還要抗擊來自中國、俄羅斯等國有關新冠肺炎的虛假信息。

3月24日，蓬佩奧說：「中國對我們的健康和生活方式構成了重大威脅，新冠肺炎清楚地證明了這一點。」

3月19日，蓬佩奧認為：「中國不透明的疫情信息，讓全世界處於危險之中。」

3月2日，美國國務院宣布對五家在美運營的中國官方媒體實施僱員數量限制招致北京不滿。北京之後宣布驅逐美國三大報紙的記者。蓬佩奧將北京的動作與疫情聯繫起來，認為中國在這個時刻是為了掩蓋信息。

除了指責中國「信息不透明」「散佈假消息」之外，蓬佩奧還稱「新冠肺炎」為「武漢病毒」，將病毒名稱與地名掛鈎。3月25日的七國集團（G7）外長會上，他一度提議將「武漢病毒」寫進聯合聲明。在特朗普3月24日公開表示不會再用「武漢病毒」或者「中國病毒」這樣的詞彙後，蓬佩奧並沒有隨之改口，仍多次在記者會及社交媒體上稱新冠肺炎為「武漢病毒」。在提及美國對全球各國的物資援助時，蓬佩奧則專門強調「美國對國際抗疫的資助數額遠超過中國，美國將一如既往履行自己對國際組織的承諾」。

蓬佩奧的表態已經招致各界不滿。首當其衝的自然是北京方面，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪3月16日與蓬佩奧通話時強調應「停止對中國的無端指責」。中國外交部發言人則直接點名批評蓬佩奧，稱其「不道德」。美國國內，《華盛頓郵報》等媒體亦認為，「蓬佩奧在疫情期間的表現為他確立了史上最差國務卿之一的地位」。路透社也曾評價稱，蓬佩奧現在站在了反華的前線。

在特朗普政府內部，蓬佩奧在諸多外交議題上「劍走偏鋒」也是他自保的一種方式。（AP）

投機的蓬佩奧

從蓬佩奧的表態中可以看出：在特朗普指責中國時，蓬佩奧會隨聲附和。在特朗普淡化對中國的批評時，蓬佩奧則批評不改。那麼，又當如何看待他4月8日感謝中國、不追究中國的責任的表態？

當下，美國國內的疫情如今非常不樂觀，確診人數已經是全球最高。接下來的一段時間，美國很可能會有更多的人因此喪失生命。悲劇每天都在上演，美國面對的迫切問題是物資和疫情信息。美國不惜搶德國和法國等盟友的醫療物資、美國聯邦政府直接從各州手中搶單等等都是例證。中國的疫情基本已經控制，不論是物資還是疫情信息上，中國都是美國可以選擇尋求幫助的對象。

蓬佩奧知道，這時候美國需要中國，需要與中國合作以度過這場危機。這也有需蓬佩奧配合特朗普，暫時放緩對中國的輿論攻勢。

但這也只是暫時的，蓬佩奧清楚，批評中國、對中國發起輿論攻勢，這是他在特朗普政府中的任務。隨着美國國內疫情的蔓延，政界、輿論等將矛頭對準特朗普政府，白宮需要有人設法緩解這種口誅筆伐。出身中情局（CIA）的蓬佩奧深諳「信息戰」，懂得如何操縱輿論。

美國國內疫情惡化，對醫療物資的需求更為迫切。（Reuters）

更何況，蓬佩奧在為特朗普「扮壞警察」、「扮黑臉」的同時，也是在藉助特朗普為自己謀求政治利益。考慮到中美相對國力的此消彼長，蓬佩奧自然清楚中美問題的重要性，不失時機地展現自己的對華強硬和高調，也可為他本人政途創造機遇。

本次疫情中，國際主流輿論皆認為美國正喪失全球領導力，乃至將領導權交予中國。再者，中國對疫情的有效管控，更反襯出美國尤其是白宮抗疫不力。華府也需要就此向國內及國際有所解釋。身為美國國務卿，維護美國全球形象是蓬佩奧的職責。

因此，他一方面要強調美國抗疫成績及大國擔當，譬如強調美國對國際的援助；另一方面，也要通過弱化北京的努力，譬如「美國對國際社會的援助比中國多」，從而營造對美國有利的氛圍。