疫情下的醫療物資亂象：全球口罩製造業的現狀

隨着全球疫情越發嚴峻，搶奪醫療物資的亂像在國際之上頻頻發生，其中口罩是最為熱門的稀缺物資。不少國家為了購買口罩可謂是奇招百出，甚至還出現了「截貨」情況，這樣的情況在歐美地區尤甚。

歐美地區的「口罩之亂」

在過去兩個月裏，有10個歐美國家參與了口罩物資的搶奪之戰。例如法國從中國訂購了大量口罩，卻被美國人出高價直接截取；法國之後，德國也稱被美國截掉了防疫醫療物資。德國柏林一名官員當地時間4月3日表示，美國在泰國曼谷機場將一批原本將運往德國的在中國製造的口罩截下並轉運美國。

但德國並無資格抱怨，因為幾周之前德國就分別截取了瑞士和意大利24萬及83萬的口罩。而法國則是截取了瑞典發往意大利和西班牙的口罩。此外，瑞典此前的部分醫療物資也遭到了德國的扣押；捷克也在3月21日截獲了意大利向中國購買的口罩物資。

除了搶別人的物資，為了保住自己的口罩，不少國家也是費盡心思，有的使用了軍用設備運送醫療物資。比如法國衛生部此前向中國訂購總共10億個口罩，為避免交付運送過程中「橫生枝節」，法國政府特地選用軍用戰機「安-124運輸機」將800萬個口罩的運抵巴黎，甚至出動了警察、憲兵維安巡邏。

新型冠狀病毒肺炎在全球持續發酵，口罩成為各國瘋搶的重要醫療物資之一。（Reuters）

還有的採用了「先發制人」的戰術，以輿論壓力阻止「截胡者」的行動。例如加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）4月3日在一場新聞發佈會上公開表示，自己很擔心美國搶走加拿大在中國訂購的口罩，將美國立即推入了「搶奪者」的輿論風口之上，以此減少物資被截獲的可能。不僅如此，加拿大政府還在中國直接租賃了一個倉庫，以便於儘快收集各類物資，集中運送降低被他國截獲的風險。

從上可知，歐美國家的各個政府和領導人們為了搶奪口罩可謂是各顯神通、相互提防。就目前全球疫情形勢來看，歐美的疫情還在持續發酵。德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，據美國衛生和公共服務部（HHS）的最新數據，外界預計美國目前的口罩供應缺口已經上升至3.15億個。這也意味着各國對口罩物資的搶奪之戰還將會繼續上演。

誰在主宰口罩製造業？

在各國爭奪口罩的形勢之下，全球口罩製造業成為了輿論關注的熱門焦點，誰是製造和出口口罩的主要國家，平息這場「亂局」的關鍵又是什麼？

從產能數據上看，中國是世界上最大的口罩生產和出口國。據該國工信部最新發布的信息顯示，中國國內約有2.1萬家企業涉及口罩生產經營。在2019年時，中國對口罩的生產量就達到了50億個（每天產約為2,000多萬個，包括勞動防護和醫用防護），約佔全球口罩產量的50%，其中醫用口罩的總產值約為54.91億元。中國每年出口數量穩定在生產規模的70%以上，不少國家和地區的口罩也嚴重依賴中國進口，譬如美國市場有90%的口罩就依賴中國供應。

中國之外，日本也是另一個口罩大國。根據公開數據顯示，日本每年的口罩產量和進口量也大約40多億個，僅次於中國。由於疫情影響，日本目前也正在擴大口罩產能，預計3月的口罩月產量將超過6億個。

越南、新加坡、韓國、台灣等皆是生產口罩的重要角色。就韓國而言，目前其口罩日產量達到了1,100萬個，台灣日產量達到1,500萬個，僅次於中國大陸。

另一邊，歐洲口罩企業不少。意大利每年的口罩市場需求為1,500萬至2,000萬個。而德國口罩企業目前主要生產中高端產品，客戶主要是專業客戶，比如醫院、技術人員、軍隊等。這些企業與中國組成一條供應鏈：歐洲公司設計出產品，中國生產原材料並製作口罩半成品，然後再於歐洲加工、銷售。

通過以上數據分析，東亞和東南亞地區似乎才是口罩產能的重要聚集地，雖然歐洲有着不少口罩公司，但基本也依賴於亞洲地區的原料和加工，產能與東亞國家比還是較小。而在東亞國家中，中國和日本是口罩大國，兩國口罩數量似乎不相上下。

不過即便是在東亞，每年40多億的「日本口罩」，亦有70%是在中國生產的，僅有20%是在日本生產，剩下10%來自泰國、緬甸等國。

台灣援贈國際的口罩外箱上，印上「青天白日滿地紅」及「Taiwan Can Help」字樣。（Twitter@MOFA_Taiwan）

但由於疫情的爆發，「口罩製造業龍頭」中國也受到了較大的衝擊。此前為了防控疫情，中國政府以揮刀斷臂的方式對湖北省武漢市進行封城，並向全國發布了停工、停學的措施——湖北省不僅是中國最重要的製造業基地之一，更是中國生產口罩所需原料「無紡布」的主要產區。

湖北省仙桃市下轄的彭場鎮號稱「無紡布之都」，無紡布產量佔全國總產量的60%，佔據全球市場份額的四分之一。強硬的防疫模式，讓湖北處於停工狀態，對於無紡布產品和口罩的供應也造成了較大壓力，這也是造成歐盟「口罩之亂」局面的一大因素。

想要平息歐美地區的口罩之亂，最直接的方式便是向該地區「補足貨源」。各地為了緩和口罩供需矛盾都已開始加大產量，譬如台灣和韓國，雖然僅靠台灣和韓國還是難以改變歐美口罩緊缺的疫情困境，但兩地的增產對疫情皆有積極影響。

不過，台灣近6年的口罩份額主要依靠大陸進口，其進口口罩份額佔其總量的90%以上；至於韓國目前的增產量也僅能緩解國內口罩的供應需求。換而言之，在抑制病毒的疫苗還出現前，台灣和韓國都難以在物資上長時間地支援他國。據中國國家發展改革委3月27日宣布，中國醫用口罩日產能達到3,212萬個，全國口罩日產能達到7,285萬個。全球口罩缺口，尚需待中國各地在當下陸續復工復產的過程中，加大口罩產量。