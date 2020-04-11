【新冠肺炎】從中越撞船　透視疫情中的南海對峙新常態

近日，隨着越南外交部、越南主流媒體開始在南海撞船事件上降低聲調。至此，這場發生在4月上旬的中越南海風波的各種醖釀也暫告一段落。

的確，中國外交部發言人華春瑩和越南外交部發言人黎氏秋姮兩人之間的外交口水仗還在繼續，但比起雙方高層之間的常規動作，分析人士更應該注意到這場風波背後的南海新常態。在新冠病毒的疫情有可能延續一到兩年之際，這種新常態無疑有重要參考意義。

疫情期間的南海攻防轉換

發生在4月3日的這次激烈衝突可能是個別現象，但相對於這場看似孤立的事件，外界再結合一下2020年1月新冠肺炎疫情爆發之後的中越南海攻防，似乎就可以看出更多端倪。

根據北京大學「南海戰略態勢感知」等智庫資料顯示，隨着疫情在2020年1月下旬開始惡化，中方僅根據船舶自動信息識別系統，就發現至少有34艘越南漁船侵入中國海南內水、領海和專屬經濟區，其中大部分越南船隻深入12海里內範圍，約有30艘越南漁船還出現在海南的東南海域，逼近三亞、陵水等中國海、空軍事基地。

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在此後的兩個月裏，在中方忙於抗疫之際，越方「海上民兵」繼續以各種名義大舉駛入北部灣、西沙群島乃至海南近海，到2月，更有212艘越南漁船進入海南東南及廣東南部水域，其中有73艘深入中國領海。

到2020年3月，越方船隻在該水域的活動頻率和範圍都大幅下降，只有150艘漁船進入上述海域，40艘漁船深入中國領海，但越方在2020年3月漁汛之後以9,152艘漁船覆蓋南海水域的局面也由此顯得突出。也正是在這一背景下，才催生了4月2日至3日間的「撞船」事件。

根據中、越海警、政府通告顯示，至少3艘越南漁船和一艘中國海警船在4月2日凌晨與西沙永興島附近發生對峙。中方攔截了越方船隻並形成對峙。在對峙期間，越方漁船頻繁做出危險動作，最後使用鋼殼漁船衝撞了中國公務船。

雖然越方船隻最終因為噸位不足，在撞船之後沉沒，中國公務船在救起越方船員後，將另兩艘越南漁船拿捕。但必須承認，這種危險動作是有殺傷力的：也就在一天前，即4月1日，中國漁船就曾在舟山之外的東海上以衝撞手段擊傷了迫近中國水域的日本軍艦。這意味着越南在南海上正在開始姿態的轉變，越南「海上民兵」採取的攻防轉換過程是值得注意的。

中國在南海上採取的「海上民兵」戰術給了越南深刻的印象，越方也開始讓漁船船隊扮演類似角色。（路透社）

一個不容忽視的信號

的確，環顧近幾年來的南海對峙態勢，外界可以逐漸發現，漸成規模的「海上民兵」間的小規模衝突已經成為偶有摩擦的南海正常秩序的一部分。尤其是撞船這種在使用武器前的極端行為已經成為一個不容忽視的信號。

以2014年越南漁船在南海981平台作業期間，在西沙附近水域衝撞中方船隻並沉沒為起點，在2015年5月、2016年11月以及2018年3月，越方曾不止一次傳出消息，稱己方漁船遭中國撞沉或遭中國公務船驅離，其事發區域均在西沙周邊水域。這種低烈度對抗的狀態也正在成為近年來域內國家之間的常態。為此，越南方面還專門拿出專款，幫助漁民更換鋼製外殼的漁船。

不可否認，中越雙方對於這種「海上民兵」的摩擦，長期採取低調處理的態勢：雙方一方面維持小規模的衝突，但另一方面也不會讓南海上的對峙上升到影響兩國關係的層面。尤其是越南一側更為突出，這與越南深知南海問題難以得到「外援」有關。

譬如在2019年的萬安灘風波後，越南曾在2019年7月到9月間積極活動，尋求美國、印度、俄羅斯、澳洲和其他印度太平洋國家聲援，藉以恢復該地區的和平與秩序；越南副總理兼外交部長範平明曾將問題轉交給東盟。但只有印度、日本給出了「高度重視南海局勢」等常規表態，以及來自美國的「譴責」。

更換了鋼殼船身的越南漁船船隊面對菲律賓等國漁民頗為佔優，但在面對中國海警時仍然沒有相抗能力。（路透社）

此外，越南也在2019年的萬安灘事件期間，進一步確認了美國作為域外勢力對南海事務的介入程度其實相當有限。此次新冠疫情爆發，導致美軍不得不停止絕大多數行動的現狀，更放大了這一點。

美軍艦機長期以來一直維持在南海的「自由航行」，但美軍在南海的行動與其「中國應該停止欺凌行為，不要從事這種挑釁和破壞穩定的活動」的口氣早就形成了鮮明的反差；在2019年8月7日、27日和9月3日，越方只看到了南沙的中國考察船隊愈發逼近越南12海里領海，以及美軍軍艦在中方船隻進港補給後才行動。

而今，美軍已成為此次新冠疫情的災區之一，美國國防部五角大樓內部已發生群體感染，檢出37名患者，這導致美防長埃斯珀（Mark Esper）和副部長諾奎斯特（David Norquist）一度接受隔離。駐歐美軍也在3月7日後檢出患者。隨着美國四艘航母均發現新冠患者，美軍也指令駐外美軍需停止活動60天，這意味着在短時間內，原先的域外干預方，即西方國家也正忙於國內疫情，難以抽身繼續幹預亞太局勢，展現軍事存在與威懾能力。

於是，考慮到此次疫情有可能蔓延一至兩年，這使得本次突發事件展示的對峙進程極有可能在未來一兩年的南海大環境中呈現一定的參考價值。