【新冠肺炎】從看戲到問罪：梳理西方談論中國的語氣變化

截至4月11日，全球新冠肺炎（COVID-19）累計確診超過165萬例，其中歐美地區疫情最為嚴峻。 美國累計確診人數超過50萬，統計死亡18,500餘人；歐盟累計確診人數超過70萬，統計死亡6萬餘人。歐美疫情皆遠超中國。 在疫情的陰雲之下，歐美地區的民眾早已從此前作壁上觀的「旁觀者」，變為如今共受其害的「同渡人」。歐美輿論對中國的看法，也隨之出現三次轉變。

自疫情發展以來，歐美對中國疫情的輿論變化主要分為三個階段：第一個階段為「看戲」心態。

2019年12月底，新冠性病毒肺炎（COVID-19）在中國武漢市爆發，中國也成為了最先爆發疫情的國家。但在疫情爆發初期，西方國家起初並不以為意。僅僅是採用嚴格的出入境管制，限制亞洲國家人口進入國內，以此企圖將疫情阻擋在自家國界之外。美國總統特朗普（Donald Trump）更是在2月26日就新冠病毒疫情召開記者會時強調，新冠病毒的風險對美國依舊很低。

意大利一位官員也曾對媒體透露，此前看到中國官員發出新冠疫情的警告、看到武漢封城，就像看一部科幻片，覺得離他們很遙遠。不僅如此，不少西方媒體和政治人士彼時多批評中國封城、停工、停學的手法過於強硬，不符合人權。

在美國疫情加劇之前，特朗普多次試圖淡化疫情的風險。圖為特朗普3月2日在白宮會見製藥公司高管。（AP）

但這樣的心態也並沒有維持太久，不識國界的病毒最終在歐美國家爆發。意大利、紐約市等地迅速成為了這場疫情的「重要主角」。西方對中國疫情的討論從「看戲」的心態進入了第二階段：淡化疫情嚴重性，這其中最大代表便是美國。

雖然有不少媒體和政治人士一再提醒美國防疫的重要性，譬如美國有線電視新聞網（CNN）在2月份就開始對美國紐約州及各地的新冠肺炎的防疫措施進行報道。美國白宮貿易顧問、知名對華強硬派納瓦洛（Peter Navarro）也早在1月29日、2月23日在政府內部的備忘錄中警告，指出新冠肺炎病毒可能會演變成大規模全面爆發性的傳染病，卻遭到白宮忽視。

但同時亦有媒體一再配合特朗普口徑，淡化病毒威脅。例如美國霍士新聞頻道（Fox News）在3月初期一直批判美國左翼自由派媒體過激宣傳COVID-19的危害性。美國不少政客也對COVID-19不以為然，美國眾議院議員努涅斯（Devin Nunes）3月15日便說道：「現在是你和你的家人出門吃飯的最好時機。」

美國副總統彭斯（Mike Pence）3月2日也在白宮新聞發佈會上表、新冠肺炎疫情在美國的風險仍然很低，人們應該用「常識」作出決定。3月10日時，他還暗示自己與特朗普不會停止握手。儘管公共衛生官員警告，前述兩項做法都存在風險。另外，美國總統顧問凱莉安·康威 （Kellyanne Conway）3月6日在做客霍士新聞時還在不斷強調COVID-19已經得到控制。

此外，英國和歐洲部分輿論和政客也在淡化COVID-19的嚴重性，英國首相約翰遜（Boris Johnson）甚至一度提出等待國民自然感染並形成抗體的「群體免疫」概念。如此消極的防疫理論其實便是應該政府企圖淡化COVID-19嚴重性的最好體現。

樂觀而輕敵的心態並未持續很久。隨着歐美國家疫情形勢迅速加劇，多國累計死亡及確診病例超過最初的「震中」中國，令中國及西方輿論界都一片譁然，也讓人們重新認識各國抗疫策略、政府作為、社會文化等差異。在此過程中，歐美各國在討論中國疫情的口徑上出現了改變：開始質疑中國數據。

隨着歐美疫情成為世界疫情的新震中，大量的感染病例出現讓他們開始對中國產生質疑。特朗普3月26日就在記者會上強調，他對中方公布的新型冠狀病毒感染病例提出質疑，並強調新冠病毒起源於中國，還指責中國在這方面不夠透明。部分共和黨議員在國會提出議案，要求調查中國對新型冠狀病毒的「不足和可疑態度」，並要求追究「中國給國際社會帶來的傷害」，成立機制確保疫情受害者從中國得到賠償。

4月10日，美國總統特朗普在橢圓辦公室為疫情禱告。（AP）

除了美國，法國《世界報》也對此發出質疑，到底多少武漢人死於新冠疫，是2,500餘人，還是更多？英國議會下院外交事務委員會的主席圖根達特（Thomas Tugendhat）在《星期天郵報》發表評論說，中國「像傳播病毒那樣迅速傳播不實信息」。英國智庫亨利・傑克遜協會（Henry Jackson Society）4月6日發佈一份調查報告，建議首相約翰遜向中國索賠價值3,510億英鎊的疫情賠償。

西方國家醫療水平遠優於中國，卻無法有效防控疫情的現況，不僅令西方人憤怒、質疑，也令中國人感到詫異。不過，從看戲到現在質疑中國數據，西方對中國的語境變化，誠然與其輕敵的心態有關，但也是當下應對慘狀時的正常情緒宣泄，這與1月底2月初期間，中國網民普遍對政府充滿怨氣類似。