【新冠肺炎】「世衛親華」：特朗普「中國病毒」策略的故技重施

繼威脅對世界衛生組織（WHO）撤銷經費支持後，美國總統特朗普（Donald Trump）4月10日宣布，將在一周內對世衛的經濟支援做出新的決定。

同日，美國「政客」（Politico）網站引述消息人士的話稱，特朗普及其幕僚們正在討論懲罰世衛的各種舉措，包括切斷對該組織的所有資金支持，或者另起爐灶，建立一個新的類似於泛美衛生組織（Pan American Health Organization）的替代機構。內部討論文件要求美國國務院和國際開發署及相關機構把資金轉向這種替代機構。

特朗普政府醖釀的這一舉措受到很多共和黨議員的支持，尤其是對華鷹派議員。他們現在一致認為，世衛在應對新冠肺炎疫情過程中太過親中，導致中國本土數據和信息無法公開透明。那麼，世衛究竟有沒有以中國為中心，或者在疫情防控方面「親中疏美」，甚至誤導美國開展疫情防控呢？

根據世衛官網介紹，它是聯合國系統內衛生問題的指導和協調機構。它負責擬定全球衛生研究議程,制定規範和標準,向各國提供技術支持,以及監測和評估衛生趨勢。

也就是說，世衛的一些政策建議不具備「強制性」。世衛針對疫情做出研判後，給各個國家更新疫情信息、提供建議，至於這些建議是否被採納，則是當事國的事。

對於世衛自1月以來的疫情通報，美國也採取了一些相關措施。

世衛總幹事譚德塞由於稱讚中國疫情防控進展被批「親中」。（Reuters）

1月末，中國封鎖疫區武漢時，美國是第一個限制與中國人流往來的國家。白宮彼時宣布禁止過去14天內到過中國內地的外國人入境，有中國旅行史的美國人則不受影響，且禁令僅限於對從中國湖北回國的美國公民進行14天隔離。

對於美國的這一舉措，世衛當時警告，對疫情嚴重地區的旅行禁令，或拒絕來自這些地方的旅客入境，通常不能有效預防病毒的輸入，反而可能會「產生重大的經濟和社會影響」。也即提醒美國需要進一步在自身境內落實抗疫措施，封關對經濟和社會有副作用，且無法有效防止病毒傳播。

現在疫情在美國的蔓延現實也證明，特朗普當初的旅行禁令是遠遠不夠的，沒能有效阻止病毒在美國傳播。時至4月7日，面對國內對他疫情防控不力的批評，特朗普還堅持稱讚自己當初的對華旅行禁令奏效，否則情況可能更糟糕。

這是事實，卻也是片面事實。封關減少了傳播，但僅靠封關而不做其他防疫措施，便是防控不力。譬如緊鄰湖北的湖南、河南諸省，不僅限制人流往來，也各自落實強力社會防控措施，才有效阻止病毒在大範圍蔓延。

事實上，世衛自1月起便一直在督促各國防疫，但很多國家政府都是待得疫情已經在國內嚴重擴散，方才採取措施。

1月30日，美國疾病控制與預防中心（CDC）確認該國出現首例新冠病毒人傳人病例。當日，世衛緊急委員會召開會議，宣布中國新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。隨後，美國國務院立即跟進，上調針對中國的旅行禁令，由之前的呼籲「重新」考慮是否前往中國旅遊提升到對阿富汗和敘利亞一樣的最高級別：呼籲美國公民不要前往中國旅行。

當時美國感染病例增加至6例，特朗普政府的判斷是「可控」，美國CDC甚至認為，美國民眾面對的整體風險依然很低。而從1月底至2月底，特朗普一直保持樂觀，認為疫情完全可控，甚至可以消失。

3月11日，世衛宣布新冠肺炎為「全球病毒大流行」（Pandemic）當日，特朗普發表全國電視講話，稱美國一直保持和盟友的溝通，並集結聯邦政府和私營部門的所有力量，保護美國人民。特朗普稱讚自己旅行禁令效用的同時，指責歐盟未能針對中國採取有效預防舉措，導致很多旅行者將病毒帶入美國。雖然陸續有研究報告結果顯示，歐洲與美國的病例屬於不同基因世系，且從基因異變情況分析，美國病例病毒的基因較亞洲及歐洲更為原始。

3月13日，特朗普還曾引述借世衛的信息證明自己歐洲旅行禁令的合理和正確。到了3月下旬，美國疫情失控，特朗普則開始集中批評中國和美國各州政府防疫不當。以蓬佩奧（Mike Pompeo）和科頓（Tom Cotton）為代表的保守派建議白宮將新冠肺炎病毒稱為「中國病毒」。

同一時期，時逢中國疫情防控取得初步成效，世衛建議疫情嚴重的國家學習中國防控經驗，這也增加了美國國內保守派對世衛「偏袒中國」的指控。

對於全球大流行性疾病，世衛需要根據疫情發生和傳播的時間和方式進行研究，並遵守一系列定義規定。一些人拿3月的疫情數據，重新判斷1月和2月的疫情防控標準，本身也是不合邏輯的。如果世衛在1月和2月宣布新冠肺炎疫情為全球病毒大流行，難免又有人說會引起和散佈恐慌。

與此同時，世衛還要協調相關資源，為那些防疫能力脆弱的國家提供醫療設備和服務。尤其現在某些不發達國家也已出現病例，世衛的作用就顯得尤為重要。

而特朗普共和黨政府無論是撤銷對世衛的經費，還是另立機構，都和他們對世貿組織（WTO）的指控有着一樣的邏輯：這些國際組織不再以美國為中心行事。換言之，這些人理念中的美國國家利益，正與國際社會分道揚鑣，愈行愈遠。

有意思的是，特朗普本人反而是稱讚中國疫情防控能力次數最多的領導人之一。從2月至3月初，特朗普多次稱讚中國，認為中國遏制病毒很努力，也透明，分享給美國的數據也很有效。他2月初和中國最高領導人習近平通話時，甚至稱讚中國應對「很專業」。

那麼，按照極端保守派的邏輯，特朗普這種表現算不算「親中」？

另外，著名慈善家蓋茨（Bill Gates）同樣公開多次稱讚中國，而且呼籲美國最應該學習的對象就是中國。那麼，這位致力於消除瘧疾和病毒疫苗研發，且從1995年至2017年間持續蟬聯世界首富的微軟（Microsoft）創始人，是否也和世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）一樣「被中國收買」？

所以，美國對世衛的指控，實則是指桑罵槐，是美國繼「中國病毒」策略不奏效之後的故技重施，醉翁之意並不在世衛，實則是在中國。

所以，美國疫情防控不力並非世衛的錯，也不是中國的錯，而是直到今日依舊只將國民生死看做「每日新增死亡人數」、只在意個人政途得失，不專心抗疫的部分政客。