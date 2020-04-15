【新冠肺炎】比疫情蔓延更嚴重的危機在等待着莫迪

4月13日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在和多名政府部長緊急磋商後，最終決定在15日「人民宵禁」（Janata Curfew）到期後，印度全境將繼續封閉兩周。

這是可以理解的，因為進入4月中旬後，印度全境每天都能檢出上千名感染者，到14日，印度已然累計確診過萬。

但在很多經濟觀察人士看來，莫迪當局仍未做好應對疫情危機的準備。儘管新德里方面加大了對社會秩序的管制，有效遏制了隔離初期的混亂局面，但這對於莫迪及新德里方面只是最初的考驗。

從2019年12月至今，印度的經濟問題也是社會、國防等矛盾下長期隱隱作動的另一重危機。而今，這場危機更因新冠疫情被進一步放大了。

印度經濟下行已成定局

環顧2019年至今的數據，印度的銀行、信貸系統曾連續「爆雷」。以印度3A級非銀行金融公司（NBFC，也稱「影子銀行」，提供轉貸業務）IL&FS在2018年9月因意外違約倒閉為標誌，印度金融市場發生了連鎖反應。

+ 2

印度儲備銀行（即印度央行）及惠譽評級因此擔心印度傳統商業銀行會否發生更大規模的違約。雖然莫迪當局在2019年8月對克什米爾的軍管有效提振了民心，但經濟問題還是在讓印度繼續陷入不安。

進入2020年初，印度經濟已經連續七個季度下滑。此前的影子銀行的危機也仍未過去，它導致印度的住房、汽車、耐用消費品行業自2019年下半年後無法取得融資，加之影子銀行也不再為購車放貸，它還令汽車銷量鋭減。

考慮到印度的汽車行業直接和間接僱傭的員工超過3,500萬人，對印度的國民生產總值（GDP）貢獻超過7%，佔印度製造業GDP的49%。因此，如果印度汽車行業持續下行，到2020年恐會出現數百萬失業者。

對此，莫迪當局的干將，財長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）曾拿出一份總額100萬億盧比（約合10.2萬億港元）的刺激方案，嘗試借大型基建項目來打開局面。但遺憾的是，2020年初的新冠疫情徹底打亂了新德里的節奏。

與網絡謠言嚴重的北印度地區不同，南印度尤其是喀拉拉邦等地開始展開篩查工作。（路透社）

延長封閉的副作用

在3月24日，即莫迪宣布21天「封國」之初，就有英國經濟學家認為，印度的封城措施可能最多會因疫情蔓延而延長至3個月。如果這種估計成為現實，那麼該國「製造業、建築業、交通運輸業、零售業、休閒娛樂業的將全面停滯」。由於印度農民依賴季節作物，也無法從央行的措施中受益，所以該措施對這些脆弱的印度農戶帶來的衝擊可能最大。

到4月8日，高盛也在一份報告中指出，由於疫情衝擊，印度2020-2021財年的經濟增長可能只有1.6%。這是目前對印度本財年經濟增長比較悲觀的預測。此前穆迪的預期是2.5%，惠譽的預期是2%。高盛做出這一預測的理由是，印度為防控疫情實施的大封鎖措施將拖累經濟增長，這一政策的效果將在今後幾個季度顯現；更不用說印度平素號稱度競爭力最強的IT諮詢及服務業、農業化工和仿製藥也正受到停工停產的直接影響。

首先，印度雖然承接了全球軟件外包市場的三分之二，在2019年，印度的的IT諮詢及服務業產業市場規模達133億美元，按年增長6.9%。但新冠疫情使全球產業需求放緩，這使得印度已難以實現其2020年市場規模預期達142億美元的預期。

在孟買等地，醫務工作者為確保隔離效果，為隔離人員打上檢疫戳。（路透社）

其次，印度是全球第四大農化生產國，2019年印度農化產值約為40億美元，僅次於美國、日本、中國，位列全球第四，印度每年從全球進口農化產品約10億美元，在供給和需求兩端都是重要國家。這使得印度不僅因為中國疫情，導致其農藥中間體等材料採購受阻，又因為3月24日後的封城，導致該國的二甲戊靈（Pendimethalin，常用除草劑）等長銷產品產量受限，而其市場份額很快就被中國企業填補。

再者，印度是全球第二大仿製藥生產國，2019財年，印度仿製藥出口地集中在歐美及亞太地區，出口總額達191億美元。和此前的農化產品一樣，中國疫情導致印度藥廠在第一季度缺少足夠的藥物中間體材料，而此後印度企業的階段性停產，也將使印度繼續蒙受經濟損失。

此外，持續的封城也在影響印度經濟的重要支柱之一，即非正規工人帶來的大規模就業。印度官方數據顯示，人力車司機、流動產品小販、女傭、日工和其他非正規工人構成了印度經濟的支柱，約佔總就業人數的85%。許多人沒有積蓄可依靠。隨着封城之後印度全部產業陷於停滯，這不僅使得無固定居所的非正規工人無家可歸，也使得印度經濟的一環隨之崩裂。

事實上，新德里當局的全境封鎖已經打擊了印度經濟界的信心，如印度SENSEX和NIFTY兩大股指在3月23日，即宵禁第一天出現了歷史最大跌幅；前者下跌4000點，跌幅為13.15%，後者下跌1150點，跌幅為12.98%。雖然前者此後又漲回高位，但漲跌波動終究已經形成。

至此，外界可以確定一個事實，即新冠肺炎疫情致使印度經濟雪上加霜，經濟大幅放緩已不可避免。而這對於印度當局來說，頗像一種在劫難逃的命運；對莫迪本人來說，更是一場不知何時才能醒來的綿長噩夢。