【新冠肺炎】隔離政策現漏洞　歐洲疫情難現中國式拐點

截至周日（4月12日），根據世界衞生組織（WHO）數據，全球累計新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例接近170萬宗，當中有約50萬宗來自美國，是全球最多的國家，而歐洲諸國合計確診超過88萬宗，佔全球確診人數逾半。從每日新增確診病例比率來看，意大利連續一周維持在3%左右，西班牙亦連續超過一周維持在低於5%的水平，驟眼看似乎控制疫情指日可待。然而，意大利和西班牙已分別「封國」逾一個月及近一個月，卻遲遲未見新增確診病例出現直線下滑的明顯拐點，反而有反彈情形。歐洲未來的防控形勢難言樂觀。

細看西班牙過去一周各天的疫情統計，上周三和上周四（4月8日和4月9日）公布的過去24小時新增確診病例分別為6,180和6,000宗，較上周二（4月7日）的4,273宗有一定的反彈。意大利方面，上周四新增死亡人數增加610人，較前一天的542人為高；當日的新增確診病例亦由前一天的3,836人升至4,204人，為4月5日以來最大增幅。此外，德國、法國、英國的單日新增確診病例數量也出現回升；瑞典公共衞生局上周三表示，該國的感染人數似乎又回到了之前的增長水平。從數據來看，歐洲大部份國家的疫情似乎未能確定受控，新增確診人數仍然在高位徘徊。

回顧過去兩三個月中國內地的疫情防控歷程，不難發現自1月23日武漢封城後，內地的新增確診病例在2月12日、即封城後三周左右迎來拐點，此後每日新增確診病例直線下滑。然而，意大利從3月10日全國封閉至今已經一個月有餘，西班牙從3月15日至今亦全國封閉近一個月，兩國為何卻遲遲不見新增確診病例直線下滑的明顯拐點？

4月13日，西班牙的建造業工人開始復工。（路透社）

難以長期維持的封鎖禁令

中西方的封城禁足令內涵不同，內地的執行力度普遍比歐洲國家嚴格，這是效果不同的主要原因。然而，封城封國、閉關禁足這些措施只能作為臨時性措施實施，若長期採取將會遇上重重困難，尤其會對經濟帶來沉重打擊，但困難的地方是，如果選擇早日解除禁令復蘇經濟，勢必拉長疫情的控制戰線。

事實上，不少歐洲國家已經開始做放鬆管控的準備。意大利衞生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）早前稱政府接下來有意逐步解除封城，總理孔特（Giuseppe Conte）上周三亦表示，該國可能在4月底放鬆一些嚴格的封鎖限制；奧地利亦打算解除封城，本周起讓部份商店在滿足防疫條件下恢復營業，並重新開放公園，全部商店將在5月1日恢復營業，酒店、餐廳等亦有望在5月中逐步恢復營業；丹麥已準備放鬆封禁措施，將從本周三（4月15日）開始為小學一年級至五年級的兒童開設日托中心和學校，其他限制措施將一直保持到至少5月10日，大型聚會的禁令則持續到8月；克羅地亞內政部已允許各地農貿市場恢復營業；立陶宛政府表示，復活節後可能在確保安全的情況下放寬一些管控措施。

意大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）在米蘭主教座堂前為抗疫獻唱。（路透社）

各國急於復蘇經濟的背後，是整個社會持續停滯會對經濟造成毀滅性打擊。國際貨幣基金組織（IMF）上周一（4月6日）發文稱，新冠肺炎疫情已導致全球經濟衰退，嚴重程度高於2009年全球金融危機。

法國國家統計與經濟研究所（INSEE）3月26日的最新經濟報告表示，如果封國持續一個月，法國的國內生產總值（GDP）將下降3%，如果封閉再延長一個月，GDP將下降6%。法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）直言：「今次我們遭遇的經濟打擊，可以與1929年的經濟大蕭條相比。」

德國聯邦政府經濟顧問委員會上月底亦發表特別報告，指即便疫情管控得力，德國全年GDP也將下跌2.8%，最壞情況更會衰退5.4%。德國經濟研究所（IW）估計，如果限制社會經濟生活的局面持續到6月底，德國全年GDP衰退幅度將超過10%。

沒有哪個國家能夠承受長達數月的經濟封閉狀態。失業、破產潮猶如洪水般襲來時，對人類的衝擊可能遠遠大於新冠肺炎。因此，保住經濟生命線在當下同樣重要。

意大利街頭盡是用作食物分享的籃子，以幫助有需要的人。（路透社）

當下各國面對的困難是，如果過早復蘇經濟活動，勢必增加交叉感染的風險，不利於完全控制疫情。這樣的矛盾與糾結從一開始就存在，各國的封鎖禁令是在不得不優先保存人命的情況下所作的決定，但當肺炎疫情稍微有一些控制住的迹象時，復蘇經濟的呼聲會佔據上風。到底是一鼓作氣完全戰勝疫情，還是邊復蘇經濟邊忍受疫情？這已經不是一個是非題，而是一個艱難的選擇題。

難以阻斷的傳播鏈

歐美的疫情防控大都做不到完全收治病人。這樣的情況決定了交叉感染者的數量會持續增加。以4月12日的數據為例，意大利當時10.2萬名尚未康復的確診患者中，只有3.1萬人住院，另有近7.1萬人處於居家隔離狀態。

最突出的莫過於當下全球疫情的核心—美國紐約州，當地到4月12日有約15.5萬名尚未康復的確診患者，但只有1.8萬人能入院治療，餘下十多萬人仍處於居家隔離中。

意大利帕多瓦大學微生物學教授克里桑蒂（Andrea Crisanti）在3月30日表示，意大利阻止新冠病毒傳播的措施看來沒有起到作用，應當改變策略。他說：「是否有人問過，為什麼儘管採取了這些限制措施，感染仍在發生？這些在家生病的人是否正在傳染他們的家人？……在我們看來，這些感染是在家中發生的。」

復活節的宗教儀式受到疫情嚴重影響。（路透社）

醫學期刊《刺針》（The Lancet）在4月2日也指出，根據中國的早期流行病學證據顯示，超過50%的新冠肺炎患者家裏至少有一名家庭成員患有此病，家庭聚集性感染佔所有聚集性感染的75至80%，而且居家隔離疾病監測困難，很難組織醫療護理、頻繁監測疾病的進展，並及時將在家隔離的患者轉送到醫院治療。

發現、報告、隔離、治療，環環相扣。如果不能做到完全隔離，整體防控效果無疑會大打折扣。不完全收治病人造成的持續感染傳播狀況很難令人樂觀，正如英國帝國理工學院教授、流行病學家弗格森（Neil Ferguson）所說：「我們依舊認為能夠進入穩定水平，但接下來數周將面臨高水平的感染，而不會出現我們在中國看到的快速下落。」

弗格森團隊所採用的疫情資料模型是英國政府參考指標之一。他早前曾建議，如果要真正將病毒傳播遏制到非常低的程度，就有必要採取更強而有力、打破現有社會秩序的干預措施，保持社交距離等措施須持續數月，甚至直到有效疫苗面世為止。

住院一周後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月12日正式出院，轉往契克斯（Chequers）首相鄉郊別墅休養。（路透社）

無症狀感染者成防控關鍵

新冠肺炎疫情的嚴重程度歷史罕見，這拷問整個時代，拷問人類的智慧。不得不承認的是，人類如今對於冠狀病毒的認識有限，難以預測未來會發生什麼事情。即便是顯性疫情得到控制，無症狀感染者會否引爆二次疫情，暫時難有定論。

新冠病毒感染者中有不少是無症狀感染者，截至4月12日，中國尚在醫學觀察的無症狀感染者共1,064人。意大利北部洛迪省裏人口只有4,500、有近80人因新冠肺炎而死的小鎮阿達堡（Castiglione D'adda），在4月初爆出採血站在對60名捐血者進行病毒篩檢中，發現當中有40人對新冠病毒呈陽性反應，但他們均為無症狀患者。

此外，日本科學家系統篩查了從武漢撤僑的數百名日本公民，從中發現了4名無症狀感染和9名有症狀的患者，無症狀感染者的比例超過了30%。著名醫學期刊《英國醫學雜誌》（BMJ）在3月25日亦提到，意大利當局對一個約有3,000人的村莊進行「地氈式」核酸檢查後發現，有大約50至75%的感染者屬於無症狀感染。

無症狀感染者不是憑空而來的，主要來自兩處：一是確診患者的密切接觸者，二是來自重點疫區。這些人已經帶有病毒，大多數有傳染性。整個歐洲如今有逾88萬確診病例，疫區可說無處不在，無症狀感染者的數量難以估量。

由於中國本土的疫情傳播基本上已被阻斷，嚴格的隔離審查制度有利於發現無症狀感染者，並盡快阻斷其傳播。但在歐美，原本的傳染鏈並未阻斷，整個社會的隔離政策亦存在漏洞且難以長久維持；而無症狀感染者是否會加劇疫情防控形勢，亦未可知也。在無法採取更嚴格管控措施的情況下，歐美疫情很有可能長期處於高位運行狀態，相信難以重現中國兩個月控制住疫情的情況。

上文刊登於第209期《香港01》周報（2020年4月14日）《隔離政策現漏洞 歐洲疫情難現中國式拐點》。

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