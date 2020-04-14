【新冠肺炎】解析美國防疫方案：從抗體檢測到復工還有多遠

進入4月中旬，美國的疫情消息依舊牽動全球神經。全境封城的美國染疫患者已接近60萬，死亡逾23,000人，日均病亡人數接近兩千，每日新增確診約兩萬例。 在「震中」紐約州，進入深切治療部（ICU）的重症患者稍有減少，被視作好消息。當下醫學界人士表示，美國最終因疫情病死者大約會在6萬。

4月12日，美國在此次疫情期間最權威的專家，國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）在接受媒體採訪時表示，如疫情防控效果理想，美國各地或從5月開始解封復工。

非常時期 非常便宜

福奇談及的「抗體檢測」是美國目前可選用的快速、廉價的對應手段。當下，最新型的「新冠抗體膠體金試劑盒」大小與驗孕棒相仿，成本約7美元（約54港元）。

檢測人員可以根據試劑盒上的顯示信息，判斷接受檢測者代表產生免疫性持久性抗體的免疫球蛋白G（Immunoglobulin G，簡稱IgG），與代表因染病造成的應激性抗體的免疫球蛋白M（IgM）兩種抗體的情況，確認被檢人員的感染狀態。

如被檢測人員IgM呈陽性，IgG無論結果如何，此人都需隔離治療；如被檢人員IgM呈陰性，IgG呈陽性，這則代表被檢者或已感染後恢復。由於這一過程只需要15分鐘，因此，該方案在美國可以通過不下車檢查等方式儘快將新冠患者甄別出來。也能避免醫護人員的消耗。

+ 3 + 2

但是，這種大規模調研只能確認被檢驗人員的既往經歷，且不說新冠肺炎的康復者抗體和病毒免疫力至今仍無研究定論，更不用說抗體檢測只是新冠檢測中確定患者病程的一個方面。按照中國國家衛建委發佈的《第七版新冠肺炎診療方案》，就要求患者至少需要經過核酸、抗體與血清或病毒測序的兩種檢測才能確診，核酸與抗體也是目前採取最多的聯合診斷方式。

根據武漢方面提供的檢測材料與經驗顯示，核酸與抗體的聯合檢測一般會出現8種局面，分別對應8種不同病程。而這其中核酸檢測的不同狀況就有可能發現此前「IgM呈陰性，IgG呈陽性」的「安全」患者的潛在問題。

如患者核酸檢測陽性，若其IgM呈陰性，IgG呈陽性，這一局面就意味着患者有可能處在感染中晚期或復發感染；即便其IgM和IgG均呈陰性，這也有可能意味着患者正處於感染窗口期，更需要隔離觀察14天。而這兩類在單獨抗體檢測中的「安全人群」顯然會對群體健康造成威脅，更不用說其免疫安全了。

從某種意義上來說，福奇提出的「全民抗體檢測」可能也只是個權宜之計，美國目前是全球新冠疫情的「震中」，其最終感染者人數、死亡人數依舊難以有效預估。這個情況下，如果完全靠對採樣技術有要求且檢測產能有限的核酸檢測法，無疑難以滿足需求。在這個情況下，利用低成本、速度快的抗體檢測方式來篩查疑似患者，加快摸排患者力度無疑是相對可取的。但它無法保證感染者在新冠疫情下的免疫能力。

在疫情的非常時期，紐約已經很難確保死者的體面，圖中的這位被防護材料包裹的死者，其下一程很有可能是哈特島的集體墓地。（美聯社）

美利堅的苦衷

此外，福奇此舉也有其苦衷，因為以特朗普當局為首的美國政府已經受不了經濟的損害，希望美國能在疫情之下儘快結束停擺。

特朗普方面此前曾希望美國在4月12日，即復活節前後復工，但疫情的現狀使這一計劃被迫延後。福奇此舉在於推廣一個相對平衡的方案，儘量能借抗體檢測方式，在篩查患者的過程中儘量放出去一批風險較小的人員恢復工作。為此，美方也仍在繼續堅持核酸檢測。

當下，華盛頓方面在經濟上的壓力可能越來越大。穆迪公司（Moody's Analytics）已經指出，自美國各地為防疫執行封鎖措施，使非必要性商業活動暫停三周以來，美國的每日經濟產出較之3月第一周尚未封鎖前下降了近三成，該公司還發現，由於封城地區佔據全美經濟產出的96%，這導致美國經濟遭遇了直接打擊：相對於9・11事件對美國帶來的約1,110億美元損失，美國各地封城三周後，其經濟產出累計減少約3,500億美元。

穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）認為，美國的這種頹勢雖然不太可能持續一個季度，但一旦疫情導致美國持續停擺，則該國的第二季度國內生產總值（GDP）將下跌約75%。因此，外界有可能看到美國「經濟活動出現令人頭暈目眩的下滑」。高盛公司也認為，美國的第二季度GDP可能會下跌24%。

在疫情期間的堪薩斯，人流稀疏的街道，讓路人和攝影師感受到難得的清淨。（美聯社）

此外，美國勞工部公布的數據也顯示，由於新冠病毒疫情的影響，美國的失業人數持續增加。截至4月第一周，總計有660萬美國人首次申領失業救濟金，這意味着過去封城的三周裏，美國初請失業金的人數超過1,600萬人。

雖然為了應對疫情對經濟的衝擊，美國國會3月通過了史上最大的2.2萬億美元經濟救助計劃。該計劃直接向大多數美國人提供現金、給大企業注入資金，並給小企業以及受疫情損害嚴重的行業提供貸款或資金。但「美國經濟不能長期停滯」已經成為美國政界財經界的共識。

事實上，特朗普當局已經在4月中旬已經組織了一個以經濟官僚和親信為主的「復工委員會」。這其中除去他本人、他的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）、女婿庫什納（Jared Kushner）之外，就是財長姆努欽（Steven Mnuchin）、經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和商務部長羅斯（Wilber Ross），其中並沒有一個醫療、衛生官員。

這種現狀也從客觀上展示了白宮對經濟問題的急切態度，或許，為了更好地保障經濟及國民生計，美國更有必要維持其經濟的正常運轉，而這一切可能也將成為美國在疫情中存活下去的關鍵。