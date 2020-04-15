【新冠肺炎】評論中國同世衛的關係

特朗普（Donald Trump）近日批評世界衛生組織（WHO）「以中國為中心」，並揚言要暫停給世衛「輸血」。一時之間，西方質疑中國數據造假、指責總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）辦事不力，乃至懷疑中國與世衛的關係非比尋常。

質疑之聲不只來自美國

上周二（4月7日），特朗普對世衛發起抨擊，指責該組織行動太慢，未及時就新冠病毒發出警報，表示世衛對武漢疫情的初期評估使各國錯過了防疫時機，並指該機構非常「以中國為中心」。

特朗普還表示將「有力地暫停」提供資金。但當被追問美國是否應該在疫情期間暫停提供資金時，這位總統的威脅有所軟化。他說，「我不是說我會這麼做，但我們會考慮此事。如果你在幾年後回頭來看……所有事情似乎都偏向了中國。這樣不對。」

4月14日，特朗普旋於白宮玫瑰花園宣布，指示華府團隊暫停向世衛撥款，稱對方在處理新型冠狀病毒（COVID-19）疫情不力，導致疫情在全球爆發。特朗普形容這是「世上最中一個最大的悲劇，並錯失提早控制疫情的機會」。他稱美國每年向世衛撥款4至5億美元，比中國平均的4,000萬美元多，但世衛卻一直對中國唯命是從，因此他認為這對美國不公平。不過特朗普強調，美國會繼續與世衛合作，推動對方採取有意義的改革。

在此次疫情中，世衛並不是第一次面臨這樣的批評。日本副首相兼財務大臣麻生太郎最近稱，由於該組織與北京關係密切，有大量聲音將世界衛生組織稱為「中國衛生組織」。台灣官員說，世衛組織忽視了有關該病毒的早期警告，這是因為中國拒絕台灣成為世衛組織成員。

還有評論人士稱，世衛組織一直以來過於信任中國政府，而中國政府最初試圖掩蓋武漢的疫情。

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在突如其來的疫情面前，世衛作為聯合國下屬的唯一一個國際衛生組織，擔負起指導、協調、防治和救助等重要職責。不僅中國與世衛有關係，目前深陷疫情中心的西方國家與世衛關係也十分緊密。而如果說任何國家都無法獨善其身，都與世衛有關係的話，那為何偏偏中國與世衛的關係會飽受質疑？

西方質疑中國與世衛關係頗深。1月28日，習近平會見世界衛生組織總幹事譚德塞。（新華社）

世衛對中國的屢次稱讚

質疑的意見如何得出上述判斷？

其一，世衛多次稱讚中國。在2020年1月底新冠肺炎疫情在中國湖北省武漢爆發以來，世衛官員曾三次到訪中國。第一次是1月20日至21日，世衛考察團對武漢進行了現場考察。1月12日，中國曾快速識別出該病毒並共享了基因序列。世衛讚揚中國為應對疫情做出的承諾和表現出的能力。

第二次是1月28日，譚德塞與中國國家主席習近平在北京會面。 此行他還見了中國外長王毅和國家衛生健康委員會主任馬曉偉。世衛高度讚揚中國應對疫情的行動、識別病毒的速度以及與世衛組織和其他國家共享信息的開放態度。

第三次是2月16至24日，世衛-中國聯合考察團前往武漢。世衛先遣組總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Alyward）用三個「最」稱讚中國，「（中國採取的措施）可能是有史以來最具雄心、最敏鋭和最嚴格的疾病防控措施。」

4月13日，世衛應急行動司司長布倫南（Richard Brennan）接受採訪時稱，「疫情在中國得到有效遏制，中國抗疫經驗值得借鑑。」

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世衛對中國的多次誇獎，成為外界判斷雙方關係「不一般」的證據之一。對此，譚德塞坦承道，「我知道世衛讚揚中國舉動的時候有很多壓力，但是正因為有壓力，才不能隱瞞事實。中國過去沒有，現在也沒有要求我們讚揚。這就是事實，全部的事實。因為中國踏實的做法應該得到稱讚。」

不可思議的數據

其二，數據反差巨大。新冠肺炎在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計數據顯示，截至4月15日，全球累計確診逾195萬例，死亡病例達到12.6萬例。慘痛的疫情之下，各方的憂慮、憤怒的情緒，都是情有可原的。中國作為這次疫情最早發現的國家，但累計確診、新增確診、累計死亡和累計治癒四項主要指標均與當下疫情「重災區」的歐美國家形成鮮明對比。

除此之外，就在世衛對中國進行長達九天實地考察後，各界分析人士表示，自17年前SARS暴發以來，中國與世界衛生組織的交流已經改善。相較於2003年世衛批評中國不夠透明，如今世衛對中國在此次疫情期間的表現明顯是認可的。

與此同時，2017年8月，譚德塞率領代表團參加了在北京舉行的「一帶一路」倡議框架下的衛生合作高級別會議。譚德塞還於2018年7月訪問北京，會見了中國外長王毅。他在那次訪問前表示，「世衛組織和中國有無限的潛力和機會推進開啟全球衛生戰略伙伴關係的新時代」。

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巨大的數據反差，令一些輿論看法得出了「中國數據造假」的結論，而世衛對中國抗疫的認可，也繼而被視作「睜一隻眼閉一隻眼」，進而坐實中國與世衛關係過密的判斷。

不過，面對「相對較低」的中國官方疫情數據，這類輿論卻較少提及中國為控制疫情蔓延而採取的各類措施，即便今日中國疫情早已平緩，但為了防止疫情復發，中國今日的防控措施依舊嚴格得出奇。這諸多的措施異同，勢必與疫情情況的差異有關。

要認識到的是，如果想要證明「中國抗疫成績是造假，中國疫情實際比其他國家更嚴重」，真正有用的方法是將自身抗疫工作做得更好，而非選擇性地挑選內容，藉此稱「中國數據造假」。

世衛組織認為中國政府及社會抗疫得力，認為美國總統不專心抗疫，是基於各界所掌握的事實的判斷。而質疑「世衛親華」這種說法，則是奠定在「中國數據造假」這種主觀看法之上。

希望一場新冠疫情過後，各國政壇多一些「實幹家」，少一些「演說家」。在更多有責任、有擔當的大國帶領下，各國一起打造共生共存的良好生態環境。或許，這才是關係的真正內核，國與國、國與社會、國與環境的關係。