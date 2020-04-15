【新冠肺炎】事實當中自有公論　世衛沒做錯

在全球應對新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情的過程中，世界衛生組織（WHO）的處理方式頗富爭議。

有人追問，世衛當初為何沒能及時拉響警報？為何直到3月11日才宣布疫情為全球大流行病（pandemic）？當美國最早對中國發布旅行禁令，世衛反而持反對意見？在美國疫情失控之際，世衛反而又在稱讚中國疫情防控的成功並推薦中國經驗。對不少輿論而言，這些都是世衛的決策失誤，特朗普將世衛形容為「中國為中心」（China-centric），有何不妥？

針對這類外界質疑，世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）4月12日接受美國有線電視新聞網（CNN）《全球公共廣場》（GPS）主持人扎卡瑞亞（Fareed Zakaria）連線採訪，介紹世衛自疫情爆發以來的決策過程。從世衛的角度呈現事態發展過程，對各界更全面地了解事態全局有一定助益。

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依照「國際協議」決策

哈里斯提及了2005年通過的《國際衛生條例》（IHR）。該條例要求各國向世衛共享信息。世衛發揮協調作用，與各合作伙伴一道協助國家建立防控能力。該條例還規定了在港口、機場和陸路口岸所應當採取的特定措施，從而遏制向鄰國傳播健康危害，與此同時防止各國採取不必要的旅行和貿易限制措施，儘量減少對國際交通和貿易的干擾。

針對特朗普「世衞應對措施不當，發佈錯誤建議，並以中國為中心」的批評。譚德賽4月8日回應，「如果不想見到更多的裹屍袋，就不要把新冠病毒政治化」。（Reuters）

這也是全球應對2003年SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症）疫情後總結出的經驗教訓。哈里斯說，考慮到當時SARS疫情對香港、新加坡和東亞等地的經濟衝擊，世衛對於如何更好地管理「疫情的定位」有過很多調查及討論，包括世衛的定性會否造成經濟傷害。最後成員國才在2005年通過了該條例。

遵照該條例，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在2月曾兩次召集突發事件委員會開會商討疫情。兩次突發事件委員會委員和顧問開會都以電話會議方式開展。突發事件委員會委員有15位，主要來自中國、日本、韓國、新加坡、泰國、沙特、美國、俄羅斯、加拿大、法國、荷蘭、奧地利和塞內加爾。顧問有6位，分別來自中國、意大利、瑞典、法國、加拿大和新西蘭。

根據世衛在1月23日公布的消息，1月22日至23日，譚德賽召集突發事件委員會開會，討論中國疫情以及對韓、日、泰、新四國的疫情輸出問題，評估疫情是否構成國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。

根據當時掌握的資料及證據，來自世界各地的獨立委員之間有意見分歧，無法就當時狀況是否構成PHEIC達成一致意見，他們要求10天內在收到更多信息後再次舉行會議。

不過，在那次會議上，各委員們總體上得出結論：人際傳播正在發生，起源仍然未知（最有可能源於動物宿主），人際傳播程度也仍不清楚，中國已經迅速識別病毒，並分享了病毒的基因序列，診斷工具得以被迅速開發，其他國家也已經在迅速作出決斷，採取防護措施。

在此判斷的基礎上，世衛當天發出警告：預計任何國家都可能出現進一步的國際輸入病例，因此所有國家都應作好控制疫情的準備，包括主動監測、儘早檢測、隔離及病例管理、接觸者追蹤及防止新冠肺炎病毒感染的進一步傳播，並與世衛共享全部數據。

1月28日，中國以外首次確定「有限人傳人」的情況；1月30日，考慮到疫情演變之迅速，譚德賽未等到10天便提前再次召集突發事件委員會。委員會在這次會議上達成共識，並告知總幹事該疫情構成PHEIC。總幹事接受該建議，並宣布新冠疫情為PHEIC。

當時，中國全國共有7,711例確診病例和12,167例疑似病例。中國之外，則有18個國家確診共83例病例。

和美國態度並不矛盾

事實上，白宮專家彼時的判斷與世衛決定一致。1月31日，特朗普政府負責疫情防控的首席科學家福奇（Anthony Fauci）首次公開警告，新冠肺炎病毒可以在無症狀人群間傳播。當時美國感染病例增加至6例。

只不過，特朗普當時對疫情的判斷是「可控」，美國疾病控制與預防中心（CDC）彼時判定，美國民眾面對的整體風險依然「很低」。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）甚至說，特朗普政府研究了2002年至2003年期間SARS疫情，發現其對美國的經濟影響可以忽略不計。

可以說，世衛這兩次突發事件委員會會議期間，至整個2月份，特朗普政府一直認為疫情不會對美國經濟造成衝擊。在疫情和經濟之間，特朗普優先關注經濟或股市，而非對疫情的科學防控。譬如，1月22日，特朗普曾在達沃斯經濟年會期間，盛讚美國經濟表現優異，並稱美國已經制定了遏制新型冠狀病毒疫情的方案。直到3月上旬，世衛宣布新冠肺炎為全球大流行病，特朗普依然優先關注股市表現。3月13日，特朗普還曾引述借世衛的信息，證明自己歐洲旅行禁令的合理和正確。

2020年4月13日，美國總統特朗普在白宮觀看「總統疫情防控」的媒體演示。（Reuters）

在特朗普政府保持這種「樂觀」態度的背景下，如果世衛過早宣布新冠肺炎疫情為「全球大流行病」，免不了會被指製造和散播恐慌，拖累美國經濟。

從概念上講，「大流行」指的是流感病毒的影響範圍，而不是疫情的嚴重程度和致死率。根據2月份掌握的證據和疫情蔓延的情況，疫情尚不具備全球大流行病的特徵，這也是當時世衛突發事件委員會各國委員的「共識」。特朗普政府2月期間的表現，也說明白宮彼時認為不需採取「病毒大流行」所需的措施。

世衛專家需要用科學、客觀的態度審視疫情和病毒本身。哈里斯以時間軸和歷史線為特點的回答邏輯清晰，大抵說明了世衛在疫情中的決策思維和辦事準則，從世衛視角描述了中國在防疫過程中同世衛的協調。

哈里斯尤其強調，疫情之初病毒仍有各種「未知因素」，世衛要根據實際證據實時做出判斷。這也是世衛為何沒有在1月和2月宣布新冠肺炎為全球大流行病，這也是世衛當初質疑美國發布針對中國的旅行禁令的原因之一。根據哈里斯所言，世衛必須依據IHR這一國際協議「平衡」國際經貿和疫情蔓延之間的關係。

也就是說，世衛在扮演好「協調」角色的同時，也要兼顧且平衡好疫情防控和全球貿易之間的關係。如果不考慮經貿問題，過於輕易地發出封鎖疫情爆發地區的建議，反而不利於疫情防控過程中所需物資、人才和技術的流通與供應。

由此可以看出，世衛需從全局視角出發，根據疫情的發展，本持科學精神，在實證及詳細資料的基礎上，由來自中美在內的各國專家成員，按民主程序和國際協議做出決策。回望世衛組織對此次疫情的處理，也並不存在「延誤疫情」或「針對美國」的行為。

至於特朗普等政治領袖對世衛的指控，既不屬實，也與自己早前的言論及決策前後矛盾，更是爭功諉過的政治操作。至於特朗普4月14日所謂「斷供世衛」的表態，不僅無法獲得美國政界的支持，更是將各國以及美國國民安康棄之不顧的錯誤舉措。

天日昭昭，世道自有公論，公論便在事實中。