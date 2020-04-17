【新冠肺炎】文在寅的抗疫果實　歐美學不會的韓國經驗

自新冠疫情全球蔓延以來，一度大量爆發卻又迅速得到控制的韓國疫情一直得到各界的稱讚。

4月16日，韓國新一屆國會選舉已在新冠疫情的風波中結束。在2020年初一度民怨沸騰的現任總統文在寅及其執政黨「共同民主黨」陣營贏得了壓倒性勝利。這一局面不僅在韓國呈現了歷史性的意義，對苦於疫情影響的西方各選舉制國家而言，更是一個不可多得的正面教材。

文在寅及韓國反對黨的經驗令全球政要看到，反對黨阻礙防疫工作的言行會為他們帶來毀滅性打擊，執政黨的抗疫成績可以被轉化為實實在在的政治果實。

積極抗疫 絕地求生

此次在新冠疫情期間的韓國選舉是特殊的。根據韓方官方數據顯示，本次國會議員選舉投票率為66.2%，創下近30年來的最高紀錄。這不僅與韓國政壇自2019年後朝野陣營之間的極端對立有關，也和韓國在新冠疫情爆發後的民意變化有關。

+ 4 + 3 + 2

資料顯示，自2019年末以來，文在寅當局先後遭遇了前法務部長曹國辭職引發的「曹國事件」、經濟民生工作落實不到位等現象的衝擊，其蓋洛普民調支持率在2019年11月後一直徘徊在40%上下，最低時一度跌至39%。

儘管文在寅在2019年12月依靠外交活動一度贏得了輿論的好感，但到2020年1月，低迷的韓國經濟還是讓文在寅的反對者佔了上風。從2020年1月開始，韓國各大反對黨陣營就積極聯合，喊出「審判文在寅政權」的口號。

到2020年2月初，新冠疫情在韓國的小規模擴散更加劇了民間的不安情緒，文在寅的支持率也因此不斷下跌，到2月第一周竟只有24%。面對這種狼狽局面，以前執政黨「自由韓國黨」為首的反對黨團在2月17日集合發力，為4月的大選組建聯合新黨「未來統合黨」。

但從爆發新冠病毒危機以來，情況便發生了變化。在疫情之初，與反對黨團合作的宗教團體不顧病毒蔓延，強行聚集的景象與積極行動的文在寅政府形成了鮮明的對比。

當政府於2月下旬向民眾宣傳戴口罩等防疫措施時，與在野黨團有利益輸送關係的宗教團體反而組織大規模集會，這其中最為突出的莫過於一度力挺前總統李明博、朴槿惠的「新天地」教團。

相比之下，隨着文在寅政府從2月25日開始對疫區實施封鎖，26日起擬定並通過用於防疫的「冠狀病毒三法」，3月1日起推廣drive thru式的免下車檢查點，採取早前在中國證明有效的抗體-核酸聯合檢測，並開始大量收治病患，同時全面監控隔離人員，民意的天平就逐漸向文在寅當局傾斜，到3月第一週，其民調支持率就回升到37%。

文在寅當局一直積極介入疫情防控，2月下旬發生的「新天地」教團疫情事件也成了他扭轉危機的關鍵。（美聯社）

炒作輿論 沒有出路

到了這個時候，「未來統合黨」卻還做着借疫情炒作輿論，試圖借勢掀翻文在寅當局。以前總理黃教安為首的「未來統合黨」政要在3月上旬仍堅持批評文在寅，稱他「至今未停止中韓航運」，「導致中國人將疫情傳入韓國」。

與此同時，文在寅當局在一直拒絕對中國「封關」的同時，在3月中旬通過撥款救濟中小企業、限購口罩、為隔離人員和患者家庭發放救濟等手段贏得了更多民意。到3月下旬，在韓國蓋洛普等機構的民意調查中，文在寅的支持率回升到55%，到四月第一周，更上升到56%，而「有力應對新冠肺炎疫情」業已成為韓國民眾支持文在寅的最大理由。

相形之下，歐洲政要們仍然沉浸在輿論工具中。但輿論工具在不講政治、不講意識形態的新冠病毒面前毫無作用。

在美國，以特朗普為首的美國高層防疫團隊在3月期間非但沒有加大檢測、隔離和治療的力度，特朗普本人在美國疫情加劇的3月下旬還在就病毒來源一事大做文章：他先在3月12日稱病毒是「外國來的」；16日，又改口稱「中國病毒」；到18日，特朗普又強調是「中國向美國衛生部門告警太晚」導致疫情蔓延；雖然到20日和23日，特朗普又收回此前的說法，但美國疫情的爆發已經無法阻止。

圖為一處Drive thru流動檢查點，疑似患者可以自行駕車前往，檢測人員正在為尋求檢查的一般民眾進行咽拭子採集工作，以便進行核酸檢測。（路透社）

在法國，類似的情況有過之無不及。自冠狀病毒暴發以來，馬克龍通過幾次演講，在法國的支持率一度達到最高點。在3月12日的第一次演講中，馬克龍高調介紹了法國民生與企業國有化的相關內容，並熱情洋溢地談及了法國應「避免個人主義」、「避免民族主義」；到16日，他在第二次演講中更稱法國進入「戰時狀態」。但這一系列表態並不能阻礙法國自3月18日後染疫人數的激增。

在英國，首相約翰遜「患上重症」後，他也借幾次發言，令其政府也大受歡迎。但無論如何，隨着約翰遜本人在入院後繼續出現持續性癥狀，英國疫情也迅速惡化，英國政界和醫學界人士已經開始引領新一輪輿論。

在疫情並沒有因輿論而中斷之際，公眾逐漸失去耐心，一些領導人正在從高峰中滑落，譬如馬克龍在4月13日的第三次演講後，隨着他宣布封城前期的決策失誤，且法國的病死與染疫人數仍不斷攀升，很快，民意調查即顯示，馬克龍的支持率從其政府在3月13日的歷史最高點59%迅速降至四月中旬時的43%。

可以想像，在無止境和未知的病毒攻擊仍在持續時，西方世界如果不能利用「巧妙而積極的公共衛生政策」遏制疫情蔓延，這種因輿論熱度而來的支持終將會迎來某種秋後算賬的結局，而韓國在野黨團的慘敗，似乎也就成了某種可以觀測到的預兆。