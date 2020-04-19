【專家有話說】支援國際抗疫就是幫自己　中國無須在意負面輿論

新冠肺炎（COVID-19）疫情還在全球範圍內擴散，國際合作抗疫的現實需求愈來愈迫切。4月14日，東盟-中日韓領導人特別峰會以視頻會議的方式舉行，會議結束後各國發表了《東盟與中日韓抗擊疫情領導人聯合聲明》，釋放了積極的合作信號。 中國外交學院戰略與和平中心主任蘇浩教授在接受《香港01》採訪時分析指出，這次會議具有十分特別的歷史意義，在全球化遭遇挫折的時候，以區域性合作為基礎的合作將會發揮更大的作用，無論是抗擊疫情，還是未來的經濟發展。

以下為訪談實錄，此為下篇。 採訪：《香港01》特約記者、《世界觀》總編輯，李翔

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01：對於中國向東盟國家提供防疫物資援助一事，其實存在不同聲音，有人認為這體現了大國擔當，是人類命運共同體理念的踐行，但也有輿論，尤其是西方輿論將之解讀為中國利用疫情輸出影響力，以此謀求在國際舞台上的主動權，你如何看待這種分歧？

蘇浩：從1997年10+3機制建立到現在，東亞區域合作已經進行了20多年。之所以這麼長時間了，機制內部還存在一些磕磕絆絆，的確也是因為東盟國家對中國或日本主導的擔憂，它們有疑慮，擔心被中國控制。這種疑慮可以理解，甚至它們尋求域外國家來平衡中國，都可以理解。

疫情出現後，東南亞國家也擔憂中國利用機會強化對東南亞的影響力。從客觀現實來看，中國和東南亞國家以及東北亞國家都是一個整體，是一個生命的共同體。區域內的人和社會緊密聯繫、不可分割，這次疫情也讓人們看到，共同建設的必要性，中國可以在其中發揮更積極且正面的作用。

這次疫情中，中國向相關國家通過捐助和商業的方式提供了很多醫療物資，甚至向菲律賓、緬甸和柬埔寨等國派遣醫療隊幫助它們對抗疫情，從中都可以看到中國援助的必要性和重要性。這些行為都能幫助更多區域內國家理解與中國合作的必要性、以及看到彼此之間相互依存的現實。

李克強出席本次峰會，提出要開展強化10+3產業鏈供應鏈合作的聯合研究，加固薄弱環節，增強抗壓能力。（新華社）

域外國家如美國挑唆中國和東盟的關係，掀起「中國威脅論」來製造擔憂，其實是輿論層面的事，並不一定就是域內國家實際存在的擔憂。

對於中國而言還是需要理解東盟國家的承受力，本次峰會中，中國遵守平等、互惠的合作基礎，倡導以制度化、規範化的方式搭建合作平台，這些都體現了對東盟國家的尊重。

2020新的世界秩序可能會出現重大的轉折，有很大的不確定性。我認為，東南亞國家可能更需要和東北亞國家協調，來強化東亞區域的認同，這一點很明顯。東南亞看到中日韓正在強化合作，擔心自身地位弱化，所以尋求強化東亞整體的合作。

現在的情形，在某種程度上有點類似於1997年東南亞的危機，彼時美國撤出造成東南亞金融危機，中國起到了整合作用，才形成了10+3合作機制，這是20多年前的經驗，在這次疫情中，中國的作用又再度體現。美國的自私讓他不能再在世界上發揮領導作用，很顯然，疫情當中美國完全只顧自己的利益，所以東南亞國家也看出了，美國靠不住。東亞才是一個整體，需要進行更多合作。

01：從中國的角度，如何理解人類命運共同體在周邊的落地？面對不同的輿論聲浪，中國應該如何應對？

蘇浩：應對疫情的時候，中國也遇到了輿論戰的問題。客觀來看，中國理應從得到援助的國家中收穫正面評價。應該思考，中國周邊對中國意味着什麼？

中國與東盟國家、東北亞國家是一個真正的區域共同體，無論是在生命、社會、經濟、政治還是安全問題上，彼此都是緊密聯繫的整體，從這個角度可以看出，周邊國家的發展對中國也是至關重要的，其中包含了中國的經濟利益。

創建與周邊國家友好相處的環境，對中國的發展至關重要，實際上對中國而言，幫助別人也是幫助自己。中國過去就提出 「睦鄰、富鄰、安鄰」的政策和「與鄰為善，以鄰為伴」外交方針，都是出於這樣的考慮，讓周邊安全，讓周邊發展，本身就是中國的利益所在。