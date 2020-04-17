【新冠肺炎】狠批多家美媒「親共」　特朗普的兩大考量

美國總統特朗普（Donald Trump）近日的情緒十分焦躁，除了因為美國嚴峻的疫情之外，還與他處處「受制」的現狀有關。特朗普早在3月底就表示希望在復活周末後重啟美國經濟，但美國疫情依舊嚴峻，他的這一想法也遭到了不少醫療、法律專家和部分州長的強烈反對。

與此同時，美國國內反思疫情並問責白宮的聲音也此起彼伏地不斷出現，讓特朗普一時之間陷入了輿論的漩渦之中。

特朗普指控主流媒體「反水」

近段時間，特朗普不斷在公開場合狠批部分美國媒體是中國的「傳聲筒」。例如4月15日的新聞發佈會上，特朗普點名美國之音（Voice of America），稱其報道「令人作嘔」（disgusting）。他還抱怨說：「美國之音經常為美國的對手而不是為美國人民說話……新聞記者應該報道事實，但美國之音卻反幫北京加強宣傳。」

此前白宮在4月9日的簡報中也提到，美國之音是由美國納税人資助的全球新聞網絡，每年花費約2億美元用於向全球人民「講述美國的故事」和「清晰有效地介紹美國的政策」，然而美國之音如今「經常代表美國的對手發聲，而非美國公民」。

美國總統特朗普過去曾多次在社交媒體上用「JOBS，JOBS，JOBS」對美國就業情況進行評價。（Twitter@realDonaldTrump）

美國之音被特朗普點名的源頭，是該新聞網此前在報道中承認中國武漢的封鎖是一種成功的「模式」，已被世界許多地方模仿，並在美国之音的官方Twitter账号發布了武漢市慶祝封城結束的燈光表演視頻。此外，美國之音還用中國的統計數據製作圖表，將中國的新冠病毒死亡人數與美國進行比較。

當然，美國之音並不是唯一一家被特朗普抨擊的媒體，特朗普4月11日還曾公開抨擊了《紐約時報》（The New York Times）提出的假設：新冠病毒肺炎（COVID-19）源自歐洲，而非中國。他指控這是《紐約時報》為重返中國大陸而討好中國的做法。

通過特朗普政府以上的表態可以總結出他們的邏輯：所有對中國疫情進行正面報道的媒體都是「叛徒」和「反動派」。這顯然有違美國注重言論自由的表現，再加上特朗普政府所批的兩家媒體並非真的如他所言「偏幫」北京。

從兩家媒體以往的報道看，無論是《紐約時報》還是美國之音都對中國各項事務上進行過嚴厲的批判，《紐約時報》的駐華記者更是在3月被中國政府要求交還記者證，美國之音更是一直以發表對華尖鋭觀點著稱。而在被特朗普批評後，美國之音負責人貝內特（Amanda Bennett）也立即發表聲明說，美國之音對中國政府和中國官方媒體有關新冠病毒的大量信息進行了「徹底的反駁」。

既然《紐約時報》和美國之音並不存在「偏幫」北京的事實，為何特朗普要在此時痛批兩家媒體對中國疫情的報道？

特朗普痛批美媒的兩大考量

首先這是特朗普為自己「脱罪」的考量。

目前美國國內主流輿論皆大力批評特朗普政府抗疫不當，導致美國國內的防疫、預警系統存在諸多漏洞。譬如《紐約時報》4月13日就發表了一篇名為「覆盤美國新冠疫情：特朗普為何忽視警告、一錯再錯」的長文，批判特朗普忽視警告，在防控疫情的決斷上一錯再錯。

而民主黨這廂也開始乘勢而上炮轟特朗普，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在4月14日給她的民主黨同事的一封信中抨擊特朗普是一個「軟弱的人」和「一個糟糕的領導人」。在信中，她要求議員們「了解真相」，關於總統和他在冠狀病毒危機中扮演的角色。

特朗普一直想借此次疫情斬獲政績，賺取更多的民意，為自己11月的大選助力。但美國目前的輿情顯然對他不利。此前特朗普有意將美國疫情責任轉移至中國，如今《紐約時報》和美國之音對中國疫情的正面報道顯然是與特朗普「唱反調」。特朗普公開批判美國之音、《紐約時報》，乃至「斷供」世界衛生組織，在白宮記者會上頻頻指責CNN記者「報道假新聞」，都是為了否認自身嚴重的防疫過失。

美國初申請失業救濟人數自今年3月中旬起大幅增加。（Reuters）

其次，特朗普批判媒體實則也是迎合社會情緒。

自中美貿易戰開打之後，中美關係迅速緊張化，部分民眾不相信，不喜歡，也不願意看中國的正面報道，批評中國一時之間成為美國社會的一大現象。

特朗普之所以在這個時機將美國之音、《紐約時報》以及世衛組織都與中國疫情聯繫起來，也是在迎合社會情緒。對特朗普政府而言，美國疫情已不單單是衛生事件，而是他用來為自己爭取民意，與中國進行政治鬥爭的工具和話題。