【新冠肺炎】局勢膠着的中美疫情「遭遇戰」

新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，抗疫已成為國際社會主流。但疫情之下的政治鬥爭從未停止，其他國家之間爆發的大都是互相截留物資的事務性糾紛，而中美之間上演的爭鬥，話題之豐富、層次之廣泛已到了令人眼花繚亂的地步。

美國逢中必否

近來，中國同世衛組織的關係走上風口浪尖。特朗普（Donald Trump）指責該組織行動太慢，未及時就新冠病毒發出警報，該機構非常「以中國為中心」，將「有力地暫停」提供資金。

在中國向多國提供援助時，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）專門強調「美國對國際抗疫的資助數額遠超過中國」。白宮貿易委員會主席納瓦羅（Peter Navarro）認為中國正在以提供物資的方式進行「宣傳」。美國官方公開指責在華工作生活的非洲人遭受着不公正對待與虐待，「這提醒世界，中國與非洲的合作伙伴關係事實上多麼地淺薄空洞」。

3月以來，伴隨着中國管控住疫情而歐美疫情大爆發，從國務卿蓬佩奧到國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）再到總統特朗普，美國官方一致將新冠病毒稱之為中國病毒。其中蓬佩奧稱由於中方不公開、不透明，美方獲得的信息不完善，導致美方應對疫情挑戰滯後，「因為中國在疫情上沒有做好才讓無數生命處於危險之中。」奧布萊恩表示，如果中國讓美國專家進入，新冠疫情可能已經得到控制。如果中國最初不隱瞞疫情，不禁止醫生講話，應對新冠疫情的時間就可能提前兩個月。特朗普不止一次公開說中國數據統計有問題。

2月份中國疫情爆發時期，美國率先從中國撤僑、關閉所有航班通道，美國政府官員稱「疫情有助於部分就業崗位流回美國」，並批評「中國在應對疫情問題上與美國不合作」。

從對中國疫情幸災樂禍到指控中國隱瞞疫情不透明，從認為中國數據造假到判定中國同世衛勾結，從質疑中國援助目的不純，到跟進援助意大利、批評中非關係，美國在疫情問題上幾乎到了逢中必否的地步。

中國果斷進擊

而中國的應對力度亦是空前的。1月末中國就佈局了國際戰線，中國外長王毅是中國疫情防控小組成員足以說明問題。可以看到2月份中國外長王毅、中國駐美國大使崔天凱、中國駐英國大使劉曉明、中國駐加拿大大使叢培武等輪番接受西方主流媒體採訪，積極回應各方對於武漢疫情的關切，以降低疫情在國際社會的負面影響。彼時中國致力於避免成為攻擊的對象。

在美歐成為全球疫情新的震中，自顧不暇時，中國也在迅速轉變姿態，高調地在公共衛生領域擔當全球領導者角色。3月26日舉行的二十國集團（G20）領導人特別視頻峰會上，中國國家主席習近平提出四點倡議，但在闡述倡議時，他多次使用的措辭是「必須」「要」。「各國必須攜手拉起最嚴密的聯防聯控網絡」，「要攜手幫助公共衛生體系薄弱的發展中國家提高應對能力」，「要集各國之力」，「要探討建立區域公共衛生應急聯絡機制」。

截至4月10日的公開披露信息，中國正向127個國家和4個國際組織提供包括醫用口罩、防護服、檢測試劑等在內的物資援助，累計向包括意大利在內的11國派出13批醫療專家組，同150多個國家以及國際組織舉行了70多場專家視頻會。

口頭回應輿論戰的同時，中國手上工作也沒停。從被稱為東亞病夫，被指責是中國病毒，到現在要求各國如何去抗疫、幫助各國去抗疫，這樣的翻轉完全是中國在採取攻勢。中國正利用西方在疫情領域的缺位，向長期以來的對華偏見發起進攻，向阻礙世界形勢轉圜的障礙發起進攻。

美國「列根」號航空母艦（USS Ronald Reagan）經常駛入南海。（AP）

中美矛盾何時延燒到軍事領域

過去一兩年的貿易戰，中美互有攻守退讓，並於1月份簽署妥協協議。但在公共衛生領域，中美一開始就打了一場「遭遇戰」，局勢膠着。

美國為什麼頻頻出手？不難猜測。在疫情大爆發的背景下，各方都在問，「為什麼歐美疫情嚴重程度遠超中國？」「是什麼導致美國的嚴重程度、蔓延速度遠超中國、意大利？」中國抗疫成功是美國很難接受的事實，是美國政府所不能接受的論述，因為這會成為美國防疫失敗的反襯。要論證中國「不行」，除了否定中國的成果，也要連同將稱讚中國抗疫成果的人和組織一併否定。

至於中國，為什麼這次毫不猶豫高調出擊？這是因為疫情防控關鍵還在各國自己，是否成功最終須由各國自己埋單。誰能夠迅速走出疫情，迅速在危局中站起來，就贏得了先機。疫情是無法隱瞞的，待得疫情結束，究竟是中國在「隱瞞疫情」，還是美國在「無端指責」，自然會見分曉。中國自信已經先一步控制住疫情，掌握了先機。

以往衝突中，中美都有行動的時間和空間，中國會儘可能避免同美國發生摩擦。現如今疫情之下，美國深陷疫情，無論是抗疫經驗還是抗疫物資方面，都無法為他國提供樣板。中國面對的則是一個寬闊的世界，在輿論危機的同時，時機卻也非常有利。

令人擔憂的並非中美圍繞疫情的鬥爭，而是從貿易戰、科技戰，到公共衛生領域爭奪戰，中美矛盾正在以前所未有的速度大爆發，鬥爭已經全面公開化。這是否意味着中美矛盾很快就延燒到敏感的軍事領域？一紙貿易協議顯然已經無法維持兩國關係之安穩。到底該如何從根本上管控兩國分歧，這是未來中美都需要直面的問題。