【廣州非洲人爭議】對美式種族傲慢在華隱現的反思

中國的疫情防控重點已轉變為防止境外輸入，目前防境外輸入壓力較大的省份是黑龍江和廣東。4月20日，廣東官方稱，4月19日0-24時，廣東省新增境外輸入確診病例1例，累計報告境外輸入病例191例。黑龍江稱，截至4月19日24時，黑龍江省累計報告境外輸入確診病例381例。

自3月28日起，除非持3月26日之後特批的簽證，否則外國籍人士一概無法入境中國大陸，因此「境外輸入病例」皆為歸國中國公民。然而「境外輸入」一詞難免讓人聯想到外國人。考慮到廣州可觀的非洲籍群體，以及近來廣州市在落實疫情防控措施時與非裔族群發生的爭議，種族歧視與中非關係便成為一時之焦點。

不少媒體稱中國廣州的新冠疫情防控舉措歧視非洲人。包括法新社（AFP）、美國有線新聞網絡（CNN）及《華盛頓郵報》在內的媒體都報道，非裔族群成為中國地方政府及衛生部門加強檢疫的對象。當中有交換生或僑民被業主趕走而在天橋露宿，亦沒有酒店、餐廳及商戶願意接待他們，有交換生直言正在捱餓。

美國國務院一名發言人4月11日表示，在華工作生活的非洲人遭受着不公正對待與虐待，令人難過的是，這提醒世界，中國與非洲的合作伙伴關係事實上多麼地淺薄空洞。美國駐廣州領事館4月11日發佈聲明呼籲，建議非洲裔美國人不要前往廣州。

路透社4月12日報道，非洲國家駐華大使致信中國外交部，稱中國政府應該解決他們對非洲人在華遭遇的關切，特別是在中國廣州，一些非洲人遭到「不公的對待以及歧視」。4月11日，加納外交部長博奇韋（Shirley Ayorkor Botchwey）表示，她已召見中國大使，表達了自己的失望之情，並要求中國採取行動。

非洲疫情防控的壓力也非常大。（路透社）

肯尼亞外交部也「正式表達了關切」，並補充說，政府正在與中國當局合作解決此事。尼日利亞下院領袖格巴賈比亞米拉（Femi Gbajabiamila）召見了中國駐尼日利亞大使周平劍，要求中方對此問題做出解釋。非盟主席馬法基（Moussa Faki Mahamat）4月11日表示，已召見中國駐非盟使團團長劉豫錫大使，表達「嚴重關切」。

中國廣州市外辦主任劉保春4月12日稱，廣州正在對所有入境廣州的人執行防病毒措施，不分國籍、種族或性別。他希望「外國人能像中國人一樣嚴格遵守防病毒規則」。中國外交部部長助理陳曉東4月13日集體會見部分非洲國家駐華使節，就廣東省疫情防控涉及非洲人境況進行交流，非洲20多個國家駐華大使或代表出席。中國外長王毅4月13日與非盟主席法基通話談及此事。王毅說，中方致力於維護所有中外人員的健康和安全，對外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性作法。

可以看到，美國試圖將問題升級，挑撥中國同非洲國家的關係。中國外交部對事情進行了定調——中非關係不因一時一事而受到影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所幹擾。

此外，中國還暗示在華非洲人存在一定程度的管理難題。陳曉東4月13日說，「希望使節們從中非友好及當前中國及國際抗疫大局出發，準確理解中方政策舉措，向本國客觀全面講清真相，推動本國政府和民眾全面理性看待此事」。中國官方通稿稱，非洲駐華使節表示，非方願配合中方督促指導本國僑民遵守中方法律，配合中方做好疫情防控。

中國援助的物資運抵埃塞俄比亞。（AP）

不過，事實不會像美國所說是政治問題，同時也絕不簡單是疫情防控中的管理問題。中國官方沒有政策性歧視黑人，但中國人在面對黑人白人時，確實有明顯的差別對待。中國人往往高看白人，而認為黑人來自貧窮落後的非洲。伴隨着中國國力日益增強，中國國內的民族主義排外情緒不斷高漲，要求不特殊對待外國人尤其是白人的同時，對黑人的排斥意味越發濃厚。

己所不欲勿施於人。中國人不希望其他國家戴着有色眼鏡看待華人，同樣也不應該對黑人有歧視。中國在面對西方時不能自卑，在面對第三世界國家尤其是非洲時亦不能傲慢。

自殖民統治以及奴隸時代開始，種族主義和民族偏見就成了美國的一個主要問題。法律曾一度默許了種族主義的合法性，並給予白人受法律保護的優待和權利，而這些權利不為美國原住民、非裔美國人、亞裔美國人以及拉丁裔美國人所享有。

現如今，美國政策性種族歧視已經越來越少，但美國廣播公司新聞網等組織的調查發現，許多美國人承認還是有歧視性觀念。這樣的歧視與傲慢在對外交往中也多有體現，高高在上的宗主心態隨處。日漸走向世界舞臺中央的中國應該明白，種族歧視的錯誤不可以重演。