在丹麥第二大城奧胡斯（Aarhus）藍天白雲的冬末初春天氣之下，十來個小學生坐在青綠草地之上聽着老師講課-他們是歐洲首批復課的先行者。上周三（4月15日），丹麥正式啟動首階段「解封」計劃，容許12歲以下的小學及幼稚園學生復課。由於學校必須確保學生在上課期間能互相保持兩米距離，因此不少學校都將同一班學生一分為二，並盡量在室外空曠地方上課，以減少新冠病毒傳播的風險。

丹麥早在3月13日落實居家隔離令，其後每日新增確診比例一直保持在10%或以下，踏入4月後更明顯下降。至上周三，丹麥總確診人數為6,876，每日新增確診比例長達一周維持在4%以下。可是，首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）卻明言解封就如「踩鋼線」，「如果站着不動，我們可能會掉下去；如果走得太快，也可能會出問題」，因此「我們必須謹慎的一步一步來」。

5月或成歐洲解封之期

丹麥並非唯一一個開始解除封鎖的歐洲國家。奧地利、捷克、西班牙、意大利、德國等也開始進行不同的解封措施。奧地利上周二（4月14日）開始讓少於4,300平方呎的商店及工具與園藝店開業，並將於下月起容許面積更大的商店、購物中心、髮型屋開業，餐廳與酒店則最早要待至下月中。不過，解封之餘，所有人在商店、公共交通工具中必須戴上口罩。

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此前已逐步開放運動相關商店的捷克，本周一（4月20日）將容許大學生回校，不過主要是參與一對一教學，高中學生要待至9月下學年度才能回校上課。另外， 5月25日起，餐廳、酒吧將開放露天的店內服務或外賣服務，博物館、畫廊、動物園也可開放戶外展覽。

歐洲確診人數最高的西班牙，上周一（4月13日）已容許大約30萬名建造業或製造業僱員回到工作崗位，警方也在地鐵站、巴士站、火車站向民眾免費派發口罩。雖然首相桑切斯（Pedro Sanchez）承認「不知道我們回到的是哪一種正常」，但上周一以來，每日新增確診人數比例保持平穩，證明解封的幅度適當。

另一疫情重災國意大利上周二重開書店、洗衣店、文具店與兒童服裝店，並計劃於5月起開放林木業、電腦製造業等行業復工。由於居家隔離令被延長至5月3日，不少商戶表示復業亦沒有顧客。不過，由於意大利死亡人數冠絕歐洲，政府如此小心謹慎亦不難理解。

在歐洲被視為抗疫示範的德國，本周一容許800平方米以下商店營業，學校也將於5月4日逐步復課，書店、單車店等可於同日恢復營業，政府亦為解封訂下各種社會疏離和衞生措施指引，包括在公眾場所應戴上口罩等。法國雖將居家隔離令延長至5月11日，但總統馬克龍表明已有計劃讓中小學陸續復課。

丹麥學童重回學校上課。（路透社）

如果說3月是歐洲的封鎖月，5月料將成為各國走出疫情第一波衝擊的月份。

特朗普向疫情現實低頭？

正如大西洋彼岸的特朗普上周四（4月16日）公開的逐步解封指引一般，各國此刻也知道疫情平伏不代表經濟活動可以馬上恢復，而是要按各個行業、場所、族群的染病風險評估，逐步讓經濟回復部份動力之餘，同時避免疫情第二波重來-東亞的日本與新加坡近來病例急漲的情況，將成為西方國家的警戒。

根據白宮的解封指引，各州必須滿足「14天新冠肺炎徵狀個案持續下跌」、「14天新冠確診個案或比例持續下跌」，「醫院能夠照顧所有病人」等條件，才可按其州長指示逐步解除社會疏離命令。

相關解封也分成三步曲。在首步曲中，所有「高危人士」必須繼續遵守居家隔離令；須盡力避免10人以上集會；非必要出行須盡量減至最少；在可行情況下必須鼓勵遙距工作；工作場所中的聚會場所應保持封閉；已停課的學生保持停課；老人院的探望應被禁止；酒吧應繼續關門等等。由此可見，連向來鼓吹盡速讓經濟復活的特朗普，也不得不接受「解封不得一蹴而就」的事實。

新冠肺炎疫情在中國爆發之初，歐美國家頗為掉以輕心。經過3月以來的疫情橫行，在「如何在疫情下回復正常生活」的抗疫第二階段之中，也許它們會有較佳的表現。

上文刊登於第210期《香港01》周報（2020年4月20日）《歐美逐步解封？抗疫第二階段展開》。

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