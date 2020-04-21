深陷術後病危疑雲　金正恩消失10天做了什麼？

韓國網絡媒體《每日朝鮮》4月21日一則關於朝鮮最高領導人金正恩的報道引發輿論熱議。該報道稱金正恩於4月12日接受心血管手術，因此缺席國內多項重大活動（最高人民會議、參拜錦繡太陽宮）。美國NBC新聞記者凱蒂・特爾（Katy Tur）也在其社交媒體Twitter上發文稱據美國官員透露，金正恩目前陷入病危狀態。但值得注意的是，韓聯社引述韓國政府一名負責對朝工作的負責人表示，尚沒有線索推測金正恩健康出現問題。美聯社指，韓國統一部和國家情報院未能確認有關報道。

金正恩的健康狀況備受關注源於金正恩體態過於肥胖，有可能會突發心腦血管疾病，此前2014年金正恩曾在「消失」約40天后持枴杖現身。此次距離4月11日金正恩最後一次公開露面已經有10天，他是否真如媒體報道所說因接受手術無法出席公開活動，並且陷入病危狀態？

金正恩不露面應出於疫情防控需要

朝鮮近來不斷要求全國進一步加大新冠肺炎（COVID-19）疫情防疫工作力度。朝鮮官媒於4月19日再次發文強調應不斷嚴加執行國家緊急防疫措施，繼續嚴格落實邊界、領空領海封鎖措施，加強對朝鮮居民的衛生宣傳及醫學觀察。疫情防控是朝鮮當前工作的重中之重。

從朝鮮官媒公布的照片來看，4月11日由金正恩主持召開的勞動黨中央政治局會議僅有20多名政治局委員和候選委員出席。相較往年，此次會議規模有所縮小。

4月12日舉行的第14屆最高人民會議第3次會議約有680名議員出席，與會人員均未佩戴口罩。而每年4月15日朝鮮前最高領導人金日成誕辰日拜謁錦繡山太陽宮的活動一般由金正恩和朝鮮黨政軍機關領導人共同參加，不算其他同期的追悼活動，現場大廳參與活動的人員至少百人。

考慮到大規模人員聚集、不佩戴口罩感染新冠肺炎的極高危險性，金正恩連勞動黨中央政治局會議都儘可能地精簡人員，更不可能會冒險出席數百人聚集的大規模活動（最高人民會議和拜謁錦繡山太陽宮活動）。金正恩不現身這兩場重大活動雖然不常見，但也確實有現實原因。

兩次會議的側重點不同

4月11日舉行的朝鮮勞動黨中央政治局會議討論並通過了4項議題，調整當前朝鮮應對新型冠狀病毒肺炎疫情的國家政策，討論2019年度國家預算執行情況及2020年度國家預算，對部分幹部人事任命進行了調整等。4月12日舉行的第14屆最高人民會議第3次會議討論並通過了6項議題，主要通過三部加強內部團結的法令，同時總結國家預算方案，對部分幹部進行人事調整。

可以看出，兩場會議的側重點有所不同。勞動黨中央政治局是勞動黨中央最高領導機構，作為一黨執政國家，勞動黨中央政治局實際上掌握了國家大權。金正恩作為勞動黨委員長，是朝鮮的黨和國家最高領導人。由他出席的勞動黨中央政治局會議討論了當前朝鮮面臨的最重要現實問題，即繼續嚴格執行防疫相關的國家政策，並進行了大規模人事調整，特別是對外交事務人員進行大幅調整。

根據朝鮮當前的憲法，金正恩作為最高人民會議選舉產生的國務委員會委員長，不被選舉為最高人民會議議員。最高人民會議常任委員會委員長由崔龍海擔任，也就是說，最高人民會議不是金正恩的「主場」。

此外，在金正恩上台後舉行的12次最高人民會議中，他曾缺席5次，因此金正恩不出席該會議並不奇怪。

接受手術時間禁不起推敲

實際上《每日朝鮮》的報道中存在一些值得考量的細節。

首先，報道詳細報道金正恩的主治醫師、醫療團隊、警衛規模、休養地等信息，並指出為徹底保障其人身安全，直升機和金正恩專車同時從平壤出發。作為國家的一級機密，金正恩的有關信息是很難被外界捕捉到的，2011年金正恩的父親金正日逝世的新聞美韓情報界都未捕捉到。韓國政府官員稱尚未發現相關情況，那麼這家網絡媒體又是如何蒐集到如此具體的信息呢？

如果金正恩接受的是心血管手術，那麼此類手術要求患者術前保持安靜，為接受手術調整好身體狀態。而據該媒體描述，金正恩11日出席黨中央政治局會議，12日凌晨離開平壤，幾個小時後接受心血管手術。即便金正恩要手術，他也不可能不顧自身安全，其醫療團隊也不會建議金正恩如此冒險。

此外，雖然沒有露面，朝鮮官媒始終有報道金正恩的活動，例如4月19日向津巴布韋總統發去賀電、4月18日向敘利亞總統致電祝賀敘利亞獨立74周年、4月17日向朝鮮百歲老人送壽筵等，金正恩未公開露面的10天裏確實有些忙，但不大可能是忙着做手術。