福山承認新自由主義已死　新冠疫情的政治思想震盪

以《歷史之終結與最後之人》(The End of History and the Last Man)一書聞名的美國政治學福山(Francis Fukuyama)4月初接受法國《觀點報》(Le Point)訪問時直認「新自由主義已然死去」,而這場疫情所顯示出的是人們需要「一個強大國家政府」。