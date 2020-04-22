美國大選提前進入二人對決　拜登於疫情下的競選方略

美國前副總拜登（Joe Biden）似乎自己的目標又近了一步。在贏下懷俄明州的民主黨總統初選後，拜登4月20日表示願意選擇美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）作為競選拍檔。

自拜登最大的對手桑德斯（Bernie Sanders）在4月8日宣布退出選舉後，拜登可以說已經鎖定了民主黨總統候選人之位，若無意外，拜登便是與特朗普（Donald Trump）競爭總統大位之人。

然而，新冠肺炎疫情（COVID-19）的爆發讓拜登來不及享受這一勝利。由於美國疫情不斷嚴峻，美國國內的社會和政治環境出現了動盪，拜登也因此無法得到一個穩定的舞台，其競選集會、市民大會、登門拜票等等傳統的競選活動遭到了取消。

各個競選活動的取消，意味着拜登在當廣告和募款方面上面臨着較大的困境，拜登的盟友和民主黨的策略師們也為此擔憂，他們都認為這次疫情會對拜登的選舉之路產生很大的影響，這對拜登的選舉之路增加了更多的不確定性。疫情之下，拜登是如何應對，其競選策略又是什麼？

就目前來看，拜登主要採取兩個策略。

3月15日，美國前副總統拜登及其他民主黨總統候選人在華盛頓參與辯論。（AP）

第一，進行線上宣傳和募款。考慮到疫情的原因，候選人們無法舉行正常的競選集會和拉票活動，各個候選人採用了線上宣傳和募款的特殊方式。拜登便在自己家裏搭建了一個臨時的演播室，通過網絡直播向民眾發表講話。此外，拜登還將將競選集會從線下搬到線上，在他舉辦的一場網絡市民大會上，選民可通過打電話加入到直播中提問，由拜登在線為其解答。

而根據拜登競選團隊公布的信息，在3月14日至3月28日期間，拜登通過線上拉票吸引了2,000萬觀眾。但如何進一步以此募資，這也是他目前的當務之急。目前，拜登的競選資金與特朗普存在着一定的差距，據特朗普競選團隊和共和黨委員會在上週表示，他們今年籌集了高達2.12億美元的競選資金，加上特朗普自身募款到的9,850萬美元，這讓他手中一共握有了將近2.4億美元的競選金額。

另一邊，拜登3月的競選籌款數額也在4月20日出爐，共為4,670萬美元的籌款，其中有1,800萬美元來自前民主黨總統競選人彭博（Michael Bloomberg）。即便此次拜登籌到的金額高於特朗普競選團隊（1,360萬美元），但就籌款總金額來說，拜登還是處於落後勢態。所以，在取得懷俄明州的勝利之後，拜登也開始全力籌款，通過網絡吸引小額募款的支持，以及竭力爭取年輕選民的支持。據悉，拜登每日都需要花費10萬美元在「臉書」上投放廣告，以此為自己募集競選資金。

第二，借疫情之禍攻擊特朗普。即便拜登如今忙於線上的募款和宣傳，他也不忘藉此時機對特朗普展開攻擊，而兩人的網絡罵戰也越發激烈。4月17日，拜登在網上的一個視頻廣告中說，「讓人感覺不好的真相是，特朗普讓美國在這場大流行中處於暴露和脆弱的環境中。他無視衛生專家和情報部門的警告，反而信任中國。」

拜登還指責特朗普切斷了奧巴馬（Barack Obama）時代上馬的一項追蹤傳染病毒項目的經費，把美國疾控中心在中國工作的專家人數裁減了三分之一。此外，據美國《赫芬郵報》4月18日報道，拜登競選團隊當天也在賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州斥資1,500萬美元投放競選廣告，抨擊特朗普沒有對疫情做好準備，在新冠病毒全球蔓延的時候，特朗普於1月和2月期間「15次稱讚中國」。

特朗普當然沒有坐以待斃，立即採取了還擊，以同樣的方式在密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星三個州投放1,000萬美元的廣告，宣傳拜登「40年來在中國問題上一直犯錯」。其團隊還設立了同名籌資網站，彙集了拜登過去涉及中國的各種「天真的」言論。

從上可知，特朗普與拜登在的罵戰一直圍繞着中國話題，這也意味着中國元素將會成為此次大選的重要因素，在未來的競選活動中，特朗普與拜登極有可能都會藉此發力，為自己塑造「美國人民、美國價值和美國領先地位捍衛者」的形象，所以，不排除拜登會在之後對中國發表強硬表態。

總結看，拜登在疫情之下采取的競選策略就是一邊線上搞宣傳、拉贊助，一邊攻擊和反對特朗普。但是這樣的策略是否有效果還難以判斷，民主黨策略師塞拉索（Michael Ceraso）表示，拜登的策略存在部分問題，其「無處不在」的宣傳方式並不適合現在的政治氛圍，因為選民們要照顧病人，應對自己的隔離和孤獨，並且為自己分散在全國各地的親朋好友擔心。所以，拜登在這段時間也必須小心行事，不能繼續攻擊特朗普，否則可能會適得其反。

換而言之，比起與特朗普較勁和大力宣傳自己，拜登目前更應該做的是多花心思在關心美國民眾的健康和心情上，這樣才有可能會獲得民眾的好感。

但美國總統大選是殘酷的，資金和民意都是候選人需要面對的現實考量，拜登本就在資金上與特朗普存在差距，需要在大選前乘勝追擊，如今在疫情之下，他還要顧及選民被疫情牽動的情緒，如此左右為難的境況確實會為他未來的選情增加了較大的不確定性。