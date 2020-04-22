【新冠肺炎】「中國贏了疫情卻輸了世界」言之尚早

儘管中國內地仍舊面臨着新冠肺炎（COVID-19）疫情的境外輸入風險，但是從整體上看，中國的防控已經取得了相當明顯的成果，到4月21日現存確診病例減少到1,651例，新增病例持續少於治癒病例，復工復產幾乎已經全面展開。 然而，正當中國民眾的生活逐漸迴歸疫情前的正常景象，全球疫情蔓延讓中國形象陷入異常的被動局面。

近期，隨着美國數個機構、組織、政客開始倡議包括「向中國索賠」在內等言論，不僅「中國製造病毒」的指控捲土重來，而且關於中國醫療物資、疫情數據和早期防控的種種質疑也紛紛湧出，成為對中國國際形象及外交工作的威脅。

4月21日，密蘇里州檢察總長周二（21日）入稟當地法院控告中國政府，聲稱中國官員要為新冠肺炎疫情全球大流行負責，要求賠償。此前4月20日，一則來自美國、英國等40個國家約一萬名市民向中國政府提出集體訴訟的消息，似乎讓外界更加確認，全球多國正在向中國發起「調查」和「索賠」。

目前，關於各國要中國「要對疫情負責」的海外輿論討論，主要聚焦在兩點：第一是多國對中國發起關於疫情應對的「調查」，第二是多國因警惕中國並試圖將產業鏈撤回。

從諸多的負面輿論來看，不止美國，似乎全球和中國關係密切的國家都在考慮在疫情上對中國「清算」、在貿易上和中國「脱鈎」、在外交關係上和中國拉開距離。

不過，一些報道之中對幾個問題有意或無意的混淆和聯想，值得用更清醒的眼光來討論。

「調查病毒」還是「調查中國」

美歐國家的疫情爆發之後，關於向中國追責的言論不絕於耳。4月18日，美國共和黨國會議員簽署法案《2020年感染美國人法案（Americans Act of 2020）》，允許美國人就新冠肺炎疫情大流行起訴中國政府。共和黨議員此後還提出配套法案《阻止源於中國的病毒性傳染病法案（Stop China-Originated Viral Infectious Diseases (COVID) Act）》，向北京施壓。

不過這終究是國會層面更具象徵意義的做法。美國總統特朗普（Donald Trump）18日表態「如果中國是故意造成（疫情爆發），那麼應當承擔後果」。雖有威脅之意，但美國主流媒體立即引申「特朗普指中國或故意造成病毒蔓延」和「特朗普警告中國承擔後果」，仍有誇張的成分。

因此，美國威脅調查中國一事尚且未明，而英國、法國、德國、澳洲「都跟隨美國討伐中國」的說法就更值得推敲。特別是備受關注的澳洲外長佩恩（Marise Payne）關於呼籲對疫情進行獨立調查的言論。

佩恩原話是「我們需要通過獨立調查了解細節，確認病毒的起源、最初的處理和應對方法、信息分享的開放度以及各國領導人和世界衛生組織（WHO）的互動」，而這被不少媒體解讀為是支持美國「調查中國」。實際上，佩恩當時對於與中國之間的合作表示「信任」，需要獨立調查的是圍繞新冠病毒的問題。

的確，無論是佩恩還是英、法、德的領導人，都對中國疫情數據和透明度有或多或少的質疑，這對於西方來講算是常態。不過，從德國總理默克爾（Angela Merkel）表示「我相信中國對這種病毒的起源越透明，對世界就越好」，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示「認為中國已經很好地應對疫情是『天真』的想法」來看，根本得不出「英法德澳加入美國施壓中國」的結論。就連態度更加強硬的英國，外交大臣藍韜文（Dominic Raab）敦促「中國必須回應疫情如何爆發的尖鋭質疑」，也難和對中國發起調查等同起來。

中國向海外捐贈和輸出的物資質量受到質疑。圖為今年3月瀋陽桃仙國際機場將捐贈給韓國的防疫物資裝機。 （新華社）

保護產業鏈不等於和對抗中國

疫情導致全球醫療器材和個人防護用品緊缺，作為全球產業鏈重要一環的中國，因此又背上不少罵名。從中國輸出醫療物資的質量問題、捐贈物資的「宣傳攻略」，再到現在美國指責中國囤積口罩等物資高價售賣，各國要維護重要產業和戰略物資「自給自足」的呼籲越來越多。印度、日本、歐洲擔憂疫情下外資收購本國重要企業，也被解讀為是針對中國資本。

誠然，疫情期間很多西方國家發現，重要的藥品、醫療物資在供應鏈上竟如此依賴中國和其他國家，於是領導人們紛紛表態要加強戰略物資的產能，甚至是鼓勵企業將產業鏈轉移回國。災難之下這也是正常反應，目的在於自保。同理，對於外資的防範最大的目的也在於保護自身企業。然而這並不意味着「對抗中國」。

比如，歐盟在3月底發佈指導意見，警告外資獲取衛生保健產業或相關企業的風險增加，德國4月宣布收緊外資收購本國企業的規則，都針對的是非歐盟國家，這些規定也同時適用於美國。然而有輿論將其形容為「世界正在對中國的惡意收購覺醒」，充滿地緣政治衝突的色彩。

中國外交部在疫情期間和海外的負面輿論展開口水戰。圖為外交部發言人耿爽。（AP）

相比之下，印度4月17日發佈外國直接投資規則修正案，其中規定與印度接壤的國家實體，或投資受益人是此類國家公民的企業，只能通過政府線路進行投資，而日本在4月初撥款220億美元幫助本國企業幫助企業實現生產基地多元化、將產業鏈轉移回國的政策，則更有針對中國的傾向。可即便如此，也不意味着兩國要「加入美國，和中國脱鈎」。

在中國供給側改革的大背景下，產業鏈轉移本不值得驚訝。但西方右翼政黨因此煽動的對華「脫鈎」，執行起來則並沒聽起來那麼容易，多國出台的保護措施，不應該簡單地被解讀為與中國的對立。

無可爭議，疫情之下國際社會輿論將矛頭指向了中國，中國本來憑藉防疫成果、輸送物資而希望提升國際形象，不過現在看來中國處在輿論的被動地位。

「索賠論」仍會繼續發酵，譬如被美國國務卿點名誇獎的德國《圖片報》（Bild）等媒體，還會一直在這方面擴大其輿論影響力，但是，並非西方各國政要、媒體及組織都是如此。

很顯然，美國包括政府、學者、輿論在內的聲音對中國的問責，是中美結構性矛盾在疫情下的延續。各國都在疫情之下掙扎，對中國武漢疫情的抱怨和防疫成果的質疑，除了為轉移國內的視線，也有社會情緒的因素。疫情對全球國際關係必然有深刻的影響，但在當下各國的情緒處境之下，輕言中國的外交環境因此惡化，為時過早。