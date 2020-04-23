【美國疫情】極右翼如何誤導特朗普防疫

4月20日，白宮對華鷹派顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受霍士財經網（Fox Business Network）採訪時，指控中國可能為了打贏製造疫苗的商業競爭，從而不願意分享有關早期新冠病毒感染的數據。他還稱，美國衛生及公共服務部（HHS）已經開展有五家公司參與的疫苗研發，一定會擊敗中國。

從這番言論可以看出，白宮不會放棄將疫情政治化、對中國繼續污名化的操作，無論中國怎麼做，白宮處於自身立場，都「必須」對中國防疫抱持偏見。

而作為專門在疫情防控工作中負責物資供應線問題的幕僚，納瓦羅如此表態也是「假公濟私」，以其官方角色，將自己的極右翼「非主流」言論堂而皇之地傳達給美國民眾。

換言之，當前白宮對外輿論公關工作，完全附和甚至仰仗極右翼勢力的言行。

針對當前新冠肺炎疫情在美國的蔓延，美國主流輿論關注的視角主要還是疫情帶給人們的經濟損失、社會問題以及聯邦政府防控的不力，或者疫情防控的難度和挑戰。譬如《紐約時報》的頁面大多聚焦這三個方向。而美國保守媒體則聚焦「陰謀論」，主要圍繞中國、世衛（WHO）等話題展開，一些民粹、極右翼言論也在霍士新聞等右翼主流平台傳播。

在國會，盧比奧（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）等右派議員通過霍士新聞、《華盛頓自由燈塔》（Washington Free Beacon）等平台多次呼籲政府採取更為對抗的方式處理同中國的關係。其中，柯頓延續其一直以來的說法，指控病毒可能來自武漢實驗室，堅持認為是中國「製造並釋放」了病毒，並提出議案，要求國會制裁相關中國官員。格雷厄姆（Lindsey Graham）則稱，美國可以「欠錢不還」，拒絕向中國償還債務，作為對中國的懲罰。

當然，這類指控都缺乏證據支持，也很難上升到政府政策層面。他們之所以這麼做，主要還是為了應付自己的選區。譬如，製造陰謀論的柯頓和要求中國賠償的格雷厄姆，兩人在今年參議院選舉中都面臨連任壓力，打中國牌最有可能幫助他們提振選情。

除了這些國會議員外，一些右翼活動分子也配合特朗普政府，將疫情矛頭對準民主黨、中國和他們眼中的「親華」勢力。

被特朗普授予總統自由勛章的極右翼電台主持人林博（Rush Limbaugh）一開始就將新冠病毒稱為「中共病毒」，並要求特朗普禁止中國人入境美國。極右翼陰謀家瓊斯（Alex Jones）和霍士新聞主持人英格拉漢姆（Laura Ingraham）多次將疫情矛頭對準第三方。比如，在疫情防控方面多次稱讚中國抗疫措施的微軟創始人蓋茨（Bill Gates）就被他們稱為新冠病毒的「元兇」，指控蓋茨基金會之所以為新冠投資，就是因為事先知道新冠病毒會大爆發。

通過他們的推波助瀾，圍繞蓋茨的陰謀論逐漸吸引了美國公眾的關注，並在國際輿論中傳播開來。

特朗普使用「中國病毒」一詞就是借鑑了右翼「美國轉折點組織」（Turning Point USA）創始人柯克（Charlie Kirk）的相關推文。柯克和特朗普兒子小特朗普 （Donald Trump Jr.）的關係不錯，兩人早已結成政治同盟。一方面，柯克在年輕右翼選民當中為特朗普政府做好宣傳，而特朗普也幫助該右翼組織提高在全國的知名度。由於特朗普通過Twitter給予了較多的關注度，柯克也成為了霍士新聞主播漢尼替（Sean Hannity）與脱口秀主持人卡爾森（Tucker Carlson）節目的座上賓。

2020年4月21日，在美國密蘇里州傑斐遜市，數百人聚集在州長官邸前，抗議該州為了防控新冠疫情而施行的「居家令」。（AP）

這些右派議員和右翼人士的操作有三個主要元素：假新聞、代罪羔羊和陰謀論，並且始終在事實和謊言之間徘徊。比如，英格拉哈姆也曾指責民主黨用疫情問題向特朗普發難，將民主黨稱為「流行病黨」，但隨着美國對歐旅行禁令的宣布，她又改變態度，稱新冠疫情稱為「危險的健康危機」。

再比如，極右翼的Breitbart新聞網批評重點就是將中國當做代罪羔羊，並且將拜登和中國捆綁。該網站的一些觀點甚至認為，拜登在公開表態中不提中國，這本身就是一種向中國屈服的表現。

當然，特朗普政府疫情防控的失誤和不足，也讓極端右翼有機可乘。很多不知所措或者對聯邦政府信息混亂感到困惑的人，很容易受到右翼組織的鼓動。最近在德州等地爆發的抗議，某種程度上也有右翼組織在背後的運作。

和極右翼言論不同，以《紐約時報》和《華盛頓郵報》為代表的主流媒體雖然也有批評中國的言論，但總體上不會散播陰謀論，而且它們也會明確指出右派的「栽贓」行為完全為了轉移選民對特朗普政府疫情防控不力的注意力。但這種自由派媒體都被特朗普歸為「假新聞」。也正是因為特朗普對陰謀論的推崇和偏袒右翼的傾向，左右兩派媒體的良性競爭被打破且愈加極化。

最重要的是，美國極端右翼，尤其是極端宗教保守人士，一直淡化疫情的嚴重性，這和特朗普起初的態度相似。雖然在政策層面，特朗普態度會有所變化，但在輿論宣傳上，諸如納瓦羅這樣的鷹派幕僚始終未偏離背後極右翼所鋪墊好的基調。所以，從疫情防控的角度來看，極右翼思維就是一種可怕的「政治病毒」，特朗普仰仗它，但也極其被它「感染」，妨礙美國整體疫情的有效防控。