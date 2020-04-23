【專家有話說】金正恩近況透露的蛛絲馬跡

近日，朝鮮最高領導人金正恩的健康問題受到各界關注。網絡盛傳金正恩性命攸關，乃至有人稱「金正恩已經於4月22日心臟手術失敗而去世」。雖然鄰國中韓官方皆出面「闢謠」，朝鮮官媒《朝中社》也於22日刊佈消息，指金正恩於當日向敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）回電，但這種「無圖無片無真相」的單方面電報，顯然不足以打消各界的質疑。 韓國權威朝鮮問題專家、世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長就此投稿《香港01》。 譯者：賈超男

朝鮮勞動黨委員長金正恩缺席了被認為是朝鮮最重要節日的太陽節（4月15日金日成生日）的錦繡山太陽宮參拜活動。

像朝鮮這樣的君主制式（王朝制）史大林主義體制下，金正恩為彰顯自己對祖父金日成和父親金正日的忠誠及其「白頭血統」，每年這天都會出席錦繡山太陽宮的參拜活動。

然而，在被視為朝鮮民主主義人民共和國創始人的金日成誕辰之際，朝鮮最高人民大會常任委員長崔龍海、朝鮮國務委員會副委員長、朝鮮內閣總理金在龍等朝鮮高層幹部前往安置金日成遺體的錦繡山太陽宮進行參拜活動，而身為最高領導人的金正恩卻沒有出息參拜活動，引發「不敬」事件。

因此，很難判斷情況有多嚴重，但是金正恩的健康或個人狀況很有可能出了問題。

金與正多次陪同金正恩出席重要活動，被指越來愈接近朝鮮政治權力中心。圖為2018年7月，金與正（右）出席韓朝板門店會議。（Getty）

朝鮮于4月14日試射了一枚巡航導彈，但《勞動新聞》沒有公布任何與此相關的報道或照片。

此外，朝鮮政府在4月16日的《勞動新聞》上僅報道了金正恩向敘利亞總統發來的五天前（11日）的賀電。

因此，有推測稱，4月14日朝鮮試射巡航導彈發生了事故，以致於沒有有關導彈發射的報道並導致金正恩無法訪問錦繡山太陽宮，或者金正恩最近公開活動較多引發身體不適，再或者金正恩突然出現健康問題等。

但是，鑑於經常陪同金正恩出席與軍事有關的公共活動的朝鮮中央委員會副主席李秉哲於4月15日訪問了錦繡山太陽宮，即使在試射導彈時發生了事故，應該也不會是大事故。

【圖輯】為了讓體態更像祖父金正日，金正恩疑5年內體重暴增40公斤：

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朝鮮一般於4月14日，即太陽節前一日舉行的讚揚金日成成就的中央報告大會這次也非常罕見地沒有舉行。

有一種觀點認為，金正恩未參加錦繡山太陽宮參拜活動是出於感染新冠肺炎的擔憂，但金正恩最近一直都在進行軍事方面的現場指導，並主持了11日黨中央委員會的政治局會議，因此這種觀點缺乏說服力。

這是因為金正恩主持黨中央委員會政治局會議至少要花幾個小時，而錦繡山太陽宮參拜活動不僅時間短，而且只有少數高層官員才能參加。

當然，即使金正恩的健康出現了問題，他的胞妹、勞動黨中央委員會政治局候補委員金與正也會以「白頭血統」發揮其影響力，朝鮮指揮部對維持朝鮮體制有着共同利益，因此朝鮮不會發生緊急事變。

但是，如果金正恩的健康狀況出現異常，朝鮮對外、對南（韓國）關係的改善會更加猶豫不前，因此需要密切關注朝鮮的內部動向。