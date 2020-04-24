事實比被操縱的輿論更重要　更應該自證有力的是美國

在基本控制住本土的新冠肺炎（COVID-19）之後，中國已經向多國提供了大量的醫療物資，比如向美國提供了14億個口罩、向英國提供了2,500萬套防護服等等。但以美國為代表的西方國家在接受中國物資的同時，指責也如影隨形，此前有「中國有地緣政治考量」「中國物資不合格」，現在，變成了要調查中國、要起訴中國。

調查+索賠

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月22日批評中國毀壞病毒樣本，不與他國分享病毒樣本，並稱「進入中共的實驗室對於確定病毒起源的問題是非常重要的」。此前，4月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）稱「美國當局正在調查新冠病毒是否是來自一家中國的病毒研究所」。此前，特朗普已經明確說不會再用「武漢病毒」「中國病毒」這樣的詞彙。不過，如今特朗普政府又以這種方式試圖將病毒與中國及武漢掛鈎。

在美國再次提出要調查中國之際，澳英法德等國也開始提出了類似的要求。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4月23日支持就中國在新冠肺炎疫情早期應對情況展開獨立調查，並遊說德國、法國、新西蘭等國領導人支持相關調查。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）4月17日直言：「我們將向中國提出一些困難的問題，這裏涉及的是新冠病毒是怎麼爆發的，以及為什麼沒有得到及時制止？」

德國總理默克爾（Angela Merkel）4月17日也表示「我相信中國對這種病毒的起源越透明，對世界就越好」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月16日則稱「中國在處理新冠病毒疫情中存在『灰色地帶』」。

美歐國家認為源頭要調查中國，還計劃清算中國、讓中國賠償。蓬佩奧4月22日表示中國借疫情霸凌鄰國，各國「應追究中國責任」。美國的密蘇里州、密西西比州先後對中國政府提起訴訟，要求中國為新冠肺炎疫情影響承擔責任、賠償損失。美國的共和黨眾議員則提交了相關法案，要「剝奪中國的主權豁免權」，讓美國公民可以起訴中國政府。

歐洲同樣出現了向中國索賠的聲音。意大利4月21日啟動了「向中國政府集體訴訟索賠」連署網站，計劃在4、5月連署，6月訴諸法律行動，預估參與連署者將超過50萬人，向中國求償金額可能超過1,000億歐元（1歐元約合1.0876美元）。意大利消費者權益保護協會（Codacons）也考慮向中國政府提出訴訟。意大利北部一家四星旅館「郵務飯店」，已向意大利法院提出對中國衛生部的賠償訴訟。

英國智庫亨利・傑克遜學會（Henry Jackson Society）公布了一份長達44頁報告，詳盡分析了對北京提起疫情賠償訴訟的法律依據。

德國主要報紙媒體《圖片報》（Bild）甚至開出1,490億歐元的「賬單」，要求中國賠償。

面對美歐的集體圍攻，外界有輿論認為中國外交陷入困境。並且中國反應比較激烈，聽到調查便是持反對意見，這種「反對」也給人一種中國背後有「陰謀」、有「掩蓋」的印象，似乎中國只有接受調查才能證明自己。那麼，中國非接受調查不可嗎？中國如何才能自證清白？

美國國內的新冠肺炎確診人數已經超過80萬，這一數字還在不斷攀升。（AP）

理清西方質疑的動機

中國外交部在回應外界的調查時提到了這是一種政治操作。的確，與其說西方想要調查中國，不如說它們是為了通過「調查」讓中國當代罪羔羊。這是一場對華輿論戰。

中國用兩個月的時間迅速控制住了疫情。相比之下，西方國家沒有想到這種病毒會如此兇狠。目前全球超過10萬確診人數的國家中，美國、英國、意大利等一一在列。美國死亡人數甚至逼近5萬，特朗普更是一再做預期管理，從此前的「200萬人」逐步降到「20萬人」，再降到「很可能死6萬到10萬人」。這些上萬條人命消亡和家庭的破滅，以拷問任何一位領導人。

最早爆發疫情的中國最快控制住疫情，西方領導人如何向國民解釋這種強烈的反差？在這樣的一種情況下，西方也便開始營造中國做得沒有那麼好、中國不可信的氛圍，這也是為何特朗普政府等人質疑中國數據瞞報的原因。中國不能成為西方做得不好的反襯。

同時，最早發現疫情的中國也是一個可以發揮的藉口。「病毒源起中國」「病毒是中國武漢實驗室創造的」等言論都是為了論證疫情之所以如此嚴重都是中國的錯，中國理應為世界疫情負責。中國向其他國家援助醫療物資日後也要被清算、中國要索賠等都是出於這樣的邏輯。

炒作中國瞞報、中國有罪是西方打壓中國的輿論戰，是西方轉移內部抗疫不力的手段。對於這樣的口水戰，如果中國認真，恐怕就越說不清道不明，陷入了西方所設定的話題旋渦。

中國在復工的同時，依然在防控疫情。（新華社）

自己做得更好才是最好的回擊

對於中國來說，這些爭議都是當下全球抗疫過程中無法避免的爭議話題，尤其是西方還佔據國際話語主導權、美國對中國的敵意愈發鮮明的大背景之下。中國無需因為要證明自己來滿足西方的訴求。

當然，平息爭議最好的是方式就是比西方做得更好。中國已經取得了比較好的防控成果，這是現實。世界衛生組織已經肯定中國，默克爾、馬克龍等人含蓄指責中國也說明了問題。

中國的這些成果不會因為某些人或者某些國家的否定而消失，同樣，西方的疫情也不會因為指責中國就可以緩解。美國等無法通過否定中國來證明自己。防控不力的成果只能由本國承擔，真正解決疫情還是要看本國。

控制住疫情，中國已經走在了西方前面。接下來，中國所要做的就是在復工問題上做得更好，儘可能降低疫情對接下來經濟的影響。2008年金融危機之時，中國發展成為全球經濟發展的亮點，西方也不得不承認這一點。

如今，全球又面臨一場危機，中國能率先走出危機、並能提振全球經濟，這才是讓那些對中國說三道四的國家閉嘴的最佳選擇。經濟是最大的政治，對中國來說是如此，對世界來說亦是同理。