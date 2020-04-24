調查病毒vs調查中國：全球疫情下被動的北京

全球疫情爆發之後，追溯病毒源頭成為了各國輿論關注的焦點，而在諸多輿論裏，問責中國的聲音不絕於耳，其中就包括「向中國索賠」，以及「中國製造病毒」的猜測。隨着 「討伐之聲」愈來愈大，中國也被推上了輿論的風口浪尖之上。

中國陷入被動之境

近段時間，中國在國際輿論上很被動，這主要和全球疫情有關。作為最先爆發疫情的地區，中國被國際上部分輿論定義為了「病毒發源地」，而隨着全球疫情越發嚴峻，要「中國負責」的討伐之聲也越來越大。

4月21日，美國中部的密蘇里州總檢察長就新冠型肺炎病毒（COVID-19）疫情對中國發起了起訴，成為了首位起訴中國的美國州；4月20日，美國、英國等40個國家約1萬名市民向中國政府提出集體訴訟，追究中國在應對新冠肺炎疫情的責任；4月18日，美國共和黨國會議員簽署法案《2020年感染美國人法案（Americans Act of 2020）》，允許美國人就新冠肺炎疫情大流行起訴中國政府。

美國是目前全球確診新冠病毒肺炎患者最多國家。圖為4月21日，美國總統特朗普參加有關新冠病毒肺炎疫情記者會。（AP）

值得注意的是，關於COVID-19病毒的起源，科學界雖然仍沒有確切答案，已知的結果卻已經足以駁斥多種陰謀論。譬如早在2月，英國權威醫學期刊《刺針》（Lancelot）刊出了一份來自八個國家的27名科學家的聯署聲明，認為COVID-19和其他新興病原體一樣，源於野生動物，強烈譴責COVID-19非自然起源的陰謀論。世界權威期刊《自然》也在3月刊登了一份美國、澳洲、英國等專家共同撰寫的研究報告，指研究了病毒的特徵和結構後認定病毒「不可能是人工製造」。

「病毒並非人為，而是自然形成」的結論足以推翻「中國製造病毒」的猜測，即便如此，調查病毒和中國的聲音在國際輿論上還是絡繹不絕，畢竟除了「中國製造病毒」的指控，還有更多人的論述是「中國隱瞞疫情從而連累自己連累世界」等。

調查病毒和調查中國之間的區別與關聯

如今，各國領袖都相繼表示希望能夠調查病毒的起源。要調查病毒源頭的目的，無非是要用實際的調查行動和結果，去找出引發這次病毒爆發的真正源頭，弄清楚此次疫情的真相。這是每次疫情都會進行的循例工作，這樣的要求也合乎情理。

但值得注意的是，此次調查所處的背景，與以往歷史有載的疫情調查有着較大的不同。此次開展調查的背景是建立在中美矛盾之下進行的，換而言之，美國呼籲的調查病毒其實就是為了營造施壓中國的氛圍，以此推諉特朗普（Donald Trump）政府防疫不當的政治操作手段，所以美方這一次鼓動的調查即是調查病毒，也是在調查中國。

只不過特朗普知曉難以就此追究中國，所以他在表述上也為自己留了餘地。他說：「如果中國是故意造成（疫情爆發），那麼應當承擔後果」特朗普所言是政治正確的說法，按特朗普的說法，他補上了一句「如果中國是刻意……便」這樣的話，就算無法證明中國是「刻意」，但是其試圖營造「施壓中國」的輿論效果卻已經達到了。

需要注意的是，當中美圍繞這一問題展開舌戰之際，其他國家便不得不面臨「選邊站」的情況。為了互不開罪，即便知曉這樣的調查根本難以成形，不少西方國家的領導人還是採用了：「既有爭議便要調查」的保守回應。

例如4月19日，澳洲外長佩恩（Marise Payne）關於呼籲對疫情進行獨立調查的言論。至於法、德、英的領導人，也都對中國疫情數據和透明度有着或多或少的質疑，但並沒有直言要調查中國，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就說：「認為中國已經很好地應對疫情是『天真』的想法」來看，沒有言明要「調查中國」的意味。而英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）也只是敦促「中國必須回應疫情如何爆發的尖鋭質疑」。

中國外交部在疫情期間和海外的負面輿論展開口水戰。圖為外交部發言人耿爽。（AP）

「各國針對中國」的假象

面對如此被動的輿論境況，中國外交部發言人耿爽4月20日在例行記者會上對澳洲和美國進行了批判。耿爽表示，佩恩有關言論毫無事實依據，中方對此表示嚴重關切和堅決反對。他還呼籲美方個別人尊重事實，尊重科學，尊重國際公論，停止對中國的無端攻擊指責和發表不負責任的言論。

不可否認，此次「調查」事件發起的背後就是美方利用輿論施壓中國的舉措。美國國會議員簽署法案《2020年感染美國人法案（Americans Act of 2020）》就是最好的證明，所以中國有此激烈的回應也是有據可依。

雖然如今看似各國都在就疫情批評中國，北京落入頗為被動的局面，但其實美國對中國的態度，與各國對中國的態度是不一樣的。各國雖然有不滿，但其實目的與中國類似，都想更多地了解病毒。

反觀美國在此基礎上，更希望將疫情化作對中國的輿論武器，而最終北京方面能否化被動為主動，轉危為機，甚值得各界持續關注。