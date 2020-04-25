【新冠肺炎】起訴中國：老對手的新交鋒

新冠肺炎疫情爆發以來，中美圍繞病毒源頭進行過數輪交鋒，一開始，特朗普（Donald Trump）蓬佩奧（Mike Pompeo）等美國政要言必稱武漢病毒、中國病毒，中國外交部新聞發言人趙立堅曾拋出過美軍病毒說。中國提出交涉後，特朗普曾公開稱自己將不再說「中國病毒」，不會繼續在這個事情上大做文章。

在不少專業人士看來病毒並非來自實驗室而是自然產生，病毒來源於哪裏並不清楚，有待進一步科學論證，因此中國病毒源頭論完全站不住腳。但近來美國媒體引述美國官方的消息源大量報道武漢病毒實驗室相關文章，一些智庫學者議員更以中國病毒源頭為依據向中國索賠。

起訴中國事件

今年3月，美國的佛羅里達、德克薩斯、內華達和加利福尼亞州發起了至少4份針對中國的起訴。其中一份甚至提出「生化武器」的說法，控告武漢病毒研究所和中國軍方。3月19日，蓬佩奧表示，目前先全力以赴遏制中國病毒蔓延，將來一定要查清此次疫情的來龍去脈，而且美國有權要求中國索賠。3月24日，美國印第安納州共和黨籍眾議員班克斯（Jim Banks）等議員提出跨黨派議案，要求中國政府對早期掩蓋中國病毒疫情的錯誤行為負責，併為給美國和美國人造成巨大的經濟和健康損失，支付鉅額賠償。美國參議院和眾議院在3月24日同天引入法案。

蓬佩奧是「中國製造病毒說」、「中國隱瞞疫情說」的主要推動者。（AP）

4月15日彭佩奧在霍士新聞頻道上說，美國確定新冠病毒源自中國，「我們知道武漢有個病毒研究所……有很多事情有待查明。美國政府正在努力弄清真相。」4月16日，美國共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）以及共和黨籍眾議員克倫肖（Dan Crenshaw）發起草案，稱中國應該為美國爆發疫情而負責，還說美國公民可以把中國政府告上美國聯邦法院，想讓中國政府為美國人的死傷、以及美國的經濟損失進行賠償。

德國《圖片報》（Bild）近日刊文提出是不是應該「要求中國為新冠疫情給各國造成的損失買單」的問題。蓬佩奧在接受《圖片報》在線採訪時，再次強調了中國在這場全球疫情中的「肇始」責任不可推卸，「必須在全球層面進行討論」。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）日前對媒體表示，「到目前為止，有關病毒的起源問題仍然沒有定論，儘管證據的權重似乎表明是源自自然。但是我們不確定。」美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）也表達了類似的看法。他最近在接受採訪時說，目前大多數的看法是，病毒是自然產生的。但他說，需要對此進行更多的調查。

4月5日，英國智庫亨利・傑克遜學會（Henry-Jackson Society）發表了一份題為「冠狀病毒賠償？評估中國的潛在罪責以及法律回應途徑」的研究報告。印度國際法學家委員會（International Commission of Jurists, ICJ）和印度律師協會（AIBA）近日已向聯合國人權理事會提出申訴，要求中國就新冠肺炎病毒在全球蔓延造成的巨大損失作出賠償。澳洲議員克里斯滕森（George Christensen）提出讓中國「割地賠償」，提議收回達爾文港和中國公司租用的土地作為賠償，「無論是過失還是故意的，中方做錯了事」。

調查中國、起訴中國、索賠，成為由病毒源頭爭論發酵而來的最新話題。一些媒體認為中國的對外關係不會恢復如常、中國面臨嚴重的全球脱鈎危機，一些聲音指出中國對國際追責索賠的辯解看起來很絕望，還有的媒體已在討論美國政府會不會向中國提出索賠將事情鬧大。

從聲音的密集程度來看，指責中國的聲浪確實很大，各方的擔憂並非沒有道理。但是這些聲音也經不起推敲：為什麼針對中國的聲浪突然變大了，到底是什麼人和組織在問責中國？

特朗普在中國病毒一說上多次改口。（AP）

新見解背後的老偏見

從官方層面看，除了美國官員言必稱中國病毒、武漢實驗室，其他各國官員都沒有這樣的定性言論。

從智庫看，主張索賠的英國智庫亨利・傑克遜學會，是位於倫敦的保守派智庫，在日本收購之前該協會的官方網站鮮有涉華內容。但在日本收購之後，這家智庫不僅在網站上開闢「中國」專欄，推介與中國有關的研討會、論壇等，而且持續散佈反華言論。此次該智庫的言論本身和其過去數年反華言論一致。

印度國際法學家委員會，總部設在瑞士日內瓦，曾多次發表西藏人權、西藏獨立調查報告，反華立場常態化，有冷戰鬥士之稱。印度律師協會是總部位在英國倫敦的非政府組織，而非印度律協官方機構印度國家律師協會。

美國安全政策網站「War on rocks」發表題為「中國要為COVID-19承擔法律責任 賠償要求可能高至萬億」的文章，該文出自哈佛大學的國際法專家克拉斯卡（James Kraska）之手，他是美國海軍戰爭研究所斯托克頓國際法中心主席，同時也是國際海事法教授。

美國前司法部檢察官克萊曼（Larry Klayman）於3月17日對中國政府發起訴訟。克萊曼是「司法觀察」和「自由觀察」的創辦人，後兩者都是保守派組織，克萊曼本人也是知名的保守派律師社會活動家。

從議員看，美國印第安納州共和黨籍眾議員班克斯長期關注涉華議題，包括於2019年12月20日致函眾議院行政委員主席洛夫格蘭（Zoe Lofgren）說，中國國有媒體《中國日報》（China Daily）已成功地向美國新聞媒體和美國的執政立法機關注入了中共的宣傳，淡化了中國的侵犯人權行為。班克斯去年9月曾要求國會行政管理部門禁止《中國日報》進入美國國會。

美國參議員科頓曾得到保守俱樂部PAC、參議員盧比奧（Marco Rubio）的支持。盧比奧為美國參議院中的對華強硬派的代表人物。

至於科頓，在4月同德克薩斯州共和黨籍眾議員克倫肖共同推出議案之前，2月份，科頓就曾說新冠病毒可能來自中國生物戰計劃、是武漢實驗室的生化泄露。

澳洲克里斯滕森是知名的保守派政治人物。

中國在全球醫療物資的供應上不可或缺，中國的影響力不因美國的言論而改變。圖為口罩等醫療物資供不應求，一些國家的民眾只能用塑料袋遮掩口鼻。（路透社）

從媒體看，德國《圖片報》並不受有高等教育背景民眾歡迎。該報喜歡用挑釁和簡單化、佐證偏見的手法報道評論時事。批評者則指責該報聳動的標題，缺乏可信度和客觀性。

美國《國家評論》雜誌發表文章說，雖然世界衛生組織（WHO）投靠了中國，但國際社會可以讓中國付出法律和政治的代價。而《國家評論》是美國知名的保守派雜誌，白宮經濟顧問庫德洛（Lawrence Kudlow）曾經為《國家評論》撰稿。早在2011年《國家評論》就曾發文稱「不要對中國存在錯覺」，今年3月《國家評論》刊文「別讓中共利用冠狀病毒取得優勢」。

深究那些要求向中國索賠的主體，不難發現，調查中國、起訴中國、向中國索賠的智庫大多是傳統反華智庫，議員大多是傳統反華議員或保守派議員，媒體也是不入流媒體或反華媒體。這些機構和個人對華立場早已固化。

不是他們對新冠病毒的見解高超，他們認定中國是病毒源頭，是其傳統立場的現時表達。同時在起訴中國問題上，一些保守派組織和個人也有博出位的現實考量。

這一波對華輿論攻擊看似兇猛，實際並沒有什麼新意。只要有圍繞中國的話題，這些組織和個人就會發出不利於中國的聲音。伴隨着中國發展，這樣的反對聲音一直存在，未來也會一直持續。中國的輿論環境不會因為這些現象而變壞，中國也不會因這些而面臨壓力。