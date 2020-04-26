【新冠肺炎】起訴中國：美國輿論戰的標準打法

新冠肺炎疫情爆發以來，中國是病毒源頭、中國隱瞞疫情的話題經久不衰，現如今這一話題已經演變為要調查中國、調查病毒、起訴中國。

不只是一些媒體、智庫、議員起訴中國向中國索賠，美國密蘇里州已經打響了起訴中國的第一槍。美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間4月22日說，「我肯定這不會是最後一起」。隨後22日美國密西西比州總檢察長也宣布將對中國提起訴訟，要求中國為新冠肺炎為該州帶來的損失負責。

病毒源頭是一個科學問題，並無定論。科學界的主流都認為病毒並非來自實驗室。根據以往經驗，要調查清楚病毒源頭需要幾年甚至十幾年的時間。為什麼一個還未有定論的話題卻被直接斷定中國是病毒源頭？

美國並不是愚昧無知的國家，美國頂尖醫學專家也都非常清楚這其中的道理。在中國官方交涉之後，特朗普一度稱自己將不再說「中國病毒」，不會繼續在這個事情上大做文章。為什麼事後特朗普蓬佩奧（Mike Pompeo）等美國政要多次渲染中國是病毒源頭，質疑源頭同武漢一家病毒學實驗室有關？任何國家都不會允許他國到本土擔當裁判，這是國際慣例，為什麼特朗普和蓬佩奧反覆強調希望能派員進入中國調查有關北京是否隱瞞或拖延通報疫情？

法德等多國雖然也認為中國有必要進一步提供解釋和疫情相關的信息，但並沒有認定中國數據造假、隱瞞疫情。實際上，中國隱瞞疫情是美國官員的主張，特朗普在中國訂正死亡數據之後公開說「實際數字是比這更高，美國死亡人數遠遠不及中國」。美國言之鑿鑿判斷中國隱瞞疫情，難道真的比其他國家對中國都了解？

白宮難掩政治動機。誰都清楚這是中美兩國的鬥爭。任何國家都有自己的最高利益，特朗普的最高利益是選舉，需要推卸疫情防控不力的責任。美國的最高利益是維持霸權，如果能夠阻止中國因為疫情防控有效而獲得認可，阻止中國獲得抗疫支援影響力，美國當然願意去這樣做。

美國總統特朗普也多次在白宮記者會上公開抨擊中國，稱中國隱瞞導致全球遭殃。（AP）

而值得深究的是美國的手段。即便是污名化中國，美國也是講究方法的。

在《起訴中國——老對手的新交鋒》一文中，筆者詳細梳理了起訴中國索賠的各個主體。但發現真正要起訴中國政府的並非是對事情的性質已經定調的美國政府，而是智庫、學者、議員、媒體和地方政府。地方政府有推卸疫情責任的需要，其他的機構組織和個人大多數過去很多年都對中國抱有某些偏見，大多帶有反華色彩。

官員定調，官方向媒體放料，智庫學者、議員、媒體、地方政府齊上陣。美國一邊打壓為中國說話的世界衛生組織，一邊為挑戰中國的言論背書。煽風點火就可以達到其他方上場的目的。這才是厲害之處。美國政府通過影響組織和個人就能夠積極對華行動，製造聲勢，這是不動聲色的輿論戰。

美國霍士新聞電視台女主播皮洛4月19日痛批中國，要求中國為疫情帶來的損失負責。（YouTube視頻截圖）

美國非常清楚對病毒源頭的追溯要幾年甚至十幾年，有爭議的話題才好發酵，無定論的事才好發揮。美國在乎的並不是告倒中國，向中國索賠，而是不斷製造不利中國的言論。從一開始討論中國病毒源頭、質疑中國數據，升級到認定中國是病毒源頭、中國隱瞞疫情並且提出訴訟賠償，是要把原罪坐實，反覆加深印象，達到審判中國的目的。

當被問到美國政府是否打算起訴中國時，蓬佩奧回應說：「我把這個留給國會來解決，我不會再做什麼。我會讓國會自己來決定，他們會想要怎樣做。」其他各方皆為調動起來的力量，而始作俑者卻並未親自上場，既達到了輿論審判中國的目的，也避免無法真正審判中國而碰壁。

兩相對比可以發現，中國在輿論方面發聲的是中國政府官員和中國官方媒體，傳播度並不夠，中國欠缺能夠傳播立場觀點的有效媒介、資源渠道，而要培養有影響力的資源和渠道亦非一日之功，在這一點上美國的實力不容小覷。