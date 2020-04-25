【採訪手記】被中斷的民運　未解決的疫情：馬克龍已邁過黃背心？

在過去幾個月裏，馬克龍的支持率曾達到歷史最低點。黃背心運動是他上任以來面臨的最大挑戰。可是由於新冠肺炎的影響，民運戛然而止，馬克龍的支持率也已然回升到一年多來的最高水平。

在《圍城》一書中，錢鍾書先生以20餘萬字的篇幅講述了一個道理，「城內的人想出來，城外的人想進去」。在國際社會眼中，年輕、雄心勃勃的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在國外享有盛譽：是歐盟的保護者和改革者，是決心整頓法國財政的前銀行家，現在又是危機時刻的機智領導人。可是在法國人眼中，他又是另一番模樣。

在經歷了耗時最長的黃背心民運，以及百年未見的寰球疫情後，法國人對當下情況作何反應？對馬克龍的印象又是如何？一些法國青年人向《香港01》陳述了他們的想法。

Pierre-Louis, 工程師和創業者

他說了很多好聽的話，但並沒有真正地參與到社會中。

馬克龍給我的印象是一個真正想做得更好的人，他給我的信心很足。在我看來，他似乎是一個真正有智慧的人，我想這一點從他的選擇和行為中就能體現出來。他做得很好的是在國際舞台上積極代表法國。

但除了這些正面印象以外，我也覺得他容易被周圍的人影響，譬如政治團體、既有勢力、遊說者、媒體等，尤其是在社會問題上。在我看來，他說了很多好聽的話，但並沒有真正地參與到社會中。我真的不同意他的自由主義政策，所以我不喜歡他的很多做法。總之，即使我不同意他的政治決定，但我認為他是有能力的。

Jean, 作家，馬克龍早期支持者

他可能也會顯得很傲慢、疏遠人，（但）他面臨的很多反對都沒有建設性意義，是無益的。

在他任職的頭兩年裏，我對他在某些方面的行動感到相當失望，特別是在可持續發展方面，儘管進行了一些宣傳，但他似乎已經完全忘記了這一點。譬如他一邊說「讓地球再偉大」，一邊繼續允許使用草甘膦（有研究表明對環境和人體可能會有毒性的除草劑）。他在管理社會運動的時候，可能也會顯得很傲慢，遠離人們。在他成為總統之後的選舉中（歐盟、市政選舉），我的選票因此滑向了綠黨。

儘管如此，我認為他有很深的內涵（很活力、有文化、想改革），他的立場也並非無趣。他面臨着許多反對意見，有時這些反對很無益，沒有建設性意義，會阻礙政府的積極行動。

最後，他在新冠肺炎的管理上也不差。快速反應和定期干預； 我真的很喜歡他最後一次演講的第二部分，他講到了後疫情時代：會需要一個強大的、獨立的歐洲，反對經濟產業外流和國家長遠規劃等話題。

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Manon, 針灸師和環保主義者

他讓我很惱怒。又自以為是，又自命不凡。

他讓我很惱怒，我覺得他又自以為是，又自命不凡。他是個放屁比屁股還高的傢伙（法國諺語，c'est un petit bonhomme qui pète plus haut que son cul）。對我來說，他真的是個讓別人討厭的、趨炎附勢的八哥，好似自己全知全能。他的那種人是我不喜歡的。

然而，我依舊覺得他當初選擇封城是最好的選擇，應該更早做。不過，他以前就曾削減醫療體系的預算，現在就是自作自受。不管怎麼說，在政治上，我是越來越極端的環保主義者，我是巴羅（Aurélien Barrau）的粉絲。你在你的文章中可以說，馬克龍應該要向他學習！

Les ausweiss doivent ils être timbrés et tamponnés par la Kommandantur?🤔finalement après la drôle de guerre contre le #Covid19 et la débâcle masque test ephad...l'état Français en marche. #ConfinementJour36 c'est retour vers le passé

" Macron nous voilà, devant toi le sauveur.. pic.twitter.com/5JvQ967vMx — F0rr3r 🇪🇺⚜️🇨🇭✝️✡️⚛️ (@Forrer_) 2020年4月21日

Joseph, 議會隨員

我覺得從今天的情況來看，他還算勝任，但我對政府的溝通能力和缺乏真實性很有意見。

總的來說，從今天的情況來看，我覺得他應付得還不錯：比起恐怖襲擊或其他一次性的事件，這次疫情處理起來難度比較大，因為這是一場全球性的、前所未有的危機。

然而，另一方面，我非常批評政府的社會溝通能力。國家和政府在處理危機的過程中，缺乏透明度，甚至是不講真話：譬如他們明明是缺口罩，卻要向公眾傳遞「戴口罩沒用」的信息。測試的情況也是一樣。為什麼不承認缺點，然後彌補？另外，他第一次在電視上發言時說「我們已經進入了戰爭狀態」，我也不太喜歡他的語氣。所幸的是，從那時起，他沒有繼續這樣講。

在經濟上，我對他的決策感到頗為驚喜。在疫情期間，國家現在不再受困於「預算思維」，也不怕增加赤字，反而大力支持經濟，保護工人，是一件好事。