【美國大選】疫情刺激民意變化　拜登贏面正在擴大

新冠肺炎疫情肆虐美國之際，被「困」於白宮的美國總統特朗普（Donald Trump）最關心的莫過於他的連任。但他打開電視，發現就連霍士新聞也少了對他的溢美之詞。由於無法舉行大規模的競選集會，他只能將白宮記者會當做自己的競選平台，並通過個人化的表演，增加自己在媒體的曝光度。

美國民主黨假定總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）的競選活動也受到疫情的限制，雖然也會爭相發布視頻或者接受媒體採訪批評特朗普政府，但總體上媒體曝光度不如特朗普。不過，最近的幾項美國民調對他可能是好消息。愈來愈多的民調數據顯示，年長和年輕選民的投票慾望都在增加，且都偏向拜登。

年長選民開始更多倒向拜登

4月22日的三個最新民調結果顯示，拜登在一些大選關鍵戰場州的支持率大幅領先特朗普，其中一個關鍵因素就是65歲以上老年選民的支持。

昆尼皮亞克大學民調中心（Quinnipiac University poll）對佛羅里達州選民舉行的民調顯示，拜登在該州的支持率為46%，比特朗普高4個百分點。而在65歲以上的老年選民當中，拜登的支持率比特朗普高10個百分點；霍士新聞在賓夕法尼亞州舉行的民調顯示，拜登在該州的支持率為52%，比特朗普高9個百分點。其中，在嬰兒潮選民（56歲至74歲選民）當中，拜登以7個百分點的優勢領先特朗普。

而霍士新聞在密歇根州的民調顯示，拜登在該州支持率比特朗普高8個百分點。拜登在嬰兒潮選民當中的領先優勢最大，高達14個百分點。在該州千禧一代選民當中，拜登也領先8個百分點。

這三個民調結果的分析認為，特朗普對新冠肺炎疫情的處理方式不受歡迎，甚至不如這些州的州長。而且，佛羅里達州、密歇根州和賓夕法尼亞州是特朗普2016年擊敗希拉里（Hillary Clinton）的關鍵戰場州或搖擺州，特朗普當年在這三個州的得票數比希拉里僅僅高出16萬。如果老年選民集中倒向拜登，這種兩黨候選人之間的差距必然會縮小。

近幾次大選，老年選民大多偏向保守派。2016年大選，在65歲以上的老年選民當中，特朗普得票率比希拉里高7個百分點。即便是2018年的中期選舉，民主黨奪回了眾議院，但在老年選民當中的優勢比共和黨僅僅高2個百分點。但拜登似乎正在扭轉這種民意。

據美國有線電視新聞網（CNN）4月初公布的民調顯示，拜登在全國65歲以上老年選民當中的支持率高過特朗普13個百分點。美國在線民意調查公司Morning Consult在4月20日公布的一項民調顯示，老年選民更傾向於認為特朗普對新冠肺炎疫情的處理存在不足。

當前的新冠肺炎疫情的確給特朗普連任帶來巨大挑戰，尤其促使很多老年選民開始靠向拜登。一方面，老年選民是新冠肺炎的易感人群，特朗普政府防疫收治能力明顯不足；另一方面，在危機時刻，老年選民更希望成熟穩定且有豐富執政經驗的候選人擔任總統。拜登在這一方面佔優。

一些共和黨戰略分析師也承認，特朗普在疫情尚未緩和的情況下急於重新開放經濟的心態也讓對手抓住把柄，凸顯出他自始至終都在低估新冠肺炎病毒的威脅。

特朗普或拜登和習近平的關係「親疏」是美國大選的爭議話題之一。（Reuters）

比如，共和黨顧問辛格爾頓（Shermichael Singleton）向《國會山報》提到，特朗普越是不夠沉穩，越是無視規範和制度，就越有可能將老年選民推向拜登陣營。尤其是特朗普年初曾提到削減醫療救助和福利支出以降低赤字的說法，在老年選民當中很不受歡迎。

另外，這種優勢在初選當中已經顯現出來。在佛州和超級星期二選舉的很多州，拜登在老年選民當中的支持率都超過了桑德斯（Bernie Sanders）和彭博（Mike Bloomberg）。由於桑德斯和彭博也曾打「老年牌」，但從結果來看，年齡絕非拜登的唯一優勢。很多選民看重的是拜登的穩重和豐富經驗。

老年選民的投票率高，完全可以彌補年輕選民投票率相對較低的不足。但這不等於拜登完全要依賴老年選民。民主黨在大選獲勝的關鍵依然是在年齡、種族等多樣化選民群體當中都取得優勢。

民主黨在移民和醫改問題上繼續「左轉」有助於吸引更多年輕選民的投票熱情，但又有可能疏遠老年選民。這兩個選民群體不可能同時滿足，只能尋找平衡點。希拉里2016年敗選的原因之一就是她在年輕選民、黑人選民和農村選民當中的支持度不如特朗普。

拜登最希望能夠打造一個促使奧巴馬兩次勝選的選民陣營。（AP）

從初選結果來看，拜登在年輕人當中的支持率不如桑德斯。但由於年輕人初選投票率偏低，桑德斯未能延續2016年的勢頭。民主黨方面最擔心這種低投票率勢頭延續到大選。

不過，年輕選民為了「否定」特朗普，有可能把票投給拜登。這是一種兩害相權取其輕的抉擇。《華爾街日報》4月23日引述的哈佛大學的一項民調結果顯示，54%的18歲至29歲的年輕選民明確表示，自己會在11月投下對特朗普的「不贊成票」，也就是說會選擇特朗普以外的候選人。這對拜登來說是好消息。這一比例比四年前高出了4個百分點。該民調發現，在18歲至29歲的選民當中，拜登支持率高出特朗普30個百分點。

而且，從2018年中期選舉結果看，年輕人的投票率就有所提升。根據美國普查局的數據，2014年中期選舉中年輕選民的投票率為20%，2018年中期選舉這一比例則為36%。年輕人希望「改變」的熱情有可能由國會延伸至白宮。而且，千禧一代選民以及今年首次參加大選投票的Z世代（1996年後出生的一代）選民對特朗普的支持度不夠高。這對拜登來說也是好消息。

從以上六家不同民調結果看，拜登團隊接下來的工作重心就是如何擴大和鞏固選民根基，穩住老年選民的同時，吸引更多獨立選民和老年共和黨選民的支持。但這裏有一個平衡點需要把握，那就是拜登同時需要吸引更多年輕選民的支持。

當然，今年大選成敗的兩個關鍵因素就是疫情和經濟。如果特朗普政府能夠有效控制疫情，美國經濟有所起色，佔據主場優勢的特朗普可能會加分，年輕選民和老年選民態度或有轉變。但若疫情防控始終未見成效，經濟陷入頻繁動盪並保持低落狀態，拜登的贏面只會擴大。