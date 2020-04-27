【新冠肺炎】「中國劇本」曝光：共和黨為大選開展全面黨宣

當美國大選年遭遇全球疫情，美國選舉政治難免變得更瘋狂。

為了保住白宮、參議院控制權、奪回眾議院，共和黨利用失控的新冠肺炎（COVID-19）疫情，力打「中國牌」，並且為此做足了內部「黨宣」工作。4月24日，美國政治新聞網Politico曝光了共和黨全國委員會（RNC）向黨內競選團隊發送的一份近60頁的備忘錄。備忘錄中，共和黨明確將「中國」設置為選舉年核心話題，並建議黨內國會競選人在回應有關新冠疫情的問題時積極抨擊中國。

備忘錄提供了三大攻擊中國的方向：第一，批評中國隱瞞疫情；第二，將中國和民主黨捆綁，指控後者對華立場軟弱。尤其要凸顯民主黨假定總統提名人拜登（Joe Biden）的「親華」立場；第三，塑造共和黨強硬的形象，強調自己會推動對中國的制裁。備忘錄將此次疫情稱為中國的「肇事逃逸」（hit-and-run）和「掩蓋事實」，導致數十萬人死亡。

美國媒體稱之為共和黨的「反華」攻擊。中國外交部發言人華春瑩則諷刺其「真是一本好劇本」。

它的確是一個劇本。因為它制定了短期長期目標，找準了攻擊的目標，提供了具體的策略，最重要的是充滿了扭曲事實或無端指控般的包裝與演繹。譬如「我的國內對手對中國太軟弱、太失敗」、「中國是敵手、中國共產黨是敵人」以及「我將這樣應對」等，皆更能體現出這套備忘錄實則是一個「競選手冊」，目的就是為了鼓動目標選民，將矛頭對準民主黨和中國等第三方。

2020年4月24日，美國總統特朗普和副總統彭斯結束了在白宮離開關於冠狀病毒的簡報會現場。特朗普正考慮減少舉行此類簡報會。（AP）

備忘錄完全是引述左右兩派媒體報道，並無任何切實證據支撐。這種罔顧事實的選舉操作，只會誤導美國社會，完全不利於當下疫情的防控。

據瞭解，這份備忘錄由共和黨戰略師奧唐奈（Brett O'Donnell）的政治諮詢公司所撰寫。奧唐奈曾為前總統小布殊（George W. Bush）、前共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）和麥凱恩（John McCain）的總統競選或辯論出謀劃策，近年更是國會共和黨人爭相聘請的戰略師。2015年，他曾經因欺騙國會倫理辦公室（Office of Congressional Ethics）調查人員而在聯邦法庭認罪，原因是他隱瞞了從被調查的國會競選議員收取公款作為酬勞的犯罪事實。

根據他所在的諮詢公司官網公布的信息，奧唐奈在2014年和2016年的國會選舉中成功先後幫助14位共和黨人贏得聯邦參議員席位，為共和黨奪得並保住參議院控制權立下了功勞。他還曾為2016年英國脱歐派提供諮詢服務。

對於今年的參議院選舉，有35個席位面臨改選，其中共和黨人佔23個。共和黨希望能夠保住參議院控制權。目前，共和黨目前佔53席為多數黨，民主黨和獨立派分別佔45席和2席。

堅持稱新冠肺炎病毒為「武漢病毒」的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和宣傳「病毒源自武漢實驗室」陰謀論的阿肯色州共和黨籍聯邦參議員科頓（Tom Cotton）也曾是奧唐奈的僱主，接受後者的諮詢服務。而今年，柯頓和另外一位指控中國「隱瞞」疫情的保守參議員盧比奧（Marco Rubio）以及聲稱要以拒絕償還中國債務作為懲罰的參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）都面臨席位的改選。

可見，他們應該是這份「反華」劇本的主要受用人。換言之，這種劇本不在乎真相，更多是出於選舉利益的政治操作。

當然，這種劇本的曝光並不令人意外，因為兩個月以來，共和黨政府對新冠肺炎疫情的包裝也符合該劇本的設定。美國總統特朗普（Donald Trump）之前接納建議，使用「中國病毒」並指責中國「隱瞞」疫情的做法來看，共和黨政府接下來基本會按照這一劇本「表演」下去，直至今年大選結束。

所以，他們完全是將疫情政治化操作，為今年的選舉服務。至於真相如何，或者中國是否真的隱瞞，他們完全不在乎。他們只在乎選票。

這也是特朗普共和黨政府別無選擇的選擇。

2016年大選和2018年大選，美國先後指控俄羅斯和中國「干涉」美國選舉。現如今，疫情之下，能夠有效激起選民憤怒，並將憤怒武器化的對象就是中國。而且，特朗普執政三年多，政績慘淡，唯一令他驕傲的稅改，也沒有帶來實質的經濟效益；即便有一些就業指標的上升，也因當前疫情毀於一旦；政府針對疫情的應對措施，更是差到近乎草菅人命的地步，令人匪夷所思。

在這種情況下，為了鼓動選民，共和黨只能出此下策，繼續打中國牌，而且是借疫情做文章，更何況與中國的對抗意識本來就一直存在。這種不負責任、且帶有濃厚誤導性的「黨宣」，也讓美國政治環境和政治制度進一步少了許多正派色彩，多了幾分骯髒的形象。

至於這種競選策略能否奏效，究竟是帶領特朗普及共和黨人再次飛黃騰達？還是藉着一次敗選凸顯其無能、虛偽和投機？這將是11月那場選舉為我們回答的疑問，也將是決定美國前景的關鍵轉捩點。