先有熔斷　後有負油價：華爾街群狼的嗜血本性

上周，4月21日到期的5月紐約原油期貨報每桶-37.63美元/桶，為1983 年4 月開始編纂油市期貨數據以來首見負值。連日來6月紐約原油期貨也在痛苦掙扎。

超低油價，已經不是新聞。全球原油市場需求因新冠肺炎疫情大幅減少，在這樣的情況下，再如何減產也是回天乏術。油價必然只能在低位。但供需關係並非這次歷史性「負油價」的根本原因。真正將原油期貨打入地獄的，是華爾街群狼。

疫情期間，全球原油需求驟減，然而這並非「負油價」的根本原因。其原因與3月美股四度熔斷相同。（Getty）

油價在此前數周的不斷探底，令很多散戶在「無可能再低了」的心態下賭了一把。到了紐約原油4月21日的5月期貨交割日，要平倉的期貨合約量實在太大，市場上根本沒有那麼人接盤。這一點血腥味道立刻引來了華爾街嗜血的對沖基金，他們以程序化交易，對未平倉的10.9萬手多頭展開獵殺，利用即將到期多頭必須平倉或交割的規則不斷打壓價格。這就必然導致市場擠兌和原油價格崩盤的發生。

這是最熟悉的味道。回望今年3月美股的數次熔斷，華爾街的程序交易同樣也是幕後推手。

程序交易執行效率遠高於人工操作，因此愈來愈多對沖基金、大型資本管理機構都紛紛引入基於機械人技術的智能化程序化交易模型，以分秒必爭的方式跑贏同行，即便是1秒的差異，也可轉化為巨額回報。

然而全自動的程序化交易，令其對各個市場波動的影響力也發生根本質變。譬如當美股出現單邊大跌的行情時，程序化交易同樣會起到放大跌幅、引發市場恐慌情緒高漲的副作用。

程序化交易、高頻交易嚴重影響市場，投資者要特別要警惕程序化交易與異常波動、操縱市場疊加的風險。但在未搞清楚這類遊戲規則之前，吃虧的只能是散戶自己。