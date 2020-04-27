【專家有話說】從2014至2020：金正恩兩度病危傳聞的對比

「金正恩手術失敗病逝」的傳聞近來流傳甚廣，在消失十數日甚至缺席「太陽節」活動之後，這位36歲朝鮮最高領導人的健康狀況也備受關注。 朝鮮體制的封閉性令外界很難準確掌握其內部情況，外界在觀察朝鮮，嘗試理解時，又該如何甄別信息真偽？

原標題：【資料分析】2014年朝鮮政變及金正恩病危傳聞vs.2020年金正恩病危及死亡傳聞 作者：鄭成長（韓國世宗研究所、朝鮮研究中心主任） 譯者：許嘉蕾

2014年9月3日朝鮮牡丹峰樂團新作音樂會結束後，朝鮮最高領導人金正恩在約40天時間內沒有在公開場合露面。隨後，以北京為中心出現了前朝鮮軍總政治局長趙明祿發動政變的荒唐傳聞。但趙明祿已於2010年死亡，隨後又有傳聞稱是時任朝鮮軍總政治局長的黃炳誓發動政變，並軟禁了金正恩。此外，金正恩因腦出血倒下無法行動等毫無根據的傳聞也迅速擴散。

韓國和美國政府當時的立場是，即使金正恩有一些健康上的問題，也不會影響他執政。但部分專家急於下判斷，認為金正恩已經無法繼續掌權，一些媒體甚至準備了金正恩去世相關的節目。

10張圖一覽金正恩李雪主過去5年形象變化（點圖放大瀏覽）：

+ 6 + 5 + 4

金正恩並未出席2014年10月10日朝鮮勞動黨建黨紀念日參謁錦繡山太陽宮的活動，這是因為金正恩得了腱鞘囊腫（thecal cyst），因此腳踝處腫脹、痛感嚴重，朝方邀請海外專家於9月初至10月為其進行治療。

2014年朝鮮內部政治局勢及金正恩的健康問題之所以在國際社會引發熱議，是朝鮮體制的封閉性、部分專家和媒體不慎重的分析態度等多種因素綜合影響的結果。當時金正恩雖未在公開場合露面，但他仍然擔任第一委員長，並以國防委員會政策局發言人的名義發表談話，媒體還報道他向中國國家主席習近平發去國慶賀電的消息，這表明金正恩仍在參與決策過程。

但6年後，部分專家和媒體再次提出毫無證據的金正恩病危及死亡論。特別是美國有線電視新聞網（CNN）4月20日報道稱，美國政府正在密切關注金正恩手術後陷入病危狀態的情報。路透社則於4月25日報道稱，中國向朝鮮派遣包括醫療專家在內的代表團，為金正恩提供健康相關的建議。此外，金正恩病危及死亡傳聞在SNS和部分專家的口中迅速擴散。

朝鮮媒體在報道4月14日發射導彈時沒有提及金正恩，金正恩也未出席被認為是「民族最大節日」的太陽節（4月15日是朝鮮前最高領導人金日成的生日）當天的中央報告大會。並且，金正恩在執政後首次缺席太陽節參謁錦繡山太陽宮紀念活動。這些事實似乎成為懷疑金正恩健康出現問題的合理根據。

金正恩雖然自4月11日出席並主持朝鮮勞動黨中央委員會政治局會議後再未公開露面，但他仍向外國首腦發去賀電，朝鮮《勞動新聞》還向全軍強調要更加徹底地建立「唯一的領軍體系」，確保朝鮮軍隊和人民的忠誠。此外，朝鮮以外務省報道局對外報道室長的名義於4月19日發表談話，反駁稱美國總統特朗普聲稱受到金正恩「美好信件」的說法不屬實，這樣的談話沒有得到金正恩的批準是無法發表的。

雖然通過韓美情報渠道及熟悉朝鮮核心指導層活動的朝鮮高官的非正式發言可以確認金正恩於4月13日至26日一直停留在元山，但若金正恩果真陷入病危狀態，他應該當即被送往平壤，而非繼續停留在醫療設施貧瘠的當地醫院。因此金正恩的病危及死亡傳聞完全毫無根據。

最近朝鮮又有準備發射導彈的跡象，金正恩極有可能在不久之後以參觀新導彈發射試驗或視察元山葛麻海岸旅遊區、平壤綜合醫院等形式再次公開露面。

朝鮮體制的封閉性令外界很難準確掌握其內部情況，這一點可以理解，但部分專家及媒體無視金正恩並未出現健康問題、朝鮮政治也未出現重大問題的各種情報，只一味依賴部分消息人士的話便擴散金正恩病危及死亡傳聞，這是非常不負責任的。為平息金正恩健康狀況出現問題的謠言，韓國及美國政府有必要迅速公開可信的情報。