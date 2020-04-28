金正恩的生死為什麼牽動人心

4月27日，朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》發表報道，稱朝鮮最高領導人金正恩於26日在東部沿海城市元山向當地工人致謝；同日，美軍軍媒《星條旗報》（Stars and Stripes）等也稱，根據衛星判讀結果，金正恩的專列的確在21日至23日間前往元山，在雙方情報互相提供佐證之後，有關這位領導人健康問題延續一周的傳言基本告一段落。

但對惴惴不安地關注着亞洲動向的歐美觀察家們來說。在2020年，新冠疫情、疫情次生的經濟危機與局部地區的秩序失序帶來的風險，正比任何時期都要強烈。在華盛頓已無力在疫情期間干預伊朗，只能以演習相脅之際，美國亦難以在情報晦暗不明，且亞太軍力嚴重不足的情況下介入半島局勢。金正恩健康問題引發的權力真空等連鎖反應，也讓西方的大人物們不能放鬆警惕。

流言與現實的距離

當下流傳的很多有關平壤的流言可能都有些時間了。譬如在4月21日後傳播的金正恩「病危」與嗣後的「法國專家1月前往朝鮮」、「北京301醫院專家前往平壤」以及「金正恩在長白山點名胞妹金與正接班」等傳聞本身是脱北者之間從2019年10月到2020年2月間循環流傳的。

早在2月21日，這些傳聞就被韓國「脱北」權威人士，1979年叛逃至韓方的「安燦一博士」發布在其官方視頻頻道，並被韓國三家主流大報之一的《中央日報》所轉載。由於這一系列情報極為誇張，以至於Daily NK Japan的總編也嘖嘖稱奇，一面強調「安燦一證據不足」，一面也稱因為《中央日報》轉載，不妨姑妄聽之。

4月21日，金正恩健康異常的消息傳開，朝鮮官方至今仍未披露金正恩最新動向。圖為4月11日，朝鮮領導人金正恩主持召開勞動黨中央政治局會議。（美聯社）

納粹德國的煽動大師戈培爾（Joseph Goebbels）說過，宣傳的基本原則就是不斷重複有效論點。這點在脱北者的宣傳上尤為突出。於是，同樣的一套詞在兩個月後的繼續傳播居然又有了一點可信度。當美國有線電視網（CNN）正好在4月21日也傳出金正恩「危亡」（grave danger）的消息時，這一結局或許只能令人啞然失笑。

到23日後，美國「北緯38度」、日本《每日新聞》以及英國《簡氏防務週刊》的駐日通訊員等就先後指出，金正恩仍健在，朝鮮的情報更需進一步研判。

說到底，以脱北者為情報源的日、韓小眾媒體往往會提供荒誕不經的故事。譬如有情報稱金正恩曾在2019年4月親自督辦一起假酒致殘致死大案，並指令行刑隊對三名案犯掃射了六十多槍云云。

因此，外界對於日韓幾家以「脱北」情報著稱的媒體，即韓國的《自由韓國郵報》（LKP）、韓國的「朝鮮新聞室」以及日韓的「Daily NK」與「Daily NK Japan」，往往報以看熱鬧的態度。

朝鮮中央通訊社（KCNA）於2020年3月9日發佈了朝鮮領導人金正恩的照片。這種定期刊發照片的行為也讓金正恩確保了其存在感。（路透社）

旁觀者們的狂歡

必須承認，截至4月27日，至今沒有一家媒體能夠深入平壤，打探到金正恩及其側近的最新狀況。包括路透社、彭博社在內的多家媒體也基本強調信息未經證實。雖然有關金正恩的風頭到27日總算已經過去，但輿論和網民之間的癲狂與如醉如痴仍然是值得一提的。

從這點看去，外界似乎又可以從此次金正恩疑似病危的一處傳播主陣地，即中文互聯網的局面看出一些端倪。雖然中文互聯網的情報總要慢韓、日一步，但它激發出的能量和傳播性又勝於前者。以至於《每日郵報》等西方媒體在4月25日看到微博上的疑似「內部消息」時，竟如獲至寶。而此番傳播過程中的很多現象，也在中文互聯網上得到了強化，進而加劇了這場狂歡。

當然，有關金正恩生死的狂歡是一場全球範圍的運動，中文互聯網的環境只是其中的一部分。在這場持續時間超過一周，將全球網民捲入其中的運動中，更有些細節值得把握。

在4月25日前後的迷因浪潮中，金正恩胞妹金與正的照片也遭遇惡搞。（路透社）

首先，朝鮮封閉的政治環境給了外界充分想象的空間。而朝鮮背後可能的中國等大國因素更足以吸引外界胃口。當韓國社交媒體還在猜測「金正恩亡父的同父異母弟弟」金平日已被親華派扶正，而金與正已被控制時，中文社交媒體已經把「中國代理人」的帽子戴到了近日四處巡訪的朝鮮總理金才龍的頭上。而這些細節都能反饋到西方輿論中。

其次，當亞洲尤其是中國開始復工、復學時，仍處在隔離、禁足階段的西方世界面對金正恩的傳聞，對他的生與死產生了Meme式的網絡傳播。相對於中國、韓國、日本等地仍具政治色彩的討論，從印度到美國，在「金正恩已死」的標籤下，社交媒體從4月25日起開始了一輪潮水般的攻勢。儘管這種傳播行為本身是泛泛且粗淺的，其討論深度也遠不及東亞地區，但這種全球性的迷因傳播已經讓這位朝鮮領導人人氣大增。

再次，金正恩本身頗具圖騰意味的角色使之自帶流量，這使得為點擊、流量掙扎的傳統媒體不得不放下矜持，轉而為熱點服務，在疫情期間，這一趨勢更被加劇了。這正如美國媒體對特朗普（Donald Trump）的糾結感情一樣，很多對朝鮮一無所知的西方媒體便一擁而上，寧可先發稿，再更正，也不能在熱點新聞期間開天窗。

很顯然，在新冠疫情催生經濟危機，以及全球伊朗、敘利亞、利比亞、阿富汗等地局部失序之際，朝鮮一旦失序，無疑會催生地緣政治的裂縫。在瘟疫、經濟危機和局部失序三者共同作用下，平壤首腦的生與死，就有了更深層的意義。