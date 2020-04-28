上周一（4月20日），正當德國正式容許店面面積800平方米以下的商戶重新開業之際，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）在社交媒體上寫道：「我希望我可以說『大家立刻重開一切吧』，不過這樣的決定將是不負責任的。」在歐美疫情漸見緩和之際，解封與否，以及如何逐步解封的討論，勢將無休無止。

在歐美各國中被視為抗疫範例的德國，上周一也開放最後學年期中的學生回校應付考試，其全國性的社會疏離（social distancing）指引亦將於5月3日到期，屆時料將進一步容許其他學校恢復上課。由於抗疫隔離政策屬於各州事務，在一些州份繼續實施州內居家隔離令的同時，另一些州份卻容許面積比聯邦政府建議更大的商戶開業。

德國解封的準則集中在新冠病毒的「基本傳染數」（Basic Reproduction Number）之上。根據4月17日的數據，德國的基本傳染數為0.7，即每一名新冠肺炎患者在假設為毫無免疫力的人口中將平均帶來0.7人染病。如果其基本傳染數不變，以德國每日新增約2,000個確診患者的數據為例，在四個周期以後，其每日新增確診個案數字將跌至約480人，長遠而言疫情將近乎滅絕。

默克爾警告各州不要過急解除社會疏離措施。（路透社）

不過，德國總理默克爾（Angela Merkel）警告國民解封是「如履薄冰」的危險嘗試。她指出，如果基本傳染數上升至1.1的話，德國的醫療體系將於10月超出負荷；如果數字是1.2的話，超負荷的情況將於7月出現。其意思是指，只要每個新冠病例的傳染能力在邊際上有看似微不足道的改變，其影響將舉足輕重。

為何要「履薄冰」？

除了德國之外，奧地利、捷克、挪威、丹麥、意大利、西班牙等一系列歐洲國家，以及美國多個南部共和黨州份已陸續落實不同程度的解封措施。

奧地利早於4月14日開放小面積店舖，而商場與髮型屋將於5月1日重開；捷克已訂下「解封五步曲」，從4月中起至6月初逐步實施，目標是要在6月8日讓包括餐廳、酒吧、酒店在內的各個行業全面復市；挪威與丹麥也首先開放年輕兒童回校上課；意大利於4月中亦逐步讓林木業與電腦製造業的從業員回到工作崗位；西班牙除了已讓建造業和製造業工人復工外，自上周末起也讓14歲以下兒童在監管之下外出；而美國的喬治亞州（Georgia）更是希望「一蹴而就」，上周五（4月24日）先讓髮型屋、按摩場所、健身室重開，並將於本周一（4月27日）容許餐廳、戲院恢復營業。

我們要問的是，既然病毒並未消失、人民未有普遍免疫、有效而安全的特效藥與疫苗也未見有成，何以各國不先穩站岸邊，讓人民繼續居家隔離至絕對安全為止，而要急於解封而行於薄冰之上？

首先，這是一個經濟問題。根據國際貨幣基金組織（IMF）的估算，如果各國能在本年第二季度內經歷抗疫隔離管控的頂峰，並於下半年回復正常經濟活動的話，本年全球經濟生產總值也將收縮3%，遠高於2008年金融海嘯翌年的0.1%；而全球超過170個國家的人均實質收入將下跌，情況遠遠差於疫情前超過160個國家將錄得人均收入增加的預估。

這種衡擊對於發達經濟體尤為嚴重：美國經濟將收縮5.9%，歐元區經濟將收縮7.5%、日本將收縮5.2%、英國將收縮6.5%。同時，中國、印度、東盟五國（馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、菲律賓）等傳統上經濟成長較為迅速的國家，料將分別錄得1.2%、1.9%，以及-0.6%的經濟增長。如果隔離管控延續至第三季，其結果更是不堪想像。

經濟問題與疫情同樣跟人命與健康相關。根據一項追蹤歐洲1970年至2007年經濟活動與死亡率的研究顯示，當失業率上升1%，自殺數字也將隨之上升0.79%；一項2000年在美國發表的同類研究也錄得1.3%的自殺數字上升。雖然相關自殺數字被同期下降的交通意外死亡人數抵銷，可是新冠疫情下的全民自我隔離前所未見，此狀況所會導致的精神病患可能會加劇相關影響。

西班牙14歲以下兒童被禁止出門6周後，於上周日（26日）開始可以外出。（路透社）

根據一項美國的研究，在美國多州3月中開始落實居家隔離之後，直至3月底，認為新冠疫情對自己精神健康有負面影響的受訪者比例就從32%急升至45%。同時，另一項比較2003年沙士（SARS）疫情與2009年H1N1流感疫情期間受隔離與未受隔離者的研究也顯示，受隔離者其後的創傷後壓力綜合症（PTSD）評分，以及精神病徵嚴重需接受診斷的比例，也比未受隔離者高出至少四倍。

由於任何施政者也無可避免要接受為人命訂價的政策考量—例如新西蘭的財政部就提供量度每年生命價值的標準作為決策參考—如果政府能夠滿足一些保障人民免受疫情過大損害的條件的話，逐步解封讓經濟重拾活力、讓人民生活趨近正常，的確是值得進行的嘗試。

解封與否的先決條件

解封的首要條件是疫情已過高峰，並呈現明顯下行、可控的趨勢。這有很多不同的量度標準。根據美國特朗普政府公布的《重開美國指引》，其準則是「類近感冒病例與類近新冠肺炎徵狀案例在14天內呈現下行趨勢」，以及「新冠病例或確診佔總測試比例在14天內呈現下行趨勢」。相較之下，英國政府宣稱的解封準則中，則包括「持久而一貫的死亡率下降」，以及「可控制的傳染率」。每一個國家在此也應該明言其標準為何。

孔特宣告在全國封鎖7周後，將於5月4日逐步解封，讓意大利進入「與病毒共存」的抗疫「第二階段」。（路透社）

更重要的是，正如世界衞生組織（WHO）的建議一般，一國或一地的醫療系統必須能夠「檢測、隔離、治療每一個個案和追蹤每一個感染接觸點」。

首先，在檢測的層面，其目標是得出一國疫情的真象。數據收集機構常以每百萬人中的檢測數字為量度標準，不過這個標準忽略了各國檢測落實時間、適用範圍等條件的差異。較佳的準則是病毒測試（或核酸測試）的陰性對陽性樣本數目比例，有世衞官員就曾指這個比例應該大約達至10：1才算充足。以此等標準而言，世界各國也尚有極大的改善空間，即使是德國也只能剛好達標。

正如特朗普連番指出，美國的檢測總數冠絕全球，其以人口比例計算的檢測量亦超過韓國。不過，根據哈佛大學上周一公布的研究，要全面解封的話，美國要能夠每日檢測500萬至2,000萬人，即每日測試約2%至6%的人口，是今天檢測能力的數十倍以上。如果同類的數字也適合於世界各國的話，連以檢測能力聞名的韓國，甚至首先落實全民隨機檢測有成的冰島，也未能實現這個層次的檢測能力。

進一步而言，醫療體系的應付能力是最核心的解封先決條件。一國逐步解封之後，絕對有可能會迎來病例的增加，因此，醫療體系必不能在解封前就處於飽和狀態。在這方面，我們不只要看醫院的既有硬件（諸如病床、呼吸機等），還要看個人防護裝備（PPE）的供應是否穩定和充足。

以英國為例，即使不計公共衞生系統「國民保健服務」（NHS）在英國各地建立起來的臨時醫院，其既有的預留病床數目已高於新冠肺炎住院病人數近兩萬，可是英國政府卻遲遲未能為前線醫護提供足夠的防護裝備，因此，「國民保健服務」即使硬件充足亦無助解封。

在追蹤傳染鏈的能力上，雖然歐盟委員會、歐洲多國，以及美國的蘋果公司及Google，都有落實使用手機程式記錄和追蹤接觸感染案例的取向，可是無論是藍芽近距離連線資料，還是全球定位系統（GPS）數據，也難以提供受查人士之間進行過何種接觸的資訊，「人海戰術」的追蹤能力絕對不可或缺。根據美國約翰霍普金斯大學按照武漢抗疫經驗的推算，美國至少要有26萬人負責追蹤傳播鏈，然而目前美國只得數千名追蹤員。

要滿足上述的檢測和追蹤標準，需時以年月計算，根本不能趕在經濟崩塌前成事。因此，各國解封就不能一蹴而就，必須以分而治之的方法，步步為營地施行，先確保疫情受控、醫療系統有剩餘能力，並確保個人保護裝備的充足供應，隨後才可開放風險較低的行業；待見解封未有讓疫情惡化再實施進一步的鬆綁措施，同時不斷增加檢測和追蹤能力。正如默克爾所言，解封的影響要待14天才可見。如果疫情惡化的話，各國就無可避免再要重新禁制人民活動。

目前，人們沒有新冠病毒的有效治療方法，沒有普遍的抗體，也不知道最終能否獲得可讓人體免疫的抗體或者有效而安全的疫苗。在逐步解封難以避免的情況之下，要回復一部份的正常生活，人們也同樣要抱持「如履薄冰」的心態，自律避免非必要社交接觸和維持高水準的衞生習慣，否則即使政府完全滿足解封的條件，往日「正常」的生活方式也只會將社會再度推向全體隔離之中。

上文刊登於第211期《香港01》周報（2020年4月27日）《解封條件未臻完善 各國尚須如履薄冰》。

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